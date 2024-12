Renaissances italiennes à la Galerie Negropontes

La Galerie parisienne Negropontes présente, du 17 janvier au 10 mai 2025, l’exposition « Renaissances italiennes » réunissant deux artistes italiens, Gianluca Pacchioni et Mauro Mori. Dans la lignée des grands maîtres de la Renaissance Italienne, les deux artistes se réapproprient leur matérialité et leur justesse à un langage artistique qui tisse un rapport de l’Homme à la nature. Au travers d’une Œuvre sculpturale, ils se fondent dans les sillons des artistes du Cinquecento et tout particulièrement de Benvenuto Cellini et de Michel-Ange. L’Italie a toujours été le berceau d’une quête artistique infatigable qui est au cœur de la pratique de ces deux artistes contemporains, dont les œuvres rendent hommage à cette époque fondatrice tout en s’inscrivant dans notre siècle.

Sophie Negropontes, fondatrice et directrice de la Galerie, a choisi de présenter l’exposition « Renaissances italiennes », mettant en avant les œuvres des artistes Gianluca Pacchioni et Mauro Mori, pour célébrer l’héritage intemporel de l’art et du design italiens. Cette décision reflète son parcours éclectique et sa vision artistique imprégnée d’une richesse culturelle unique.

Issue d’un environnement familial et intellectuel foisonnant, Sophie Negropontes a été profondément marquée par la diversité des expressions artistiques, qu’il s’agisse des photographies de son père ou des influences variées acquises lors de ses voyages à travers le monde. L’Italie, berceau de la Renaissance, lui offre un cadre idéal pour explorer des thèmes de renouveau et d’harmonie entre tradition et modernité.

En exposant Gianluca Pacchioni et Mauro Mori, deux artistes dont les œuvres dialoguent entre formes organiques et savoir-faire d’exception, Sophie Negropontes affirme son attachement à un art qui transcende les frontières. Les créations de Pacchioni, imprégnées d’une sensibilité au matériau, et celles de Mori, où l’esthétique minimaliste rencontre une puissance émotionnelle brute, incarnent à la perfection cette quête de sens et de beauté.

L’exposition est une invitation à revisiter l’héritage artistique sous un prisme contemporain, tout en honorant les valeurs universelles de créativité et de transmission. Pour Sophie Negropontes, cette démarche s’inscrit dans la continuité de sa mission : faire de sa galerie un lieu de dialogue entre les époques et les inspirations.

Gianluca Pacchioni

Gianluca Pacchioni est né en 1966. Dès les années 1990, à Paris, il se passionne pour le travail du métal. En constante expérimentation, les pièces qu’il crée donnent à voir le contraste entre les matières brutes – le métal bien sûr, mais aussi la pierre ou le béton – et la beauté qui en naît grâce à la main et à la sensibilité de l’artiste. A Milan, Pacchioni forge, martèle et cisèle le métal avec une technique aboutie. L’artiste utilise le bronze, l’acier et le laiton pour créer des œuvres, parfois monumentales, parfois délicates où se répondent puissance et raffinement.

Dans ces « meubles-bijoux », il choisit des pierres comme le marbre ou les pierres semi-précieuses, qu’il préserve à la fois dans leur forme brute et transformée. Ainsi dans les consoles Cremino, le quartz rose est délicatement enchâssé dans des structures fines en bronze. D’un côté, sa surface lisse, vibrante et colorée invite le regard à se perdre dans un jeu de nuances subtiles. De l’autre côté, la pierre brute se reflète sur une plaque d’acier poli à l’effet miroir, amplifiant la texture irrégulière et la force tellurique de la matière. Ces créations, à la fois sculpturales et raffinées, subliment le quartz rose, serti tel un bijou.

En créant la console Under the Sheets, l’artiste revisite la technique du drapé de tissu en invitant l’observateur à découvrir la forme d’un corps dissimulé dans un bloc d’améthyste. Ce jeu subtil entre la représentation du corps humain et le matériau utilisé rappelle celui des maîtres de la Renaissance.

Son panneau décoratif Fossil V, où l’élément végétal semble prisonnier du métal, pose le regard du pouvoir de l’Homme sur la Nature. De même que le grand maître Benvenuto Cellini, Pacchioni, par l’application des techniques et de la précision de l’orfèvrerie à son travail de sculpteur, présente une maîtrise des matériaux et une polyvalence artistique exceptionnelles.

Artiste et artisan, Pacchioni exprime tout le paradoxe de sa personnalité dans ses œuvres imposantes et raffinées, énigmatiques et lumineuses, énergiques et élégantes.

Mauro Mori

Mauro Mori est né à Crémone en 1965. Pour nourrir son expérience du monde, il a beaucoup voyagé et a développé son penchant naturel pour la créativité manuelle. La découverte de cultures et de lieux différents, ainsi que son intérêt pour l’environnement naturel et organique, sont les clés de son processus de recherche, qui réinvente des techniques ancestrales selon une approche personnelle.

Aux Seychelles, Mori travaille ses sculptures en utilisant du bois d’Albizia Rosa, une espèce locale à la croissance envahissante, dont Mori sculpte la densité et la structure en respectant la richesse et l’histoire de l’arbre.

Dans ce bois est façonnée Red Variations, sculpture murale composée de quatre parties s’inspirant de la biologie et de la représentation organique. L’œuvre s’appuie sur l’utilisation d’un mélange d’huile et de roucou qui crée une nuance de rouge rubis.

A Carrare, il choisit lui-même différents types de pierres pour créer des œuvres qui relient et exaltent les imperfections naturelles de la matière. Il s’inspire de Michel-Ange qui s’y rendait également pour choisir sa pierre. Comme lui, il y sélectionne les plus beaux blocs qu’il transformera en pièces sculpturales en utilisant également la technique de la soustraction. Ainsi, sont réalisées la série d’œuvres en pierre calcaire Good Nose, The listener et Figlio di Audiface.

En Belgique, il a trouvé un marbre noir dont il s’est servi pour sculpter la série de portraits Hoor incarnant le prince de Nubie.

Souvent extraites et sculptées dans leur lieu d’origine, chaque pièce nait d’une dimension relevant de l’énergie et l’authenticité de la rencontre entre l’artiste et la matière. La philosophie artistique de Mori repose sur l’utilisation exclusive de matériaux naturels, la création de pièces sculpturales et fonctionnelles par un travail artisanal empreint d’humilité.

Avec cette nouvelle exposition, la Galerie Negropontes invite à dialoguer avec deux artistes aux origines communes et aux modes d’expression se conciliant harmonieusement ; dialoguer avec des œuvres uniques où l’émotion est au cœur de la découverte ; dialoguer avec la Galerie Negropontes dont la mission est de promouvoir l’Œuvre de ces deux artistes.

Une galerie, écho aux grands mouvements artistiques de l’histoire de l’art

Nichée entre le Louvre et la Collection Pinault, la Galerie Negropontes occupe une position emblématique dans un contexte historique riche de l’expérience du passé et tourné vers le futur. Son ambition première, montrer le travail d’artistes venus d’univers variés, s’est enrichie d’un projet plus culturel. La galerie présente des œuvres picturales et sculpturales tout comme du mobilier d’art en pièces uniques ou en édition très limitée.

Elle est connue pour ses expositions curatées et pour ses choix d’œuvres originales qui font écho aux grands mouvements artistiques de l’histoire de l’art.

Sont également exposés en permanence une douzaine d’artistes visuels, peintres et photographes. Le fil rouge qui les réunit est leur capacité à explorer et à repousser les limites de leur art, à rechercher la perfection à travers une apparente simplicité ou au contraire une explosion de moyens. Les pièces exposées entre ses murs répondent toutes à la même volonté d’excellence. Elles sont aussi l’expression des personnalités uniques qui font de la Galerie Negropontes un lieu à part où la créativité trouve à la fois un cadre et une ouverture au monde.

La singularité de la galerie réside dans son audace à mélanger les genres, à décloisonner les frontières traditionnelles de l’art. Dans un même lieu, on peut admirer le détail raffiné d’une pièce d’art visuel, être intrigué par une pièce de mobilier d’art et être bouleversé par la force d’une œuvre d’art contemporain. Un dialogue constant entre le passé, le présent et le futur.

Mais au-delà de cette fusion des genres, la galerie d’art possède une dualité profonde. Elle est, certes, un espace marchand, un lieu où l’art est acquis, où les œuvres trouvent de nouveaux propriétaires. Cependant, cette dimension commerciale ne saurait éclipser son rôle fondamental de médiateur culturel. En ouvrant ses portes au public, la galerie devient un sanctuaire de transmission. Elle est une fenêtre ouverte sur l’imaginaire des artistes, un endroit où l’on peut s’éduquer, s’inspirer, se questionner. Cette dualité, loin d’être contradictoire, est en réalité complémentaire. L’aspect marchand permet à la galerie de perdurer, de soutenir les artistes et d’enrichir la scène artistique.

Dans son approche culturelle, la Galerie Negropontes publie des livres d’artistes afin de soutenir et de promouvoir leur Œuvre. Ces ouvrages visent à exposer la pertinence de leur démarche artistique. En 2019, en collaboration avec Xavier Barral, la galerie a publié Brancusi, un livre de photographies par Dan Er. Grigorescu, sur l’Œuvre de l’artiste éponyme. Plus récemment, en 2024, le livre Perrin & Perrin est publié par Atelier EXB tel un hommage à la carrière de ce duo d’artistes singulier.

La restauration et la valorisation du Palazzina Masieri, en partenariat avec l’IUAV et Ham Benefit, représentent un autre chapitre excitant pour la galerie. La collaboration avec l’IUAV et les architectes Roberta Bartolone et Giulio Mangano a signé une rénovation majeure. Le choix de créer des expositions curatées ainsi que des événements importants annonce le renouveau de la Palazzina Masieri comme un centre pour l’art et l’apprentissage. Ouverte en mars 2024, la Palazzina accueille une exposition artistique inaugurale présentant les œuvres d’une douzaine

d’artistes soutenus par la Galerie Negropontes. Ce projet offre une plateforme d’échange et de transmission de l’art et du savoir conservant ainsi l’esprit de la Fondation Masieri.

Exposition « Renaissances italiennes » du 17 janvier au 10 mai 2025, à la Galerie Negropontes, 14-16 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris

Photo d’en-tête : Mauro Mori, Red Variations, 2019, sculptures murales. Technique mixte sur bois d’albizia, pièces uniques, H83,5 x L49 cm