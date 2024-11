Les pièces de la forêt à la galerie Blanche d’arc en rêve

Dans le cadre de la saison de la Lituanie en France 2024, arc en rêve collabore avec le programme de recherche Neringa Forest Architecture et présente une exposition-atelier, installation pédagogique pour sensibiliser le public sur l’évolution historique de la forêt des Landes de Gascogne, du 28 novembre 2024 au 25 mai 2025.

Dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024, arc en rêve collabore avec le collectif d’architecture, d’art et de recherche Neringa Forest Architecture (NFA / Jurga Daubaraitė, Egija Inzule et Jonas Žukauskas), collectif d’architecture, d’art et de recherche qui s’intéresse au rôle que peuvent jouer les pratiques culturelles dans les relations environnementales, notamment en renforçant notre capacité à sentir et à comprendre les espaces boisés. Leur objectif : présenter une exposition sous forme de paysage ludique, une installation consacrée aux multiples histoires, pratiques et processus qui ont modelé et continuent de façonner la/les forêt/s des Landes de Gascogne, en Nouvelle-Aquitaine. L’exposition est une invitation à imaginer cet espace multiple et interdépendant non seulement comme un paysage défini par les impératifs économiques et les logiques de marché des monocultures de pin maritime, mais également comme environnement complexe où une attention à la biodiversité émerge et se manifeste.

Présentée dans la galerie blanche d’arc en rêve, Les pièces de la forêt se compose d’un ensemble d’outils et de jeux tactiles pour petits et grands, réalisés à partir d’échantillons de bois provenant de monocultures de pin privées et publiques, ainsi que d’autres forêts, dotées d’une plus grande biodiversité. Ces éléments se combinent à des objets en bois transformés industriellement, révélant les pratiques, les technologies et les défis posés par le réchauffement climatique.

La forêt des Landes est présentée telle une mosaïque de pratiques liées à sa gestion et sa préservation. S’appuyant sur les méthodes développées pour le Children’s Forest Pavilion (contribution de la Lituanie à la Biennale d’architecture de Venise 2023), qui mettaient l’accent sur la tactilité et le jeu comme outils éducatifs, le collectif NFA retrace l’histoire de la plus grande forêt artificielle d’Europe, tout en invitant le public à réfléchir à son devenir.

L’exposition est accompagnée d’ateliers et d’activités pédagogiques proposant à des groupes scolaires de découvrir des espaces rendus inaccessibles par le contrôle de la filière bois. Cette approche promeut l’implication du grand public – en particulier des plus jeunes – dans la réflexion autour de l’avenir des surfaces forestières.

Le point de départ du collectif est l’isthme de Courlande (Lituanie), une dune de sable qui sépare la lagune de la mer Baltique, dont le paysage culturel s’est construit par le boisement successif et les dépôts de sable. NFA fait appel au regard d’un grand nombre de collaborateurs et de participants dans la lecture de la forêt en tant qu’espace construit, un environnement de systèmes naturels gouvernés, exploités et régulés par des interventions humaines, des technologies, des industries, des institutions et des politiques.

NFA encadre également un groupe d’étude au Dutch Art Institute (DAI), gère la maison d’édition Kirvarpa Books et, depuis 2020, organise un programme de résidence à la Nida Art Colony de l’Académie des arts de Vilnius, en Lituanie. En 2023, NFA a conçu et assuré le commissariat du Children’s Forest Pavilion, contribution de la Lituanie à la Biennale d’architecture de Venise.

par les commissaires de l’exposition Rencontre inaugurale le jeudi 28 novembre 2024 à 18:30 avec le collectif Neringa Forest Architecture et la participation de Jacques Sargos, écrivain, éditeur, historien et expert en art, et Arnaud Sergent, ingénieur de recherche en sciences politiques à l’INRAE Nouvelle‑Aquitaine-Bordeaux

Exposition du jeudi 28 novembre au dimanche 25 mai 2025 à la galerie blanche d’arc en rêve – 7 rue Ferrère – 33300 – Bordeaux

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Conférence suivie d’un cocktail

