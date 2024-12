Réouverture du Quadrilatère – Centre d’art de Beauvais

Centre d’art à rayonnement national, Le Quadrilatère – Centre d’art de Beauvais rouvrira ses portes le 5 avril 2025 après deux ans de travaux, s’inscrivant dans une année exceptionnelle marquée par les 800 ans de la cathédrale Saint-Pierre et la revalorisation du quartier épiscopal. Intitulée Écrire l’espace, la saison inaugurale célébrera l’architecture moderniste d’André Hermant, revisitée dans une perspective contemporaine via le regard des artistes Cécile Bart et Stéphanie Mansy. La réhabilitation révèle également le patrimoine exceptionnel du site en donnant accès au public à sa crypte archéologique et propose une expérience immersive dans l’histoire de la ville via son Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).

Conçu en 1976 par André Hermant, le bâtiment emblématique du Quadrilatère – Centre d’art constitue un patrimoine remarquable du XXe siècle. Contrastant avec la cathédrale gothique voisine, l’édifice moderniste présente des lignes graphiques et épurées et des volumes insoupçonnés. Il ouvre en 2025 un nouveau chapitre de son histoire à la suite d’une réhabilitation d’exception signée par Chatillon Architectes, également à l’œuvre sur des projets majeurs tels que les rénovations récentes du Grand Palais ou du Musée Carnavalet.

Entièrement repensé pour un subtil dialogue entre l’art et l’architecture, Le Quadrilatère – Centre d’art se dote désormais de 2 000 m² de galeries d’exposition et d’espaces adaptés à la diffusion d’une programmation enrichie et diversifiée. Ces travaux de réhabilitation ont également permis la valorisation de vestiges historiques d’intérêt majeur (espace public gallo-romain du IIIe siècle) et la conception d’un CIAP, réaffirmant l’engagement de la Ville de Beauvais et de l’Etat dans le label Ville d’art et d’histoire et celui du Centre d’art dans la valorisation du site et de ses strates historiques, source inépuisable d’inspiration pour les artistes.

Situé au cœur d’un quartier culturel comprenant la cathédrale et le Mudo – Musée départemental de l’Oise, Le Quadrilatère – Centre d’art bénéficie d’une position géographique stratégique, à proximité d’un hub aéroportuaire en plein développement.

Sous la direction artistique de Lucy Hofbauer, le Centre d’art met en œuvre un nouveau projet d’établissement, favorisant une approche in situ, offrant aux artistes et au public des expériences artistiques spécifiques au site, spécifiques au territoire, et en cela uniques. Ce cadre renouvelé, associant espaces d’exposition, résidences d’artistes et lieux de convivialité, est propice à l’accueil d’artistes majeurs et émergents invités à produire des œuvres inédites et in situ, en dialogue direct avec l’architecture et l’histoire singulière du lieu.

Une saison inaugurale célébrant l’art et l’architecture au cœur du territoire

Le Quadrilatère – Centre d’art s’affirme parmi les principales plateformes dédiées à la création contemporaine et au patrimoine en France. Parmi les temps fort de la saison inaugurale Écrire l’espace, l’exposition Peu importe les ressemblances par Cécile Bart est pensée comme une « traversée » du monument, elle explore les potentialités visuelles et spatiales du lieu, mêlant formes, couleurs et perspectives. En parallèle, l’exposition André Hermant, architecte iconographe est un hommage à l’architecte des lieux et à son œuvre éditoriale qui témoigne d’un regard affuté sur toutes les formes, faites par la nature ou par la main de l’homme.

Le Quadrilatère – Centre d’art présentera également une exposition de Stéphanie Mansy résultant d’une résidence de création de l’artiste dans le centre d’art en cours de travaux. Son exposition Les Infeuilletables prend la forme d’une fresque monumentale réalisée in situ et d’une exposition personnelle en cinq actes.

Un nouveau lieu de vie

Une riche programmation culturelle ponctue cette saison inaugurale de nombreux rendez-vous incitant à la découverte de toutes les disciplines artistiques : concerts, DJ sets, ateliers et conférences rythmeront l’actualité du Quadrilatère – Centre d’art. Fidèle à son approche inclusive et chaleureuse, Le Quadrilatère réaffirme son ambition de s’adresser au plus grand nombre et multiplie les voies d’accès à sa programmation artistique.

La politique des publics de l’établissement accorde une attention particulière aux publics dits empêchés ou fragilisés. Porteur du DUCA (Dispositif Urbain Culture Alzheimer) et partenaire du GEM 60 (Groupe d’entraide mutuelle de Beauvais), le centre d’art propose des programmes d’activités culturelles aux personnes atteintes de troubles cognitifs et à leurs aidants. En mêlant pratiques artistiques et moments de partage, ces projets visent à renforcer le lien social et à offrir des espaces de répit et de création à tous les participants.

Au sein du bâtiment réhabilité et à présent accessible à tous, plusieurs ateliers pédagogiques sont dédiés à un accueil privilégié de tous les publics et invitent à la découverte de pratiques culturelles ou à participer à des projets collectifs à l’occasion d’ateliers, de rencontres et temps d’échanges proposés dans le cadre de la programmation du Quadrilatère – Centre d’art.

Informations pratiques

Le Quadrilatère – Centre d’art de Beauvais – 22 Rue Saint-Pierre, 60000 Beauvais

Réouverture au public le 5 avril 2025.

Le Quadrilatère communiquera bientôt les créneaux de visite et présentation aux médias.

Expositions de la saison inaugurale :

* Ecrire l’espace, Le Quadrilatère – Centre d’art de Beauvais : • André Hermant, architecte iconographe, du 5 avril 2025 au 5 janvier 2026. Commissariat : Anne Frémy et Lucy Hofbauer.

* Peu importe les ressemblances, Cécile Bart, du 5 avril 2025 au 5 janvier 2026. Commissariat : Lucy Hofbauer.

* Les Infeuilletables, Stéphanie Mansy, du 5 avril 2025 au 31 août 2026. Commissariat : Lucy Hofbauer.

Photo d’en-tête : Le Quadrilatère, commande photographique à Laurent Kronental, 2020 © Le Quadrilatère