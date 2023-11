Festival Jazz’N’Klezmer – 21e édition

La 21e édition du Festival Jazz’N’Klezmer revient du 9 au 19 novembre 2023, au croisement des musiques traditionnelles et des musiques actuelles. Car beaucoup de voyages ont été faits dans le monde entier depuis vingt ans, mine de rien, sur deux jambes : le klezmer et le jazz. Partis à l’écoute du monde, à la rencontre des musiques des diasporas, de multiples mélodies de nombreux pays et cultures, le Festival promeut la sensibilité, les émotions, les vibrations du Yemen, d’Iran, d’Arménie, de Pologne, d’Allemagne, d’Israël, des États Unis, d’Espagne, d’Algérie, du Maroc, de la Turquie, du Mali, d’HaÏti, … on en oublie…

L’inspiration puisera aux sources du jazz et du klezmer une programmation toujours ouverte et actuelle, et puisqu’un certain goût pour les voyages est toujours d’actualité, ce sera l’occasion d’inviter du klezmer Moldave, Israélien, Belge, français et américain. Et du jazz français, israélien Afgan et Gainsbourien.

Célébrant la musique klezmer des juifs d’Europe de l’Est sous toutes ses formes les plus contemporaines, ce festival est le lieu de découvertes, de voyages et de mixité culturelle. Véritable vitrine des musiques klezmer et du jazz, c’est dans une approche encore plus éclectique et innovante que le festival Jazz N’ Klezmer développe sa programmation forte et pleine de diversité.

Pourquoi Jazz et Klezmer ? Né de la fusion entre le Klezmer, musique des juifs ashkénazes trouvant ses origines au XVème siècle, et le Jazz, ancêtre des chants de travail des esclaves africains, ces genres musicaux sont à la fois profonds et sensibles, liés par leur assignation commune au cours de l’histoire. Créé par le Centre d’Art et de Culture, espace dédié à la promotion du patrimoine culturel juif, par le festival Jazz’N’Klezmer il veut dépasser le cercle communautaire pour diffuser le renouveau de la musique Klezmer et plus largement des productions jazz, musiques actuelles et musiques du monde.

Avec l’émergence des productions musicales provenant du monde entier, l’heure est au partage, aux découvertes et aux mélanges culturels.

C’est le parti pris du festival JNK qui, depuis maintenant 16 ans se veut promouvoir la musique juive sous toutes ses formes les plus audacieuses et contemporaines. Une invitation au voyage ayant réuni les plus grands noms du klezmer et du jazz comme Frank London, David Krakauer, SoCalled, Yom, Amsterdam Klezmer Band, Yaron Herman, Balkan Beat Box, Daniel Zamir, Guillaume Perret, Vincent Segal… Ainsi qu’un véritable tremplin pour des jeunes talents tels que Amihai, A-WA, Omri mor, Blik et bon nombre d’artistes ayant trouvé leur premier public au sein du festival.

Le Festival Jazz’N’Klezmer est l’unique festival en France à représenter les musiques Klezmer et ses musiques cousines, ladino, tzigane, farsi, arabo-andalou … et leur mariage avec le Jazz. Devenu un événement essentiel du Jazz à Paris, il s’est fait remarquer grâce à une programmation ouverte, éclectique, pointue, et a très souvent agit comme un découvreur de talents toujours curieux. Il est un évènement parisien à part entière, attendu et suivi, devenu incontournable.

Avec ce festival, la culture juive rayonne en dehors de la communauté, jusqu’à obtenir une réelle réputation et une place dans le monde très exigent du Jazz.

Le pari de l’éclectisme et de l’audace

La 21e édition sera Jazz AND Klezmer ! Le plateau réunira de nouveaux artistes, de nouveaux groupes de nouveaux courants musicaux…

Une oreille attentive est toujours portée à la scène Jazz Israélienne, avec la présence de deux immenses trompettistes (et deux sorties d’albums) : Avishai Cohen, en clôture du festival également concert de sorti d’album, Naked Thruth, moment de grâce d’une musique qui se joue à l’écart des bruits du monde. Puis Itamar Borochov dans son projet le plus personnel aux confins de ses racines afghanes.

Le saxophoniste français Daniel Zimermann (nominé Meilleur album aux victoires du jazz 2023) nous racontera son Homme à la tête de choux, librement original et jazz.

Le pianiste Yessaï Karapetian (Nominé Révélation Victoires du Jazz 2023), ou les nouvelles sonorités jazz, loin du folklorisme et de la fusion, cherche à recréer sa propre actualité.

Enfin, trois autres magnifiques projets jazz : Madeleine et Salomon qu’on avait accueillis pour leur premier album, toute la subtilité du duo voix piano Clotilde Rullaud et Alexandre Saada, dans un jazz libre, inspiré qui redonne vie aux chansons de l’Orient… Le pianiste rare Laurent Assoulen au style épuré, élégant et éclectique, vous transportera dans des univers imagés.

David Elmalek sur son dernier projet « Travelling » poursuit sa cartographie intérieure dans un disque saisissant de pureté.

Celui qui sera le chef d’orchestre de cette 21e édition, le magicien, ce brillant précurseur du piano klezmer, Denis Cuniot, qui dans ce projet en Duos avec pour et par Nano Peylet, fait preuve de versatilité très free et d’un feeling si émouvant.

Côté Klezmer, nous allons nous égarer en « Klezmerie » Moldave grâce au clarinettiste flutiste Adrian Recceanu Quartet.

Le Israeli Klezmer Orchestra, nous fera découvrir toute sa vivacité et sa modernité pour notre enchantement.

Les Bubbey Mayse, qui sont la découverte du festival Jazz’N’Klezmer, joueront de finesse d’acoustique et de leur voix.

Enfin, cela fait longtemps qu’on les espère, ça se compte en décennie, il s’agit du groupe New Yorkais Golem Rock, mythe du renouveau de l’autre côté de l’Atlantique, Golem Rock n’était pas venu en France depuis 15 ans.

La soirée se clôturera avec DJ Sharouh qui s’intéresse aux différentes formes de syncrétisme musical (arabe, judéo-arabe; berbère, mizrahi…) ainsi qu’au rôle des femmes dans cet héritage.

Une édition qui fait un petit tour dans la tradition pour mieux cavaler vers le futur.

Programme complet

Billeterie

Photo d’en-tête : Avishai Cohen ©Sam Harfouche / ECM Records