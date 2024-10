NEST : Un nouveau réseau qui illumine les voix féministes dans l’Art

À l’occasion de son 10e anniversaire, AWARE: Archives of Women Artists, Research & Exhibitions lance NEST, une alliance d’organisations à but non lucratif, de collectifs et de structures indépendantes partageant des objectifs communs. Issues de différentes régions du monde, ces organisations collaborent à l’échelle transnationale dans le but de mettre en lumière les artistes femmes et non-binaires ainsi que leurs œuvres dans les mondes de l’art contemporain et les histoires de l’art.

Représentant une large diversité de voix, avec des textes rédigés par plus de 500 chercheurs, commissaires, historiens de l’art féministe, critiques d’art et activistes du monde entier, AWARE s’appuie sur différents comités et réseaux dans son travail. Structurant ses connexions internationales, NEST est son troisième réseau qui complète TEAM: Teaching, E-learning, Agency, Mentoring, un réseau académique international dédié à la création de ressources sur les artistes femmes dans le but de former une nouvelle génération de chercheurs sensibles aux questions de genre dans l’histoire de l’art ; le réseau AMIS: AWARE Museum Initiative and Support, regroupe des musées du monde entier pour collecter et partager des recherches sur les artistes femmes réalisées pour des expositions, des acquisitions et des collections.

Le nouveau réseau NEST Network for Empowerment, Solidarity and Transregionality est un réseau transculturel fondé sur le soutien mutuel, l’apprentissage et l’échange de pratiques et de méthodologies féministes. Il rassemble des structures indépendantes de différents pays travaillant à l’intersection des arts visuels, de l’activisme et des études de genre pour unir leurs forces et donner de la visibilité aux artistes femmes et non-binaires. Il vise à explorer des questions urgentes liées à des enjeux structurels tels que le financement, la durabilité ainsi que la résistance dans des contextes d’adversité politique. À travers ses actions, le réseau attirera l’attention sur les archives et les recherches collectives menées en dehors du cadre institutionnel afin de forger des méthodologies alternatives et de remettre en question les récits dominants.

AWARE: Archives of Women Artists, Research & Exhibitions accueillera les structures du réseau NEST pour une rencontre de deux jours à Paris en novembre 2024, comprenant une réunion à huis clos à la Villa Vassilieff ainsi qu’une rencontre publique au Palais de Tokyo le 7 novembre. NEST promeut une perspective intergénérationnelle et regroupe des entités aux structures organisationnelles variées, allant d’organisations basées sur l’adhésion à des collectifs de recherche. Ce réseau est rendu possible grâce au soutien de la Terra Foundation for American Art.

« Une Histoire nommée Joie »

« Une Histoire nommée Joie » marque le premier rassemblement de NEST. Cet événement permettra à des voix non institutionnelles, issues de contextes culturels divers, d’entrer en dialogue avec les publics français en se concentrant sur des pratiques qui soulignent l’importance du travail collectif en tant que stratégie féministe. Le titre de l’événement, co-produit avec le Palais de Tokyo, rend hommage à la cinéaste, compositrice et écrivaine féministe Trinh T. Minh-ha, qui y participe en tant qu’intervenante invitée.

S’appuyant sur plusieurs mois d’échanges au sein de trois groupes de travail, les membres de NEST présenteront leur travail, leurs pratiques d’archivage et leurs approches pour mettre en lumière des artistes femmes et non-binaires dans les mondes de l’art contemporain et les histoires de l’art. L’objectif de ce processus est de rassembler les forces et d’explorer des méthodes alternatives de création et de diffusion des connaissances, en repensant l’art à travers une perspective féministe.

Les discussions se concluront par une performance de Myriam Mihindou, lauréate du prix AWARE 2022 (1), en dialogue avec son exposition personnelle « Praesentia », réalisée en co-conception et co-production par le Palais de Tokyo et le Crac Occitanie (Sète), co-produite par AWARE en collaboration avec DCA – Association française de développement des centres d’art contemporain. L’objectif de ce processus est de rassembler les forces et d’explorer des méthodes alternatives de création et de diffusion des connaissances, en repensant l’art à travers une perspective féministe.

Rencontre publique « Une histoire nommée Joie » /Événement avec les membres du réseau NEST

Jeudi 7 novembre 2024, 16h-20h au Palais de Tokyo – Paris

(1) Depuis leur création en 2016, les Prix AWARE sont attribués chaque année, apportant une attention importante sur les carrières d’artistes femmes et œuvrant pour une plus grande reconnaissance de leur travail. Deux prix sont décernés : le prix Nouveau Regard, qui récompense une artiste en milieu de carrière, et le prix d’honneur, remis à une artiste ayant plus de 40 ans de carrière derrière elle. Récompenser le travail d’artistes femmes sur la scène française, répondre au manque de visibilité en France et à l’international, et mettre en lumière leurs œuvres et la longévité de leurs carrières, au-delà des stéréotypes : tels sont les objectifs des prix AWARE. À travers ces prix, AWARE s’engage à soutenir les lauréates sur le long terme, par la création de publications, d’expositions et en offrant une aide à la production.

Les Prix sont soutenus par CHANEL et le ministère de la Culture français.

Photo d’en-tête : Equipe d’AWARE – Photo ©Marie Docher