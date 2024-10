L’œuvre de Jacques Prévert (1900-1977) a marqué le XXème siècle et touché de nombreuses générations. Par son imagination foisonnante et sa créativité débordante, il donne vie à une œuvre unique, pleine de magie et d’humanité, ici plus de 150 objets de formats divers (peintures, dessins, lithographies, manuscrits, photographies, objets, archives, extraits de films et d’interviews…) racontent un artiste méconnu malgré lui.

Si l’année 2024 célèbre le centenaire du surréalisme, c’est aussi l’occasion de célébrer les 70 ans de l’installation de Jacques Prévert dans le 18ème, Cité Véron (juste au-dessus du Moulin Rouge) en 1955. Pas étonnant que le musée de Montmartre se soit emparé de cette figure incontournable, que l’on connaît d’abord et surtout comme poète et scénariste, mais dont la création s’étend bien au-delà.

Car Jacques Prévert est un artiste aux multiples facettes. Parolier de Barbara et d’Yves Montand, scénariste et dialoguiste pour « Les Enfants du paradis » de Marcel Carné, poète célébré dans les cours d’écoles, dramaturge, humaniste engagé, pleinement surréaliste, il a également consacré une part importante de sa vie aux arts visuels : planches de scénarios illustrées, collaborations artistiques avec des peintres, sculpteurs et photographes, collages surréalistes, Éphémérides…

Ces créations, plus intimes et confidentielles, souvent éclipsées par ses écrits mais tout aussi révélatrices de son génie, méritent aujourd’hui d’être redécouvertes et sont mises en lumière dans l’exposition « Jacques Prévert, rêveur d’images ».

Tel un alchimiste, Prévert jongle avec les images comme il manie les mots, il les décortique, les assemble, construit et crée des mondes « à la Prévert », nous emportant dans sa rêverie et son temps. Profondément poétiques et visuelles, elles viennent enrichir notre compréhension de l’univers prolifique de l’artiste.

L’exposition se séquence ainsi en quatre parties :

« Une vie arborescente » : cette partie hautement biographique vient montrer combien l’enfance et le surréalisme façonnent et font « advenir » Prévert, dans son univers créatif.

« Jacques Prévert au pays des peintres », rassemble quelques-unes de ses plus belles collaborations artistiques « à quatre mains » qui font l’objet d’éditions de bibliophilie précieuses. Réalisées avec Picasso, Miro, Calder, Ernst, Braque ou Chagall, elles témoignent combien Prévert

était passionné du dialogue entre les arts, et à quel point l’interaction et l’amitié étaient au cœur de son cheminement artistique.

« Collages : le manège des images », présente un ensemble très important et diversifié d’œuvres de Jacques Prévert. Absolument surréalistes, ces collages surprenants, autant poétiques qu’ironiques, révèlent une liberté artistique et une inventivité sans bornes.

Prévert vint composer ses imaginaires en faisant côtoyer les images colorées de son enfance et un vaste univers d’images populaires dont des chromos lithographies, des gravures sur cartes postales, photographies d’amis…

« Le temps et l’espace » – titre d’un poème de Prévert- présente une série des Éphémérides de l’artiste, dont Matisse disait qu’il était « L’ami intime des fleurs vivantes ». Ces pages d’agenda, sont de grandes feuilles blanches sur lesquelles Prévert dessine une grande fleur colorée, inscrit le jour de la semaine et ses rendez-vous… Elles sont représentatives du talent de Prévert pour capturer la beauté du quotidien et l’essence des moments fugaces pour les transformer en poésie.

Le parcours s’achève ensuite « Chez Jacques Prévert », dans l’intimité de l’artiste, avec la présentation de son bureau de la Cité Véron, présenté pour la première fois hors les murs. Lieu de création par excellence et fantastique cabinet de curiosités, il est à l’image de l’artiste, d’un Prévert rêveur d’images et magicien des mots…

Commissariat :

Eugénie Bachelot-Prévert, petite fille et unique ayant-droit de Jacques Prévert, artiste plasticienne, également présidente de l’association « Chez Jacques Prévert »

petite fille et unique ayant-droit de Jacques Prévert, artiste plasticienne, également présidente de l’association « Chez Jacques Prévert » Alice S. Legé, docteure en histoire de l’art, responsable de la conservation du musée de Montmartre

Liste des prêteurs principaux :

Eugénie Bachelot Prévert

Association Chez Jacques Prévert

Bibliothèque nationale de France

Musée national Picasso

La Cinémathèque française

Collection Isabelle Maeght

Musée des Beaux-arts de Quimper

Collections particulières

Exposition « Jacques Prévert, rêveur d’images » au Musée de Montmartre, 12, rue Cortot – 75018 Paris – Du 18 octobre 2024 au 16 février 2025

Photo d’en-tête : Jacques Prévert Le désert de Retz, s.d., collage sur papier, collection Eugénie Bachelot Prévert