La grande réparation : comment, aujourd’hui, mener une architecture éthique ?

Dans un monde abîmé par l’exploitation des ressources et des personnes, fracturé par les guerres, l’architecture peut agir en tant que force réparatrice. Fort de cette conviction, le Pavillon de l’Arsenal présente l’exposition « La Grande Réparation », projet itinérant, initié par ARCH+ en partenariat avec l’Akademie der Künste de Berlin, l’ETH Zürich et l’Université du Luxembourg, et dont l’ambition, devant le constat de l’impossible réconciliation entre croissance illimitée et écologie, est de proposer une nouvelle culture de l’architecture fondée sur la réparation.

Du soin qu’apportent des travailleuses et travailleurs souvent invisibilisés à l’entretien des bâtiments, au choix politique de ne plus démolir, en passant par l’architecture comme outil de justice en temps de conflit, l’exposition questionne l’éthique des bâtisseuses et bâtisseurs aujourd’hui. Dans un temps d’urgence écologique et sociale, chaque acte de construire, de ne pas construire ou de construire autrement peut mener soit à l’utilisation de ressources destructrice pour la planète et ses êtres vivants, soit à une véritable réparation. C’est cette frontière qu’interroge l’exposition : comment, aujourd’hui, mener une architecture éthique ?

Organisée selon sept thématiques, l’exposition donne de la visibilité aux processus de maintenance et d’entretien de l’architecture et de la ville. Elle examine le sujet à différentes échelles, allant des routines quotidiennes du travail de soin aux exemples de pratiques de construction qui cherchent à travailler avec le parc immobilier existant plutôt qu’à créer de nouveaux bâtiments. Au travers de vidéos, maquettes, installations, dessins originaux et prototypes, l’exposition présente plus de 20 démarches d’artistes et d’agences internationales, émergentes ou confirmées, dans lesquelles la réparation devient tangible en tant que nouveau paradigme de conception.

La dimension européenne et mondiale du projet nous importe : confrontée à de tels enjeux, la réponse ne peut être que collective et le dialogue entre institutions culturelles de différents pays est nécessaire. Les propositions inventées à Berlin, Marioupol ou Accra nourrissent le travail parisien, de même que Paris agit comme avant-garde d’une architecture plus écologique et sociale.

Pensée comme réparation, l’architecture passe aussi à la portée de toutes et tous : l’échelle du soin dépasse le champ des professionnels et permet à chacune et chacun de réparer son environnement proche et les injustices observées. Réparons !

Exposition présentée du 7 mars au 5 mai 2024 au Pavillon de l’Arsenal, 21 Boulevard Morland – 75004 – PARIS / Entrée libre

www.pavillon-arsenal.com

À l’occasion du vernissage, le 6 mars 2024, aura lieu la « School of Repair » de 16h30 à 19h. Plusieurs contributrices et contributeurs à l’exposition y présenteront leurs œuvres et seront à disposition pour échanger avec le public.

School of Repair – Programme :

16h30 – Bas Princen: Giotto’s Fragments (EN)

17h – Camille Sineau (Assemble): Methods of Assembly (FR)

17h – Marion Moutal & Akshar Gajjar (THEMA):Concrete: Cosmetic and Care (EN)

17h30– Matthias Brenner (chair of Silke Langenberg ETH Zürich): CLA, repair of a high-tech facade (EN)

17h30 – Florian Hertweck (artistic direction The Great Repair): Repairing a Commercial Zone (FR)

18h – Folke Köbberling: Cars into Bicycles (EN)

18h – Milica Topalovic (artistic direction The Great Repair): Power to the People (EN)

18h30 – Bettina Knaup: curating Mierle Laderman Ukeles’ MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART, 1969! Proposal for an Exhibition « CARE » & Touch Sanitation (EN)

18h30 – Charlotte Malterre-Barthes: A Global Moratorium on New Construction (FR)

Inauguration :

19h20 – Discours inauguraux

19h45 – Visite libre de l’exposition

Avec les contributions de :

Assemble, Atelier Bow-Wow, Brenne Architekten avec Jana Hainbach / TU München / HfBK Dresden / Akademie der Künste Baukunstarchiv, Matthias Brenner, Center for Spatial Technologies, Agnes Denes, Studio Anna Heringer, Florian Hertweck & Caroline Faber & Marija Maric & Céline Zimmer / Master in Architecture de l’Université du Luxembourg, Interboro avec Center for Justice Innovation & Patterson Houses NeighborhoodStat Team & Richard A. Chance & Coco McPherson, Folke Köbberling & Martin Kaltwasser, Lacaton & Vassal, Silke Langenberg, Limbo Accra, Charlotte Malterre-Barthes, Material Cultures, Fuminori Nousaku & Mio Tsuneyama, Bas Princen, Alexander Stumm, Takhayali, Paulo Tavares, THEMA (Sarah Nichols, Akshar Gajjar, Marion Moutal) avec Syn Liu, Milica Topalovic / Architecture of Territory ETH Zürich, Mierle Laderman Ukeles (présentée par Bettina Knaup), UVW-SAW