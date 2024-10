Infinitésimales symphonies normandes : Cloé Harent et le ballet des Estrans à Planches Contact 2024

Sous les auspices de l’effigie de Sarah Moon, le jury du festival Planches Contact 2024 a tissé son verdict avec la délicatesse d’un orfèvre. Au cœur des estrans normands, la photographe Cloé Harent a capturé l’essence fragile et souvent invisible de la biodiversité. Lauréate du Prix Tremplin Jeunes Talents 2024, elle nous invite à un voyage intime dans l’infinitésimal, là où mollusques et lichens orchestrent un ballet silencieux.

Dans l’alcôve de la Salle Pleyel, parmi une constellation de 280 aspirations artistiques, cinq photographes ont émergé, leurs œuvres formant un choeur visuel qui célèbre la singularité et la vision. Nicola Fioravanti, Maximilien Schaeffer, Rachel Seidu, Marie Wengler et Cloé Harent ont ainsi réinventé le paysage artistique, chacun à leur manière.

Cloé Harent, étoile filante de ce firmament artistique, tisse des liens intimes entre la terre et ceux qui la peuplent. Née à Castelnaudary, elle a tracé son chemin à travers la France, immortalisant les pratiques paysannes qui honorent et préservent le vivant. Ses œuvres, exposées à la Galerie VU’ sous le regard bienveillant de l’Agence VU’ et du Fonds Regnier pour la création, révèlent les empreintes laissées par l’homme dans le paysage au fil des âges. Sa spontanéité et sa créativité permettent de contempler des micros-paysages iodés. « Avec Cloé Harent, c’est un Deauville de l’infiniment petit, mollusques, lichen, anémones qui surgit. Dans ces espaces jamais jusqu’à présent explorés par les jeunes talents : les « estrans », la laisse de mer. Cet espace poétique auquel les vagues abandonnent et entretiennent toute une vie minuscule, témoin étrange d’un temps géologique. » plaide le Jury 2024.

Bruit rose est une ode photographique de la créatrice qui révèle à la fois la puissance et la fragilité de la biodiversité présente sur les estrans normands. Les marées, omniprésentes sur ce territoire, déposent chaque jour les rejets de la mer. Cloé Harent s’attarde à montrer ces petites choses laissées par le temps, nous invitant à contempler des micros-paysages iodés, créations naturelles du monde vivant.

Cloé Harent confie : « Dès mon arrivée, Laura Serani, que je considère comme une «maman italienne», m’a emmenée bras dessus, bras dessous pour une balade sur la plage. J’étais émerveillée par les coquillages que je n’ai pas l’habitude de voir dans le Sud-Ouest, sans savoir encore qu’ils deviendraient le sujet de ma série. Cette résidence est un véritable cadeau : échanger chaque matin avec des photographes de tous horizons, c’est une chance inestimable qui nourrit et inspire. Avec le festival InCadaquès en perspective, j’ai déjà un lieu naturel en tête, mais je reste ouverte aux surprises que je pourrai y découvrir.«

Le Tremplin Jeunes Talents, initiative audacieuse de Planches Contact, ouvre ses portes à des artistes novices, leur offrant un espace où la ville de Deauville devient leur toile. Dans cet atelier à ciel ouvert, ils sont invités à dépeindre leurs visions de ce territoire enchanteur lors d’une résidence prolifique qui culmine dans une exposition au festival suivant. Accompagnés par des mentors et soutenus par une communauté engagée, ils tissent des récits visuels qui seront, pour un temps, les fresques de Deauville.

En unissant les voix des artistes émergents et celles des maîtres établis, Deauville se métamorphose en une galerie à ciel ouvert, révélant les nuances de la Normandie à travers des objectifs variés. À travers ces lentilles, chaque artiste dévoile son interprétation de la région, enrichissant le dialogue culturel et artistique.

Vous êtes invités à participer à cette célébration de la jeunesse et de l’art en votant pour votre Jeune Talent favori jusqu’au 5 janvier 2025. L’occasion de découvrir les œuvres qui redéfinissent notre perception du monde et enrichissent notre dialogue avec la nature et l’humanité.

Le Jury 2024 :

Présidente : Sarah Moon ;

Membres : Alain Genestar, Lionel Charrier, Babeth Djian, Anne Lacoste, Thierry Grillet, Édouard Carmignac, Marin Karmitz, Philippe Augier et Laura Serani.

Festival Planches contact 2024 jusqu’au 5 janvier 2025 – Les Franciscaines – 145 B, Avenue de la République – 14800 Deauville

Photo d’en-tête : © Cloé Harent, Bruit Rose, Planches Contact 2024