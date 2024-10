Chroniques de la création, dans les coulisses du Jardin des métiers d’Art et du Design

Au printemps 2024, c’est avec un enregistreur et quelques questions préparées que le sociologue et historien Hugues Jacquet s’est immergé dans les ateliers du JAD – Jardin des métiers d’Art et du Design. Spécialisé dans les savoir-faire, leur évolution dans l’histoire et l’actualité de leurs apports esthétiques et socioéconomiques, Hugues Jaquet s’est vu confier le commissariat de la nouvelle exposition du JAD qui s’ouvre ce 23 octobre. Durant ces quelques mois d’enquête, il s’est attaché à capter l’essence des échanges et des processus créatifs, à les documenter et à révéler au public un regard inédit sur l’intimité des artisans et des designers à l’œuvre. Plus qu’une exposition, cette immersion dans l’univers de ses créateurs-occupants, révèle les processus créatifs et les échanges au cœur de leur travail.

Après Pages Blanches (2023), l’exposition Chroniques de la création, dans les coulisses du JAD invite à explorer les coulisses des métiers d’art et du design, les pratiques, les réflexions et les recherches qui animent les créateurs-occupants de cet établissement culturel du Département des Hauts-de-Seine. Dans une ambiance propice à la cohabitation des idées et à l’émergence de collaborations inattendues, ces créateurs partagent avec nous leurs questionnements, leurs doutes, mais aussi leurs moments d’inspiration. C’est dans cette dynamique créative que l’on découvre des projets personnels en gestation, des expérimentations audacieuses, et des tentatives parfois couronnées de succès, parfois marquées par l’échec.

À travers récits, prototypes et pièces produites par les artisans et les designers du JAD, l’exposition interroge les multiples facettes de la créativité, souvent méconnues. Une immersion dans l’univers des créateurs du JAD à ne pas manquer, pour tous les amateurs et passionnés de métiers d’art, de design, et plus largement pour ceux qui s’interrogent sur les mécanismes qui sous-tendent le processus créatif.

Depuis son ouverture en septembre 2022 à l’initiative du Département de Hauts-de-Seine, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design, est un lieu de production consacré à la création contemporaine et au dialogue entre métiers d’art et design. Il accueille aujourd’hui vingt artisans d’art et designers sélectionnés pour leur pratique et l’approche innovante de leurs métiers.

Ce lieu favorise l’apprentissage et le partage des connaissances, par la rencontre et l’expérimentation entre les créateurs. Ouvert au public, le JAD met en lumière les savoir-faire d’excellence à travers sa programmation culturelle et son offre de médiation et de formation accessible à tous.

Exposition du 23 octobre 2024 au 16 février 2025, avec Anne Agbadou-Masson (Sculptrice et céramiste), Marta Bakowski (Designer coloriste), Martin Blanchard (Designer), Cédric Breisacher (Designer/sculpteur), Carole Calvez (Designer olfactif / nez), Luce Couillet (Designer textile et plasticienne), Loann Djian (Designer cuir), Rose Ekwé (Designer textile / tisserande), Marion Gouez (Designer textile), Tony Jouanneau / Atelier Sumbiosis (Designer et ennoblisseur textile), Marie Levoyet (Héliograveur et imprimeur en taille-douce), Baptiste Meyniel (Designer et plasticien), Maxime Perrolle (Sculpteur sur bois), Albane Salmon / Atelier Sauvage (Ébéniste), Sofia Shazak (Sellier d’art).

Lieu : Le Jardin des métiers d’Art et du Design (JAD) – 6 Grande Rue 92310 Sèvres (Accès : Métro L9 Pont de Sèvres / Arrêt de Tram T2 Musée de Sèvres)

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h00

Entrée libre et gratuite

www.le-jad.fr

Commissaire de l’exposition : Hugues Jacquet, sociologue et historien des savoir-faire. Diplômé en sciences politiques, en histoire de l’art

et en sociologie des organisations, Hugues Jacquet est sociologue et historien. Il est spécialisé dans les savoir-faire matériels, leur évolution dans l’histoire et l’actualité de leurs apports esthétiques, culturels et socio-économiques. Il est l’auteur de l’Intelligence de la main (L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2012) et de nombreux articles et contributions sur le sujet (éditions de La Documentation Française, du Musée des Arts décoratifs, Flammarion, Institut national des savoir-faire français, Ateliers d’art de France, Formae…). Dans la collection « Savoir & Faire » (Actes Sud – Fondation d’entreprise Hermès), il a dirigé Le bois (2015, deuxième éd. mise à jour et augmentée, septembre 2024), La terre (2016), Le métal (2018), Les textiles (2020), Le verre (2022) et La pierre (2024).

Toujours pour Actes Sud, il a dirigé « Versailles – Matériaux et savoir-faire », en coédition avec le Château de Versailles (2019)

Scénographe : Marion Flament

Après un premier diplôme à l’École Boulle, Marion Flament obtient son master de l’EnsAD de Paris avec les félicitations du jury. Elle y poursuit un post diplôme de recherche en lumière interactive jusqu’à 2017. Après avoir bénéficié d’un échange à l’EAV Parque Lage de Rio de Janeiro, elle a récemment été lauréate des résidences Hors Pistes, de la villa du lavoir, des ateliers de Paris, de la Villa Belleville et de la Casa de Velazquez à Madrid. Marion Flament cherche à produire des scénarios pour présenter une réalité distendue. Elle s’inspire de changements soudains et infimes de la perception visuelle qui donnent au temps une qualité magique et dramatique.

Photo d’en-tête : Création Rythles, Marta Bakowski et Maxime Perrolle