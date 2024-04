« les Jardiniers » un nouvel espace culturel hybride à Montrouge

Le 27 avril 2024 s’ouvre au public à Montrouge, aux portes de Paris, un nouveau lieu culturel hybride : les Jardiniers. Dans une ancienne usine d’hélices d’avion, devenue par la suite l’atelier des jardiniers de la ville de Montrouge, les Jardiniers est un lieu ouvert à tous, engagé socialement et écologiquement, dédié à l’art contemporain et à l’écologie. Lieu hybride, entre art contemporain et restauration engagée, cet espace réhabilité de 600 m² lie espace d’exposition, activités culturelles et moments culinaires en un lieu convivial et ouvert. Pour l’occasion, les Jardiniers rassemble onze artistes à l’occasion de l’exposition inaugurale NO FUTURE, comme disaient les punks, présentée du 27 avril au 21 juillet 2024.

Avant tout lieu d’exposition, les Jardiniers suivent le rythme des saisons culturelles en se découvrant au travers d’autres voix et d’autres regards portés sur notre monde. La Galerie – espace de 300 m² – est rythmée chaque année par quatre temps forts, dont l’un en lien direct avec le Salon de Montrouge. Elle propose tout au long de l’année des événements ouverts à tous : conférences, ateliers pédagogiques, résidences…

Dans un décor pensé par l’agence septembre architecture, la Cantine, – d’environ 200 m2 – privilégie les produits locaux, de saison et d’agriculture responsable, avec un engagement environnemental fort. Offrant une ambiance conviviale, elle propose quotidiennement une possibilité de restauration et de bar engagée, pour un bien manger respectueux des conditions environnementales et sociales.

Les Jardiniers imaginent un écosystème des communs où des relations nouvelles se forment, où des outils se prêtent au jeu de l’expérimentation. Terreau fertile, Les Jardiniers invitent à la construction collective d’autres récits du mieux vivre ensemble.

En transformation permanente, pensé comme une cabane, un refuge, ce lieu évoluera et s’inventera par et pour les usages de qui nous sommes et deviendrons. Les Jardiniers s’inscrit dans la lignée du 6b, des Grands Voisins ou encore des guinguettes Rosa Bonheur.

Le projet des Jardiniers est piloté par une équipe réunie autour de l’artiste et académicien Fabrice Hyber et rassemblant l’artiste Adrien van Melle – Nehama, le commissaire d’exposition Henri van Melle et le directeur artistique Christophe Vix-Gras. Tiers-lieu semi-associatif, les Jardiniers sont cogérés par une association (La Galerie et les activités éducatives) et la société « L’Atelier des Jardiniers » (La Cantine).

Une ligne éditoriale centrée sur l’écologie

L’équipe des Jardiniers a à cœur de défendre un projet culturel dialoguant avec des réflexions sur l’écologie environnementale et nos tissus sociaux contemporains. La programmation sera imaginée dans une volonté de sensibiliser et d’amener à la réflexion et à l’action. Elle promouvra les gestes écocitoyens, la cuisine zéro déchet ou encore l’agriculture urbaine et la permaculture. Afin de répondre aux besoins des publics, les Jardiniers proposeront également du soutien scolaire et des activités ludo-éducatives, encadrés par des intervenants associatifs locaux et qualifiés, ainsi que des débats autour des thématiques du lieu, animés par des experts.

Une réhabilitation signée par septembre architecture

Le parti-pris de l’agence septembre architecture s’inscrit dans les valeurs et les ambitions du projet des Jardiniers : conserver au maximum l’existant et ce qui fait l’identité du bâtiment et transformer uniquement ce qui est nécessaire pour révéler le patrimoine bâti. L’aménagement intérieur du bâtiment a été guidé par une démarche de réemploi, en réutilisant les matériaux d’origine. Sol en béton, charpente en acier, murs en briques et grands volumes : le bâtiment conserve ainsi son esprit industriel.

L’ouverture sur le quartier se traduit par des baies plus généreuses, permettant un dialogue avec l’extérieur et une liaison directe avec l’espace public et la terrasse du restaurant.

Agence d’architecture basée à Paris, septembre architecture appréhende tous les espaces sans cloisonnement d’échelles ni programmes, tout en ayant une réflexion sur les enjeux actuels et leurs conséquences dans les domaines de l’habitat, des stratégies urbaines et des modes constructifs. L’agence porte un intérêt particulier pour les usages métropolitains émergents et investit le champ de la recherche et de l’expérimentation des matériaux et modes constructifs biosourcés mais aussi la compréhension des milieux, des usages et des nouveaux modes de vie

Un espace d’exposition de 300m2 et un restaurant de quartier écoresponsable

La Galerie des Jardiniers accueillera chaque année trois expositions principales, autour de réflexions curatoriales portant à la fois sur les écologies et plus largement au mieux vivre ensemble. Entre la jeune création et des artistes plus confirmés, français et internationaux, l’envie est d’ouvrir un dialogue intergénérationnel et polyphonique et d’en faire un lieu où les questions actuelles sont soulevées et où les réponses se font entendre dans leurs diversités. Chaque cycle sera complété par une exposition confiée à un curateur indépendant, en résonance avec l’engagement des Jardiniers. La programmation sera enrichie par des ateliers pédagogiques, des conférences, des week-ends thématiques – microédition, artisanats d’art et des résidences d’artistes.

Avec son esprit cantine à l’heure du déjeuner et une ambiance cave à manger le soir, la Cantine met à l’honneur une cuisine saine, de terroir, avec des produits locaux, bio et de saison. La carte propose également une large sélection de vins natures et des boissons bio et locales.

L’exposition inaugurale NO FUTURE, comme disaient les punks

Le paysage qui se dresse devant nous aujourd’hui, celui qu’on s’imagine pour demain, est le tableau d’un monde abîmé et bouleversé. Les dérèglements climatiques et sociaux marquent nos environnements. NO FUTURE comme disaient les punks donne à voir ce paysage, les perspectives de ce que nous sommes, étions et espérions être. L’exposition inaugurale de la Galerie des Jardiniers s’intéresse à ce rapport esthétique et critique qu’entretiennent les artistes avec les enjeux écologiques. La penseuse contemporaine McKenzie Wark propose ceci dans sa conférence Blue Ruins – Spectacle of disintegration : « L’art peut devenir une contemplation non pas des origines mais des fins. (…) Le paysage de la fin du monde, comme le produit fini de l’esthétique moderniste. » Quels constats dressent-ils par leurs regards et leurs gestes en observant ce monde ?

Le titre NO FUTURE, comme disaient les punks est tiré de l’ouvrage Esthétique des ruines : poïétique de la destruction, où il est soulevé l’inscription d’un passé (par les ruines, par les contestations) dans notre réalité présente ; en quoi cela est le signe du “temps à l’œuvre”. Ce slogan “NO FUTURE”, caractéristique du mouvement punk, rappelle à une forme d’urgence, parfois enclin au nihilisme mais aussi à leur inventivité dans le désordre. La formule complète “no future .. for you !” s’adresse à la bourgeoisie, en s’opposant fermement à sa morale et ses mœurs. Par un renversement de l’ordre dominant, l’idée du beau convenu est questionné – ainsi le propose Paul B. Preciado dans son article Après la beauté.

Du 27 avril au 21 juillet 2024, cette exposition collective réunit et met en dialogue onze artistes qui ensemble forment un prisme complexe – par les formes et la pensée – pour observer, comprendre autrement nos relations au monde et à la création artistique contemporaine. Les trois axes majeurs de l’exposition sont : les fragments contemporains de ce qu’il reste de nous, les images stratifiées ou ouvertures des récits par le trouble et l’abstraction et enfin, les paysages abandonnés dans nos tristes regards. Entre documents d’archives et vidéo 3D, photographie et peinture (parfois dans le trouble du médium), les artistes, toutes générations confondues, remarquent les désastres et la désolation en anticipation des fins. Notre réalité s’est élargie dans ce présent sans fin ni futur. Il est aujourd’hui question de décomposer et recomposer avec les strates infinies de réalité et de virtualité.

Les artistes invités, ces romantiques de notre siècle, de cette « ère de la perte » ne se contentent peut-être pas de constater dans l’urgence un état du monde. Ils explorent sensiblement ces ruines affectives et ces fragments contemporains, contemplent d’un triste regard les paysages abandonnés, étudient la stratification des images troublées. NO FUTURE – comme disaient les punks – revient avec une certaine mélancolie sur les récits que l’on se fait de la fin, pour mieux les consoler, les vivre et déjà esquisser des réponses.

Un second volet de l’exposition envisagera les formes que peuvent prendre les résolutions de nos présents. Il y a sûrement des questions sans réponse, peut-être existe-t-il déjà des réponses qui n’ont pas trouvé la bonne question. L’exposition présentera une suite à ces paysages ; donnera place aux voix contestataires, remarquera avec quelle joie et amusement, avec quel cri, les artistes contemporains imaginent et pansent les lendemains.

Avec : Pauline Bazignan, Jean – Baptiste Boyer, Sacha Cambier de Montravel, Bruno Gadenne, Louis Le Kim, Anita Molinero, Eva Nielsen, Lucy Ivanova, HA Schult, Julie Vacher et Gaspar Willmann

Commissariat : Adrien van Melle – Nehama, Henri van Melle et Titi M. Cerina

« les Jardiniers » 11 rue Paul Bert – 92120 – Montrouge

