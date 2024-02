« Effractions », le Festival de littérature contemporaine

Pour sa 5e édition, du 6 au 10 mars, le festival de littérature contemporaine de la Bpi, Effractions, poursuit son exploration des liens entre réel et fiction. Le festival invite des auteurs et autrices dont l’écriture aborde des questionnements contemporains, des plus intimes au plus politiques, mettant en lumière une littérature hybride qui brouille les frontières entre les genres. Au programme pour 2024 : une quarantaine d’auteurs et autrices, et une programmation de textes de fiction, non narrative fiction, journalisme littéraire mais aussi poésie ou slam, qui ont en commun de prendre à bras le corps cette matière bouillonnante du réel.

Saisir l’épaisseur des choses, sa densité, restituer la réalité, voilà qui anime nombre d’écrivains contemporains et féconde leur écriture. Les auteurs invités d’Effractions nous réveillent, nous bousculent, nous interpellent sur l’état du monde, nous questionnent sur notre intimité, nos rêves et nos intentions. Ils et elles prennent à bras-le-corps cette matière bouillonnante du réel, pour ouvrir en nous des perspectives inattendues, et faire bouger nos propres limites.

En cohérence avec sa vocation d’être un « centre vivant de culture et d’information », la Bibliothèque publique d’information pense le festival Effractions comme un moment privilégié où tous les habitués, initiés ou simples curieux, pourront investir la Bpi et le Centre Pompidou à la rencontre de ces auteurs qui font de la littérature un moyen d’appréhender le réel.

Quand le réel fait effraction dans la littérature

La question du réel traverse l’histoire littéraire. De Sappho à Montaigne, Zola ou Ernaux, la littérature puise sa sève dans la matière du monde pour décrire ce qui nous entoure, donner du sens au fragmentaire, interroger l’incompréhensible. Si « les mots sont une autre convulsion des choses », comme nous le dit Éric Vuillard, l’écriture saisit sur le vif, révèle des pans de notre conscience, individuelle ou collective, restitue la chair de notre temps.

Pendant cinq jours, Effractions et sa quarantaine d’invités nous invitent à interroger les liens entre réel et fiction au travers d’une programmation variée : un écrivain dialogue avec un spécialiste autour du sujet central de son œuvre dans « Collusion » ; dans « Regards Croisés », ce sont deux ou trois auteurs qui évoquent un thème d’actualité ayant nourri leur texte ; « La revue de presse de l’écrivain » questionne le rapport de l’auteur à l’actualité et à la presse ; « À voix haute » donne corps aux textes ; tandis que « Chantier de fouille » examine la place du travail de documentation dans l’écriture.

Effractions est un festival entièrement gratuit et ouvert à tous.

Les invités de cette 5ème édition

06 mars 2024 : 18h30 – 21h30

07 mars 2024 : 16h – 21h

8 – 9 mars 2024 : 15h – 21h

10 mars 2024 : 14h – 20h