Patrick Goddard : Essaims, hordes, fléaux !

Dans le cadre de sa saison dédiée à l’image fixe et animée, la MABA à Nogent-sur-Marne présente, du 25 avril au 7 juillet 2024, la première exposition personnelle en France de l’artiste britannique Patrick Goddard. Intitulée Essaims, hordes, fléaux !, elle rassemble des œuvres récentes et inédites : sculptures, installations et films, mêlant les préoccupations anthropiques sur la fin de la « nature » à une critique de la xénophobie.

Mettant en relation fenêtres et luxure, frontières et contrôle, nationalisme et nostalgie, invertébrés et répulsion, cette exposition se concentre sur les différentes politiques d’exclusion. Les œuvres s’envisagent, en effet, sous la perspective du statut de « non-résident », considérant à la fois le domicile moderne et l’État-nation comme espaces d’exclusion et de violence pour une vie « non autorisée ».

Trouvant un écho particulier au sein de la MABA, une ancienne maison particulière, cette question de la maison comme espace domestique et comme seuil, délimitant ce qui est à l’intérieur de ce qui en est à l’extérieur, apparaît ainsi comme centrale dans l’exposition. Réalisées à partir de matériaux recyclés récupérés dans des logements démolis de Londres (plomb, bois et verre), les nouvelles œuvres sculpturales élargissent le corpus du travail de l’artiste, passant du concept de maison (logement) à celui de foyer.

L’exposition permet également de découvrir les films récents Animal Antics (2021) et sa suite Whoopsie’s Dream (2022), deux comédies satiriques mettant en scène le Bichon Frisé éponyme Whoopsie. Alors qu’il raconte son récent cauchemar se déroulant dans une Grande-Bretagne idéalisée des années 1960, l’animal révèle progressivement ses angoisses et préjugés concernant l’immigration, la libération queer et l’altérité. Dans ces deux films, le bichon voit des animaux « sauvages » envahir la ville, la maison et finalement son propre corps. Les animaux sauvages d’Animal Antics servent, eux, à la fois de paradigme aux controverses anthropocentriques et de métaphore pour une politique raciale plus humaine.

Les invertébrés envahissent la maison, les parasites infestent le corps et une multitude d’escargots géants se déploie dans l’environnement suburbain, dans des sculptures murales dérivées du film, sortes de dioramas miniatures conçus comme des visions nostalgiques envahies par des escargots.

Dans Essaims, hordes, fléaux !, les mollusques décortiqués ou les animaux sauvages servent alors de symboles pour le retour d’un monde naturel indompté et de satire des préoccupations racistes concernant l’immigration.

Patrick Goddard, né en 1984, vit et travaille à Londres. Il a présenté son travail à l’occasion de récentes expositions à Seventeen, Londres (2024), E-Werk, Fribourg (2021), Matt’s Gallery, Londres (2020), Almanac Projects, Londres (2016), Outpost Gallery, Norwich (2015).

Il a également participé à l’exposition itinérante au Royaume-Uni : British Art Show 9 (2021-2022) et a publié un livre de photographies avec les éditeurs bâlois Speres Projects en 2022. Patrick Goddard est diplômé de l’Université Goldsmiths (2011) et d’un doctorat de l’Université d’Oxford (2018). Il est représenté par la galerie Seventeen, Londres.

Exposition Essaims, hordes, fléaux ! du 25 avril au 7 juillet 2024 au MABA, 16 rue Charles VII – 94130 – Nogent sur Marne

Vernissage le mercredi 24 avril, de 18h à 21h30 (Départ de la navette depuis Paris, Place de la Nation à 18h/ Sur réservation)

Vernissage conjoint avec celui de l’exposition de Jean Besancenot, Maroc, présentée à la Maison nationale des artistes du 25 avril au 25 août 2024

www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba

Photo d’entête : Patrick Goddard « Animal Antics, 2021 Image extraite du film – Vidéo 4K, son 5.1 /37 minutes – Courtesy de l’artiste