Afin de mettre à l’honneur l’œuvre d’un artiste majeur de la scène contemporaine française, pourtant peu montré ces dernières décennies*, le musée Fabre à Montpellier dédie l’ensemble de son espace d’exposition temporaire au sculpteur Toni Grand (1935-2005), du 20 janvier au 5 mai 2024. Cette importante rétrospective qui réunira près de soixante-dix œuvres, dont certaines monumentales, souhaite inviter le public le plus large possible à (re)découvrir l’œuvre d’un artiste qui a bouleversé les codes de la sculpture traditionnelle et ses fonctions habituelles de représentation.

En rendant visible l’importance du travail de l’artiste, l’exposition « Toni Grand, morceaux d’une chose possible » a ainsi pour objectif d’éclairer et de donner les clefs de compréhension de l’un des jalons essentiels de la sculpture contemporaine, qui a influencé nombre d’artistes (Richard Deacon, Katinka Bock ou encore le chorégraphe Boris Charmatz).

Elle aspire à montrer comment l’artiste a renouvelé durablement le langage artistique de son époque par l’invention de nouvelles formes et l’usage de matériaux jusqu’alors inexploités dans le champ artistique.

L’exposition-hommage à Toni Grand proposée par le musée Fabre se déploie sur près de 850 m2 avec un parcours en quatre sections qui met en évidence les différents moments de la carrière de l’artiste français, né en 1935, à Gallargues-le-Montueux dans le Gard, et décédé en 2005, à Mouriès dans les Bouches-du-Rhône.

Avec cette nouvelle proposition, qui suit la rétrospective dédiée à Germaine Richier, le musée Fabre ambitionne de donner à ses visiteurs les moyens de penser l’articulation de deux moments clés de la sculpture française et internationale, en lien avec son territoire et ses collections.

Compagnon de route du mouvement Supports/Surfaces au début des années 1970, Toni Grand a toujours suivi une voie singulière. En 1982, il représente la France avec Simon Hantaï à la Biennale de Venise et connaît par la suite plusieurs expositions personnelles d’envergure en France – au Centre Pompidou en 1986, au Musée d’art contemporain de Lyon en 1989, au Musée Rodin en 1990, aux Galeries nationales du Jeu de Paume en 1994 – ainsi qu’à l’étranger (Vienne, Londres ou encore Chicago).

Ce rayonnement international de l’œuvre de Toni Grand, qui a marqué toute une génération d’artistes en Europe, va de pair avec un fort ancrage dans le paysage et les cultures de la Camargue, à laquelle il reste fidèle toute sa vie.

Artiste intransigeant, loin des tendances et des spéculations mercantiles, Toni Grand a toujours revendiqué un mode de vie rural et dénoncé le parisianisme d’un certain monde de l’art. Bien qu’abstrait, son travail est ainsi empreint d’un fort rapport au réel qui l’entoure : ses matières, sa faune, ses paysages ne cessent de nourrir une pratique multiple, rendue visible dans le cadre de cette rétrospective qui réunit près de soixante-dix œuvres du sculpteur, dont une pièce issue du fonds du musée Fabre. De par la pauvreté de ses matériaux, la simplicité de ses formes, il nous invite à repenser notre rapport à l’art et plus spécifiquement à la sculpture, plus ruine que monument, plus silencieuse que spectaculaire, simple fragment d’un monde possible.

Dénaturer l’art – Couleur, géométrie, éléments industriels

À partir de 1987, Toni Grand renoue avec des formes géométriques, le cube, le triangle, ou le parallélépipède qui présentent des inclusions de poissons. L’œuvre est comme dessinée, formant une structure cubique ou linéaire grâce aux corps des anguilles, enrobées dans la résine. Elle semble aller à l’encontre du mouvement naturel et témoigne plus globalement d’une indifférence affichée vis-à-vis des lois qui gouvernent la nature qui semble entrer dans une relation paradoxale avec la beauté mathématique dont l’artiste revendique la dimension d’artifice. Parallèlement au recours à la géométrie, Toni Grand s’intéresse à la couleur, à la fois comme maquillage, enrobage, et dématérialisation du bois, qu’elle pénètre ou reste en surface. Ainsi que l’artiste le souligne lui-même, « la couleur ruine, on s’attend à trouver les choses en bonne santé, mais il y a un désarroi, une fuite, une dissolution ; ça fout le camp dans la main ».

Au cours des années 1990, au terme des expérimentations sur l’organique et le synthétique, Toni Grand renoue avec le bois, matériau de prédilection de ses débuts. Le bois est découpé à la scie à ruban en fines lamelles, mises bout à bout, en boucles fermées. Par le recours à des outils industriels, il poursuit sa tentative de dénaturalisation du matériau. Toni Grand choisi de démêler la tension entre l’artisanat et l’industrie : avec Genie Superlift Advantage, il assemble un lève-charge à un amas de bois sculpté peint enchevêtré, empruntant certains aspects au ready-made duchampien. Le bois est travaillé selon ses méthodes et ses techniques propres, formant un nuage, tandis que le monte-charge élève la sculpture, et se confond avec elle. Cette voie esquissée à la fin de la vie du sculpteur, mort prématurément, laisse deviner les nouvelles recherches et développements qu’auraient pu connaître son art au tournant du XXIe siècle.

Scénographie par Studio Matters

Le projet scénographique pour l’exposition est instruit par une volonté de créer de grands espaces rassemblant les œuvres de l’artiste Toni Grand dans la plus grande liberté, tout en accompagnant le visiteur dans une déambulation fluide, claire et intuitive. Des photographies, mémoire d’un atelier jonché de grandes œuvres au sol, parfois posées contre le mur, parfois superposées, ont été une inspiration pour créer cette scénographie légère, avec des formes libres et souples.

L’espace se structure avec seulement deux cimaises, dont une grande en courbe, qui permettent au regard de glisser de salle en salle, sans rupture franche. L’identité de l’exposition et sa signalétique ont été composées dans une typographie Condensed, qui dans son trait suggère la matérialité de l’œuvre et dans ses proportions sa verticalité. La gamme chromatique déclinée est douce et naturelle.

Réunis autour de leur passion pour les arts, Joris et Floriane, architecte et graphiste ont entamé leur collaboration aux États-Unis, à New York, avant de créer à leur retour à Paris, Studio Matters – ils se sont spécialisés dans des projets architecturaux, scénographiques et graphiques pour des institutions culturelles telles que la conception des expositions temporaires et permanentes, l’aménagement des parcours de visite et de leur signalétique, etc. Propre à leur approche multidisciplinaire, ils souhaitent faire de chaque projet une riche collaboration, où l’écoute, les échanges et les talents de chacun s’expriment et s’associent vers une histoire commune.

Soucieux des détails et avançant main dans la main, ils partagent leurs visions architecturale, scénique, graphique, dès les débuts du projet, et s’attachent à son respect jusqu’à sa mise en espace. Pour le musée Fabre, ils ont précédemment réalisé entre autres la conception des expositions «Bacon/Nauman», «Picasso, Donner à voir» ou encore «Louis Gauffier ».

Autour de l’exposition

Les activités culturelles et artistiques

VISITES GUIDÉES

Visite guidée de l’exposition. Les mercredis et samedis à 15h /Samedi 4 mai, la visite sera traduite en LSF /Les dimanches à 11h /Le mercredi 24 avril à 14h30 : visite réservée aux déficients visuels (Inscription obligatoire à contact.museefabre@montpellier3m.fr)

Plein tarif 15 € | Pass Métropole 10,50 € | Tarif réduit 10,50 € /Durée : 1h30

CYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR DE L’ŒUVRE DE TONI GRAND

Menées par Maud Marron-Wojewodzki, conservatrice du patrimoine au musée Fabre et commissaire de l’exposition

Mardi 12 mars : Nature et sculpture : le bois et le végétal dans l’art contemporain

Mardi 19 mars : La ruine contre le monument : une autre idée de la sculpture des années 1960 à nos jours

Mardi 26 mars : Au cœur de la sculpture contemporaine : le vivant

Programme détaillé sur le site internet du musée /Auditorium du musée, 18h30 /Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’INSTANT SENSIBLE : Pour prendre le temps devant les œuvres

Ralentir, car une œuvre d’art se dévoile en douceur. Ces instants sensibles proposent aux visiteurs des parcours avec moins d’œuvres et à chaque fois une technique particulière pour mieux les regarder.

Yoga, méditation, technique de regard, médiateurs et intervenants proposent un temps dédié à l’attention pour découvrir tous les secrets des œuvres qui peuvent passer inaperçus si l’on passe trop rapidement.

Samedi 10 Février et 9 mars à 11h. Le YOGA prépare le corps et l’esprit. Grâce à une pratique guidée par un professionnel (yoga by Ana), le visiteur se laissera happer par la sculpture contemporaine de Toni Grand en apprenant à regarder avec son corps.

Pas de niveau requis. Tapis fournis

Plein tarif 11€ – 15€ I Pass Métropole 7€ – 10,50€ | Tarif réduit 10,50€ /Durée : 1h

EXPÉRIENCES

Des visites originales et créatives autour des sens et d’autres disciplines pour éprouver le musée :

GOÛT/NOUVEAU les voisins du musée

Carte blanche au chef Cyril Garcia du restaurant Ånga x Beaulieu. Parcourir l’exposition au rythme de bouchées gustatives directement inspirées par les œuvres de Toni Grand.

Dimanches 10 mars et 28 avril à 11h /Tarif unique 15€

DES ATELIERS EN GRAND

Ateliers organisés pendant les vacances dans l’exposition « Toni Grand, morceaux d’une chose possible » : Les mardis 13 et 20 février 10h-12h et 14h-16h (atelier à la journée) /Tout public à partir de 7 ans /Plein tarif 16€ I Pass Métropole 14€ | Tarif réduit 14€

DANSE – En partenariat avec Montpellier Danse

Découvrir Toni Grand grâce au corps. La chorégraphe Mathilde Monnier guide le visiteur dans l’univers de l’artiste en proposant un atelier sensible.

Atelier en deux temps, réservation obligatoire.

Lundi 4 mars salle Béjart/Agora de la Danse inscription uniquement auprès de Montpellier Danse : 04 67 60 83 60 ou sur www.montpellierdanse.com

Vendredi 8 mars 17h30 au Musée Fabre /Tarif unique 15€ /Durée : 2h

*L’ultime grande exposition qui lui a été consacrée a en effet eu lieu au MAMCO de Genève en 2013, il y a plus de dix ans, tandis que le dernier projet d’envergure en France consacré à son travail remonte à l’hommage qui lui a été rendu, après son décès, au musée d’art contemporain de Marseille, en 2007.

Photo d’en-tête : Toni Grand, Sans titre, 20.07.88, 1988, bois, anguilles et résinepolyester, 74 x 36 x 40 cm, Collection particulière © Photo Patrice Mautin-Berthier © ADAGP, Paris, 2024

Exposition Toni Grand, morceaux d’une chose possible, du 20 janvier au 5 mai 2024 au musée Fabre – 39, boulevard Bonne Nouvelle – 34000 Montpellier