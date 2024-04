Du 25 avril au 12 juillet 2024, l’exposition « À bras-le-corps ! Savants et instruments au Collège de France au XIXe siècle » se penche sur de grandes figures de chercheurs, professeurs du Collège de France, dont les travaux précurseurs interrogent le corps humain et animal, sa physiologie et son mouvement.

L’exposition met en lumière la recherche menée depuis le XIXe siècle au Collège de France pour mesurer, comprendre et soigner le corps humain et animal. Elle présente une sélection d’environ cinquante instruments scientifiques historiques conservée au Collège de France, complétée par les prêts de plusieurs institutions. Elle construit ainsi un propos original sur l’histoire des sciences expérimentales depuis la Révolution française jusqu’en 1920, à l’intersection de la physique, de la physiologie et de la psychologie, qui trouve un écho contemporain non seulement dans la recherche scientifique, mais également dans les représentations et les pratiques du corps.

Plusieurs grandes figures sont mises en avant dans des espaces qui recréent l’atmosphère d’un laboratoire. Les visiteurs pourront reconstituer les expériences menées par Claude Bernard sur la glycémie du foie. Ils reproduiront la décomposition du mouvement explorée par Étienne-Jules Marey et découvriront les principes de la biomécanique grâce à sa machine à fumée. Ils apprendront comment fonctionnait l’électricité médicale prônée par Arsène d’Arsonval, inventeur prolifique. Ils pourront aussi explorer l’expression des émotions grâce aux photographies de Charles-Émile François-Franck, ou la mesure de la voix et de l’audition par René Marage et l’abbé Rousselot.

L’analyse de l’effort musculaire, observé sur les athlètes des Jeux olympiques de 1900, puis mesuré par Józefa Joteyko, donnera un aperçu de l’intérêt de ces savants pour l’éducation physique, tandis que les travaux de la compositrice Marie Jaëll sur l’agilité des doigts des pianistes montreront comment les instruments créés au Collège ont été utilisés dans bien des domaines.

Autour des savants, une multitude d’autres acteurs apparaissent, auditeurs, assistants, fabricants d’instruments, industriels, académiciens, hommes politiques, sans oublier la société civile qui, par ses espérances thérapeutiques comme par ses engagements militants, est loin d’être insensible à la science qui s’élabore dans les laboratoires du Collège de France.

Une galerie des instruments permettra d’en savoir plus sur les fabricants, alliés indispensables des scientifiques du Collège de France engagés dans l’expérimentation. Ces « artistes-constructeurs » deviennent au fil du XIXe siècle des ingénieurs formés dans de prestigieuses écoles et sont à l’origine de plusieurs grandes entreprises industrielles du XXe siècle.

Textes et objets, mais aussi dispositifs interactifs multiples, permettent à l’exposition « À bras-le-corps » de présenter une image riche et variée de la science en train de se faire – une image valable tout autant pour le long XIXe siècle que pour notre temps.

L’exposition est gratuite et ouverte au public du 25 avril au 12 juillet 2024, du lundi au vendredi (fermée les week-ends et jours fériés), de 10 h 00 à 19 h 00.

Ouverture des réservations obligatoires pour toutes les visites guidées à partir du 28 mars sur le site du Collège de France.

L’exposition est organisée par le Collège de France avec le soutien du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, en partenariat avec la revue L’Histoire, Bastille Magazine et Pour la Science.

Ce projet a été labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

