AFTER : Le nouveau label des dispositifs de révélation des artistes, designers, créateurs…

Pour la rentrée 2024, l’École des Arts Décoratifs contribue à l’effervescence culturelle en lançant AFTER. Nouveau label des dispositifs de révélation des artistes, designers, créateurs et chercheurs sortants de l’École, il adoptera des formats physiques, digitaux et éditoriaux. Le deuxième volet d’AFTER Project Room, intitulé Un château de sable sous la paupière est présenté du 8 au 24 novembre 2024, au 21 boulevard des Capucines.

L’École des Arts Décoratifs – PSL, lance AFTER : son nouveau label de dispositifs – curatoriaux, digitaux et éditoriaux – de révélations d’artistes, designers, créateurs et chercheurs nouvellement diplômés.

À l’occasion des mois de l’art contemporain et de la photo à Paris, AFTER se fait espace immersif en activant deux lieux inédits des quartiers du marais et de l’Opéra Garnier par l’exposition d’une vingtaine de jeunes diplômés 2024. Nouvelle garde des arts écologiques et politiques, désormais apte à reconfigurer concrètement nos milieux de vie, à la fois réels et imaginaires, visuels et matériels, analogiques et digitaux, naturels et artificiels, l’École du décor actif fait battre le pouls artistique de la capitale.

Avide de bousculer et de reformuler l’héritage des générations passées, la jeunesse créative est saisie grâce à AFTER au moment vif et urgent de sa bascule vers l’après École. Ses visions, ses formalisations, ses engagements, sont autant de faisceaux tangibles d’une école en prise avec les défis de l’époque, reformulés chaque année par celles et ceux qui la font.

Afin de maximaliser les potentialités de rencontre entre les artistes et le public, la direction artistique des deux Project Rooms a été confiée à Noémie Vidé, fondatrice de Bureau Communes en collaboration avec Pauline Hutin, elle-même diplômée 2024 en scénographie. Une conjugaison des échelles, de l’espace à l’objet, pour une fabrique de l’utile et du beau ouverte à tous.

AFTER Project Room #2 : Un château de sable sous la paupière

Un château se construit sous la paupière, grain par grain, à la frontière de l’invisible. Fragile, il se dresse entre la veille et le rêve, où chaque

instant vacille. Les formes d’images présentées rendent compte de cette tentative de fixer les manifestations de nos dramaturgies intimes : une lumière, un souffle, une apparition, une vibration, une disparition. Elles ne cherchent pas à être saisies, mais à être pleinement ressenties, tel un souvenir lancinant, inlassablement fuyant.

En mouvement perpétuel, écho de nos propres perceptions intérieures, le château de sable s’effondre pour toujours mieux se reconstruire, juste un peu plus loin. Exploration des frontières du tangible, invitation à accepter l’impermanence, ces visions d’imaginaires intimes s’offrent en excédant les cadres traditionnels. Leur dérobade en pied de nez à nos sens aiguisés vient ici bousculer la matérialité du réel : pièces immersives, sculptures photographiques, projections inattendues, images s’ouvrant par effet de transparence sur la rue, l’image fixe elle-même n’est plus que mouvement. Frottez désormais vos paupières, irritées de cette vérité à traverser.

Avec : Clara Caulier, Valentin Degniau, Melanie Dhubert Riollet, Ange Petit, Alice Ponty, Paul-Auguste Richard, Louise Sauvard, Yasmina Shahin, Hippolythe Thillard, Shanna Warocquier, Elise Weber.

Exposition Un château de sable sous la paupière – Du 8 au 24 novembre – Pendant Paris Photo, 21 boulevard des Capucines, 75002

Ouverture les 8/9/10, 15/16/17 et 22/23/24 novembre /Vendredi : 14h – 20h /Samedi & Dimanche : 11h – 20h

Direction artistique : Noémie Vidé, Bureau Communes

Du 8 au 24 novembre 2024

Vernissage le 6 novembre, 18h

Visite privée collectionneurs Paris Photo le 8 novembre, 16h

21 boulevard des Capucines, 75002 Paris

Et toujours : AFTER Project Room #1 : De rire sur les cendres

Les bourgeons vont encore s’enfler,

Les pousses jaillir comme seigles,

Mais tu as l’échine brisée,

Mon beau, mon pitoyable siècle.

Faible et cruel en même temps,

Comme un fauve souple autrefois,

Tu regardes stupidement

Les empreintes laissées par toi.

Ossip Mandelsam, Le siècle

De rire sur les cendres est la forme d’acceptation la plus vitale de notre condition contemporaine, vulnérable. Ce siècle, « faible et cruel », qui

se retourne sur ses propres pas tout en laissant dans son sillage des blessures béantes, notre Jeunesse ose la regarder de face. Plutôt que de s’y abimer, elle choisit d’en rire, non pas d’un rire cynique ou désabusé, mais d’un rire complice, qui embrasse l’absurdité de l’existence et reconnait sa beauté tragique.

C’est dans cette tension entre matérialité de la finitude et étendue subversive du rire que se déploie leur créativité, pour peut-être, à la fin,

nous permettre de retrouver une part de nous-mêmes.

Ni « No Future », ni « Born dans les flammes » et à la fois tout cela, iels avancent, tâtonnant dans la poussière de ce qui a été et le vertige d’un

futur trop exigeant. Leur quête n’est pas celle d’une rédemption ni même d’une compréhension ; c’est une exploration, une cartographie des failles, des dissonances, des contradictions qui constituent notre époque. Sidérés face au chaos, iels cherchent moins à s’en échapper qu’à en faire leur espace de jeu. Leur rire est ici celui de l’alchimiste. Un rire qui a le pouvoir de transfigurer les cendres, qui ne cherche pas à effacer le passé, mais à en extraire son essence volatile, mouvante et féconde.

Avec : Alice Amoroso, Lucia Augé, Tom Brabant, Timothé Casilli, Eloi de Bergevin, Coline Girard, Céleste Le Du, Gabriel Levie, Gio Peterli, Fedor Pliskin, Céleste Vidal-Ayrinhac, Alec Vivier-Reynaud, Yvan Zimmermann.

Jusqu’au 27 octobre 2024

21 rue de Turenne, 75004 Paris

AFTER édition

Tous les projets de diplômes et de thèse d’une année, en une édition.

10 diplômes de master, 2 post-masters et 4 groupes de recherches.

Plus d’informations sur la publication ici

Consulter l’ouvrage au lien suivant

AFTER 2024

Du 6 au 15 décembre 2024 – Tour Orion, Montreuil

Après deux Project Rooms dédiés à l’art contemporain et à l’image photo/vidéo, AFTER se fait exposition d’ampleur en présentant une cinquantaine de diplômés issus des dix secteurs de formation de l’École des Arts Décoratifs – PSL.

Commissariat : Anna Labouze & Keimis Henni

Scénographie : BigTime

Avec le soutien d’Alios Développement

After bénéficie du soutien de la Fondation Gecina, mécène de l’École des Arts Décoratifs – PSL.

Photo d’en-tête : © Ensad Shanna Warocquier