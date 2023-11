« Parler avec elles » au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux

L’exposition « Parler avec elles » est conçue par l’artiste Émilie Parendeau qui réunit une cinquantaine d’œuvres jusqu’au 3 mars 2024, dont 40 provenant de la collection du Frac MÉCA. Le projet imaginé par l’artiste, s’intéresse au processus de fabrication de l’œuvre d’art et souhaite attirer l’attention du public sur le travail inhérent au concept même d’exposition. L’artiste invite à rentrer en dialogue avec les œuvres, de « parler avec elles » comme le souligne le titre de l’exposition.

Invitée par la directrice Claire Jacquet, l’artiste Émilie Parendeau s’est plongée dans la myriade d’œuvres de la collection du Frac MÉCA qui en compte plus de 1500, pour proposer une exposition où elle s’attache à activer les œuvres d’autres artistes, jusque-là peu montrées ou récemment acquises, avec un ensemble de peintures de Claude Rutault et des productions créées spécifiquement pour l’occasion – par Florence Jung, Delphine Reist, et Davide-Christelle Sanvee -.

Lorsqu’une création ne peut être conservée dans son état originel dans les réserves d’une collection, l’artiste accompagne le contrat de vente d’une série de documents (consignes, photographies, plans de montage…) qui permettent de reconstruire l’œuvre au plus près de sa forme initiale.

Émilie Parendeau mène depuis de longues années un travail qui est de réfléchir à un ensemble de points, voire de problèmes, que soulèvent les œuvres reposant sur des protocoles, car celles-ci nécessitent systématiquement un travail pour être exposées, un travail de documentation, de compréhension, de lecture et, inévitablement, d’interprétation.

Si toutes les œuvres impliquent quelque chose à accomplir au moment de leur présentation, elles partagent un point commun, la nécessité que quelqu’un les mette concrètement en œuvre.

S’il s’agit pour Émilie Parendeau de parler avec elles – les œuvres, il s’agit aussi pour l’artiste de créer un espace partagé et de composer une exposition avec toutes celles et ceux qui concrètement la fabrique.

Émilie Parendeau a ainsi choisi de faire dialoguer les œuvres du peintre Claude Rutault, qui a fait de la délégation un principe de travail laissant à la personne qui souhaite voir sa peinture le soin de la réaliser, avec un ensemble d’œuvres du Frac, rarement montrées, notamment CLOM TROK (blanc) (1999) de Joël Hubaut qui sera activé sur trois week-ends de novembre à décembre.

Elle a également souhaité associer trois artistes, Florence Jung, Delphine Reist et Davide-Christelle Sanvee, pour les inviter à produire des œuvres spécifiques dans le cadre de cette exposition.

Pour Émilie Parendeau, réaliser des œuvres protocolaires et interpréter ces partitions lui permettent avant tout de s’emparer de leur potentiel afin de les faire agir dans le présent. Leur étude minutieuse tout comme la possible transgression des règles énoncées visent à les rendre actives ici et maintenant.

Artistes exposés : ABSALON, John M. ARMLEDER, Pierre BARÈS, Karina BISCH , Jean-Marie BLANCHET, Pauline BOUDRY / Renate LORENZ, Yves CHAUDOUËT, Stéphanie CHERPIN STÉPHANIE, Claude CLOSKY, Stéphane DAFFLON, Richard FAUGUET, Dominique GHESQUiÈRE, John GiORNO, Alexander GUTKE, Louise HERVÉ & Clovis MAILLET, Joël HUBAUT, IFP, Florence JUNG, Imi KNOEBEL, Jeff KOONS, Pierre LABAT, Quentin LEFRANC, Richard LONG, Nicolas MILHÉ, Adrien MISSIKA, Joachim MOGARRA, Roman OPALKA, Serge PROVOST, Delphine REIST, Claude RUTAULT, Davide-Christelle SANVEE, Reena SPAULINGS, Haim STEINBACH, Didier VERMEIREN, Heimo ZOBERNIG.

Exposition « Parler avec elles » jusqu’au 3 mars 2024 – Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du 40e anniversaire du Frac MÉCA, et d’une coécriture de projets variés consacrée à la « Fabrique de l’art » et initiée par le Frac MÉCA, à Bordeaux et en région. Ces projets s‘intéressent aux fondements de la création, du côté du « faire », des savoir-faire et de la transmission.