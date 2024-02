Mythologies du poisson rouge – Carte Blanche à Maurice Renoma

Du 2 mars au 3 mai 2024, l’Aquarium de Paris propose de découvrir une collaboration inédite autour des aventures de Cristobal, le poisson rouge en plastique mascotte du styliste, artiste plasticien Maurice Renoma. Cristobal est au cœur d’une exposition ludique, poétique et artistique où il aura pour mission de sensibiliser et dénoncer l’omniprésence du plastique dans les océans, la surproduction de déchets et la pollution. Dans cette exposition ludique, poétique et artistique, un monde fantastique et fantasque mêle l’art au vivant. Cristobal devient l’ambassadeur joyeux et décalé d’un message contemporain.

L’Aquarium de Paris, situé dans les jardins du Trocadéro, est une institution d’éducation informelle à l’environnement, à la fois scientifique, pédagogique et ludique, dont la mission est de faire découvrir la magie du vivant, mais aussi de faire prendre conscience des enjeux qui entourent le monde maritime et la préservation des écosystèmes marins.

Ses bassins dédiés pour l’occasion à l’histoire du poisson rouge dans nos sociétés et dans nos cultures deviennent le cadre idéal pour exposer le petit poisson rouge en plastique de Maurice Renoma, cette mascotte artistique joyeuse et décalée conçue pour sensibiliser le public à ces causes qui nous concernent tous et dont l’impact est susceptible de changer notre avenir.

Cette visite-promenade immersive et pédagogique invite le visiteur à se questionner sur l’omniprésence du plastique sous toutes ses formes et dans tous ces états.

Cette collaboration inédite entre l’Aquarium de Paris et l’artiste – mais aussi le premier styliste à avoir une carte blanche dans ce lieu emblématique – permet de valoriser les principes fondateurs de l’Aquarium à savoir éduquer et apprendre, notamment à l’égard du jeune public qui constituera la société de demain et sera acteur des choix sur le futur de la planète.

Cristobal, le poisson rouge

« Je pense que depuis un certain temps, j’avais cette idée du plastique dans la tête. Un an avant l’histoire du poisson rouge, j’ai survolé la Malaisie et j’ai pris conscience – comme une claque – que l’homme était en train de saccager la nature, qu’il ravageait l’écosystème en rasant les forêts pour planter des palmiers. Cristobal explique qu’on est en train d’assassiner la Terre, mais avec humour. Il parle de la pollution, de la prolifération du plastique, mais du recyclage aussi. » Maurice Renoma

A l’heure où la mode est l’un des secteurs les plus polluants au monde, c’est à travers la renommée de sa marque Renoma, emblème du prêt à porter chic parisien, que le photographe et styliste Maurice Renoma entame un discours artistique et écologique novateur mais toujours ludique. Avec sa série photographique Mythologies du Poisson Rouge, il fait prendre conscience du poids chaotique et dévastateur que peuvent avoir notre mode de vie et notre consommation outrancière et débridée sur la planète.

Dans l’exposition éponyme où il tient le rôle central, Cristobal le poisson rouge apparaît sous toutes ses formes, mais surtout comme le compagnon d’une histoire : celle de notre planète et de ce que nous en avons fait.

Si le Pop Art se montre volontiers provocateur, voire politique, et tend à désacraliser l’œuvre d’art en la rendant accessible à tous, Maurice Renoma crée aussi sa propre icone Pop : Cristobal, le poisson rouge en plastique qui utilise le pouvoir de l’image pour incarner la critique du matérialisme et du consumérisme des sociétés modernes.

Cristobal se fait porteur d’un message que l’artiste veut rendre accessible, universel : le poisson rouge est partout dans son œuvre, comme le plastique est partout dans le quotidien. Cristobal devient ainsi la signature de Maurice Renoma, le concept autour duquel il développe sa recherche esthétique et qui traverse toutes les séries artistiques de ces dernières années.

Cristobal, le poisson rouge en plastique est ainsi au cœur de cette exposition ludique et poétique qui a pour mission de sensibiliser et dénoncer l’omniprésence du plastique dans les océans, la surproduction de déchets et la pollution. Cette petite mascotte attachante et colorée qui nage à travers des mises en scènes spectaculaires, pointe de la nageoire les problématiques écologiques mais aussi sociétales chères à l’artiste. Reflet de notre image, il interroge sur nos habitudes et pousse la réflexion sur nos relations, notre consommation et nos dépendances, à travers le prisme de l’humour.

Cristobal est aussi une prémonition, un petit poisson né de polymères et nourri des 15 millions de tonnes de plastique déversés chaque année dans les océans. Le plastique a tellement révolutionné le monde que son usage est devenu indispensable, mais Cristobal est là pour nous rappeler qu’il est toxique, que ses résidus ont contaminé la planète et qu’il est nécessaire de le recycler.

Ainsi Cristobal devient l’étendard de la mobilisation qui renversera la tendance : Maurice Renoma en a fait un ambassadeur de l’écologie pour sensibiliser les gens à la protection des mers, des océans et de la vie sous-marine.

Maurice Renoma, visionnaire inclassable

Maurice Renoma est un visionnaire inclassable qui a su créer, de la mode à l’image, une esthétique pulsionnelle donnant vie à un univers transgressif et foisonnant. En 1963, la boutique White House Renoma ouvre ses portes : considérant la mode comme une forme d’art à part entière, Maurice Renoma commence à exprimer à travers le vêtement une vision originale et libérée de tout préjugé esthétique. Renoma bouscule les codes et marque un réel tournant dans l’histoire de la mode : toute une génération porte d’ailleurs son nom, la « Génération Renoma ».

Au début des années 1990, Maurice Renoma développe une passion pour un nouveau moyen d’expression : l’image. C’est la vie même qui devient le sujet principal de ses créations. Son parcours se présente comme une suite continue d’expériences et de productions visuelles sur des supports différents : il passe de l’argentique au numérique, du noir et blanc à la couleur, du nu au paysage et à la nature morte.

Dans l’art comme dans la mode, il est autodidacte. Il expérimente le patchwork, la réutilisation et la réappropriation en liberté et sans tabou : les images et les matières deviennent des formes à modeler pour créer des associations audacieuses, inédites. Cette force créatrice irrépressible a amené Maurice Renoma à investir sans cesse toute la réalité qui l’entourait, jusqu’à créer un univers ludique et ironique à son image.

Depuis 2017, il fait voyager Cristobal le poisson rouge à travers le monde pour dénoncer les ravages de la pollution liée à la surconsommation. Protagoniste des dernières expérimentations artistiques, cet alter ego en plastique est le symbole de la réflexion écologique et humaniste de Maurice Renoma, présentée sous forme de fables, de mythologies.

Une exposition au profit des Enfants de la Terre

Préoccupé par l’état de la planète qui sera laissée aux enfants, Maurice Renoma a créé pour l’occasion des cartes postales à l’effigie de Cristobal le poisson rouge, dont les ventes seront intégralement reversées à l’association Enfants de la Terre.

En 1988, Marie-Claire et Yannick NOAH créent l’association Enfants de la Terre, qui évolue dans le respect des différents donateurs, dans la gestion des sommes confiées en donnant la priorité au terrain.

Depuis sa création il y a 35 ans, l’association, désormais présidée par Nathalie Noah, tente de répondre aux situations d’urgence auxquelles se trouvent confrontés certains enfants que ce soit dans ses missions de prévention de la délinquance et à l’aide éducative qu’à son accompagnement dans les épreuves difficiles que peuvent être la maladie ou les opérations lourdes.

De plus, l’association assure un soutien continu aux enfants malades et hospitalisés grâce à son travail avec les services sociaux des hôpitaux pédiatriques français, proposant ainsi une assistance financière aux familles démunies et un accompagnement bénévole pour briser leur solitude à l’hôpital.

Le livre Maurice Renoma : « Hors cadre »

À l’occasion de l’exposition Mythologies du Poisson Rouge, Maurice Renoma présente en avant-première « Hors Cadre », le beau livre rétrospectif consacré à sa carrière artistique, édité par Flammarion ; le premier à retracer l’intégralité de son cheminement artistique atypique.

À l’image de la démarche résolument transgressive de Maurice Renoma, les séries photographiques présentes dans « Hors Cadre » sont mélangées pour être recomposées et recousues sous forme d’un patchwork d’expériences différentes, mais bien cohérentes dans leur recherche sémantique.

Pour rythmer cette iconographie foisonnante, vingt textes-concepts, digressions volontaires telles un inventaire à la Prévert, (dé)construisent la linéarité temporelle de la vie de ce créateur rebelle aux normes.

Exposition Mythologies du poisson rouge – Carte Blanche à Maurice Renoma, du 2 mars au 3 mai 2024 – Aquarium de Paris – 5, avenue Albert de Mun 75016 Paris

www.aquariumdeparis.com

L’Aquarium de Paris est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00