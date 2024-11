Trans Musicales – 46ᵉ Rencontres

Le festival des Trans Musicales approche à grands pas, du 4 au 8 décembre 2024 à Rennes. Cette année, au-delà des concerts, le festival vous invite à explorer la musique sous un angle inédit, en mêlant art, société et enjeux contemporains. Quarante-cinq ans après la première édition, les Rencontres Trans Musicales de Rennes demeurent cet espace-temps où tout est possible et dont l’une des missions est de continuer à représenter la richesse de la création musicale contemporaine, sans limites géographiques, stylistiques ou culturelles. Voici un aperçu des rencontres à ne pas manquer.

À une époque où les recommandations musicales sont dictées par des algorithmes, il est toujours enthousiasmant de constater que de nombreux artistes à travers le monde résistent, et continuent de créer de nouveaux langages et objets musicaux. Comme autant de petits miroirs et fragments d’une gigantesque boule à facettes reflétant la diversité des cultures qui font notre humanité et nourrissent nos pulsions de vie, individuelles et collectives.

La programmation de cette 46ᵉ édition présente donc 80 artistes ou groupes au sein desquels on dénombre plus de 40 origines géographiques et culturelles (de tous les continents) et une vingtaine de langues, qu’elles soient chantées, parlées, rappées ou criées. Musicalement, on retrouve dans cette programmation, comme lors des éditions précédentes, une très large représentation des esthétiques musicales existantes dans le champ des musiques populaires contemporaines.

Cependant, quelques tendances sont un peu plus prononcées, à commencer par une présence accrue du rap par rapport aux années passées, notamment à travers des croisements avec du rock ou des musiques électroniques et industrielles. Le rock reste quant à lui très présent, avec notamment un certain nombre de groupes au son post-punk ou psychédélique. Au sein des musiques électroniques, la bass music, la techno et la house sont bien représentées. Mais les sonorités électroniques sont également audibles à travers des projets hybrides ou proposant des relectures singulières de musiques traditionnelles et folk de diverses régions du monde (Murcie, Sardaigne, Tibet, Bretagne…). D’autres formations revisitent également à leur manière des musiques locales de nombreux pays (Azerbaïdjan, Japon, Liban, Mongolie, Tanzanie, Vietnam…), sans forcément faire appel aux sons électroniques.

Sans s’arrêter ici sur les nombreux autres artistes qui sont les seuls à représenter leur style musical, on devine et on comprend que la programmation de ces 46 es Rencontres Trans Musicales reste fidèle à l’esprit d’aventure, de découverte et d’ouverture qui définit l’événement depuis ses origines.

Rencontres à ne pas manquer

Jeudi 5 décembre | 14h – 16h

Concert-conférence : Mayssa Jallad

Création musicale au Liban : échos des bouleversements d’une société

Au cœur du Liban, la musique devient un puissant vecteur de résistance face aux défis politiques. Mayssa Jallad et Amani Semaan nous parleront de l’impact de la musique dans les luttes sociales et politiques.

Jeudi 5 décembre | 16h30 – 18h30

Rencontre : Musique et transition écologique

Les professionnels de la culture se battent face à l’urgence climatique. Comment concilier engagement personnel et réalités professionnelles ? Un moment d’échange pour imaginer des solutions durables dans la culture.

Vendredi 6 décembre | 16h – 18h

Rencontre : Le concert du futur

Les technologies immersives redéfinissent l’expérience musicale en live. Découvrez comment la musique se transforme grâce aux nouvelles technologies.

Vendredi 6 décembre | 17h45 – 18h30

Rencontre avec l’artiste Gildaa

Gildaa, une artiste éclectique, nous parlera de son univers unique, mélangeant chanson électro-acoustique et R&B progressif.

Vendredi 6 décembre | 10h – 12h

Rencontre : Tisser des liens, écouter toutes les voix

Inclusion, solidarités et cultures populaires

Une réflexion sur la fracture sociale et les moyens d’inclure toutes les voix à travers la culture et la créativité.

Vendredi 6 décembre | 14h – 16h

Rencontre : Génération en chantier

Les jeunes révolutionnent le monde musical. Comment la génération Z redéfinit-elle les rapports entre artistes et publics, et quels sont les défis qu’ils rencontrent ?

Vendredi 6 décembre | 16h – 18h

Vendredi 6 décembre | 17h45 – 18h30

Samedi 7 décembre | 15h – 17h

Conférence-concert : The Zawose Queens.

Des musiques traditionnelles aux musiques amplifiées.

Une exploration de l’impact des racines culturelles dans la musique moderne, à travers l’exemple inspirant de The Zawose Queens.

Retrouvez la programmation complète et tous les artistes de la 46ᵉ édition du festival.

