Digital ParadICE AI ou une nouvelle exploration artistique de la lumière

Si le blanc de la neige est une source d’expérimentation pour les impressionnistes, celui de la glace devient le support d’une installation interactive imaginée par Miguel Chevalier. Cette nouvelle œuvre dynamique présentée au Festival Normandie Impressionniste jusqu’au 3 mai 2024, se métamorphose selon les chorégraphies des patineurs. Cette « peinture de lumière » dont certaines textures ont été créées par une IA, transforme la patinoire en une toile vivante et vibrante à chaque mouvement. Une installation qui crée des sensations inédites, à la croisée de l’art, du sport et de la technologie.

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie, l’artiste propose une installation de réalité virtuelle générative et interactive, œuvre inscrite dans la programmation de l’Olympiade culturelle de Paris 2024.

Cherchant constamment des lieux atypiques pour stimuler sa créativité, Miguel Chevalier élève l’expérience artistique avec cette installation unique présentée au sein de la patinoire de l’Ile Lacroix de Rouen. L’artiste imagine une œuvre nouvelle qui se métamorphose selon les chorégraphies des patineurs. Une peinture de lumières aux multiples lignes ondulantes colorées est projetée sur la glace. Tels des pinceaux numériques, les patineurs en mouvement modifient la toile virtuelle dynamique haute en couleur.

L’œuvre retrouve la sensibilité cosmique d’un Claude Monet, qui explorait les variations de la lumière au cours du temps.

Digital ParadIce crée une nouvelle expérience de l’art et introduit une nouvelle forme de peinture gestuelle dans la continuité de l’action painting de l’artiste Jackson Pollock.

Présent dans les musées du monde entier, Miguel Chevalier utilise l’informatique comme moyen d’expression et réalise des œuvres in-situ donnant une nouvelle lecture des lieux. Il anime, pour la première fois, la glace de la patinoire de Rouen. Les patineurs feront ainsi vibrer la vidéo au gré de leurs mouvements, initiant motifs et déclinaisons de lumières sur la glace. Cette peinture gestuelle promet une expérience collective et sensorielle avec un premier projet du festival qui s’ouvre telle une page blanche offerte aux couleurs festives de l’impressionnisme.

Depuis 1978, Miguel Chevalier crée des mondes virtuels qui nous interrogent. Ce pionnier de l’art numérique continue d’expérimenter et de nous projeter dans le futur en utilisant les technologies numériques comme moyen d’expression dans le champ des arts plastiques.

Son travail, expérimental et pluridisciplinaire, aborde la question de l’immatérialité dans l’art, ainsi que les logiques induites par l’ordinateur, telles que l’hybridation, la générativité, l’interactivité, la mise en réseau. Il développe différentes thématiques, telles que la relation entre nature et artifice, l’observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés contemporaines, l’imaginaire de l’architecture et des villes virtuelles, la transposition de motifs issus de l’art islamique dans le monde numérique.

Les images qu’il nous livre interrogent perpétuellement notre relation au monde. Ses œuvres se présentent le plus souvent sous forme de grandes installations numériques projetées à grande échelle. Il réalise des œuvres in-situ qui revisitent par l’art numérique, l’histoire et l’architecture des lieux, en donne une nouvelle lecture. Il réalise également des sculptures grâce aux techniques d’impression 3D ou de découpe laser, qui matérialisent ses univers virtuels.

Exposition Digital ParadICE IA jusqu’au 3 mai 2024 – Patinoire de loisirs Edith Ballester, 2 Avenue Jacques Chastellain – Ile Lacroix – 76000 Rouen

www.metropole-rouen-normandie.fr/