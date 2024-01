Tàpies au Musée d’art moderne de Céret

Le musée d’art moderne de Céret propose jusqu’au 30 juin 2024 un nouvel accrochage d’Antoni Tabiès, en partenariat avec la Fundació Antoni Tàpies de Barcelone pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de l’artiste.

Antoni Tàpies (1923-2012). Centenaire de sa naissance

En 1982, la Ville de Céret propose à Antoni Tàpies de réaliser une œuvre monumentale pour l’espace public. L’artiste admirant l’aventure artistique cérétane accepte le projet et c’est entre 1987 et 1990 qu’il réalise un diptyque mural en lave émaillé pour le porche du musée d’art moderne. Cette œuvre qui suscite de nombreuses passions devient le lien entre la cité et le musée. Depuis, l’établissement a acquis 22 œuvres de l’artiste. Deux expositions de grande envergure ont aussi été organisées : « Tàpies, les années 1990 » en 1995 et « Antoni Tàpies. Image, Corps, Pathos » en 2012.

Antoni Tàpies manifeste son intérêt pour la peinture et le dessin dès l’adolescence. Il est profondément marqué par la guerre civile. À partir de 1945 dans un esprit néodadaïste alternant abstraction et primitivisme, il travaille des matériaux différents. Deux ans plus tard, il participe à la création de la revue « Dau al Set » et s’intéresse à la peinture surréaliste. Son amitié avec Joan Brossa date de cette époque où il fait également la connaissance de Joan Miró dont la catalanité est pour lui exemplaire.

Depuis les années cinquante, Antoni Tàpies explore les matériaux de l’art : latex, émulsions, goudrons, huiles, marbres et pigments en poudre, résines, eaux-fortes au sucre et carborundum. Des marquages et inscriptions forment un vocabulaire plastique minimal et fortement expressif. Chaque œuvre semble avoir conservé les traces du passage de l’homme et du temps, d’évènements plus ou moins violents, plus ou moins éphémères. Qu’il soit de référence symbolique ou quotidienne, chaque élément apporte son « affect » à la surface et interpelle celui du spectateur. Antoni Tàpies nous entraîne dans des mondes divers : celui de la protestation, des graffitis urbains, de l’ordonnancement de la matière, mystique, méditatif.

Tàpies marque fortement l’art de la fin du XXᵉ siècle et de façon internationale par la force expressive de son langage, la valeur de ses recherches formelles, tout en défendant l’esprit catalan et l’intégrité de sa culture. Tàpies réalise le Diptyque mural sur lave de Volvic en 1990 qui trouve sa place sous le porche du musée, lieu de transition entre le « dehors » et le « dedans » du musée, symbole d’ouverture à la ville.

En 1984, l’artiste crée sa fondation à Barcelone consacrée essentiellement à sa vie et à son œuvre. Le musée d’Art moderne de Céret lui rend hommage en 2012 avec l’exposition « Antoni Tàpies, image, corps, pathos » programmée du vivant de l’artiste. Le musée Les Abattoirs (Toulouse) organise en 2016 une exposition monographique intitulée « Tàpies, parla, parla ».

L’exposition de Céret

Le parcours dédié à Antoni Tàpies, reconnu comme l’un des plus importants artistes espagnols et catalans, dévoile une sélection de 16 pièces emblématiques des années 1980. Elle présente la cohérence de l’œuvre de l’artiste, fait de signes et de matériaux humbles investis de symboliques fortes.

Ce nouvel accrochage propose de découvrir des pièces exceptionnelles dont Quadrant solar de 1987 (une sculpture évoquant le rapport entre la lumière et le temps) et Ales réalisé en 1991 (un couple d’anges enlacés tombant du ciel). D’autres compositions suggèrent l’attrait d’Antoni Tàpies pour des techniques de gravures rivalisant avec la peinture et la sculpture. Une présentation d’œuvres poétiques complète cette exploration de la sensibilité catalane et universelle de l’artiste, avec des écrits de Ramon Llull et de Joan Brossa.

Le musée d’art moderne de Céret

Le musée d’art moderne de Céret témoigne de l’histoire artistique exceptionnelle de la ville depuis le début du XXe siècle. Dans les pas de Braque et de Picasso, qui firent de Céret « la Mecque du cubisme », des figures essentielles de l’art moderne y ont séjourné : Gris, Masson, Soutine, Chagall… L’aventure se poursuit à l’époque contemporaine, avec Tàpies, Viallat, Pincemin, Bioulès…

Créé en 1950, le musée bénéficie aujourd’hui d’une architecture remarquable. Le bâtiment de l’architecte Jaume Freixa (à qui l’on doit notamment la Fondation Miró de Barcelone), construit en 1993, s’est agrandi d’une nouvelle aile contemporaine construite par Pierre-Louis Faloci (Grand Prix d’architecture 2018), inaugurée en mars 2022. La collection moderne et contemporaine permet d’apprécier la place mythique de Céret dans l’histoire de l’art. De nouveaux espaces sont destinés aux expositions temporaires, dédiées en alternance à l’art moderne et contemporain.

Exposition Antoni Tàpies au Musée d’art moderne de Céret – 8 boulevard Maréchal Joffre – 66400 Céret

(Horaires d’ouverture : mardi-dimanche : 10h-18h)

Photo d’en-tête : Antoni Tàpies « Sans titre »