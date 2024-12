Les seize pensionnaires de la Villa Médicis – Année 2024-2025

Chaque année, au terme d’une procédure de sélection, le jury du concours des pensionnaires de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis sélectionne 16 lauréats qui investissent pour un an la Villa Médicis. La promotion 2024-2025, représentant 6 disciplines artistiques et 6 nationalités différentes, a été accueillie en septembre dernier pour une résidence de création, d’expérimentation ou de recherche afin de développer leur projet artistique.

Nichée sur le mont Pincio, surplombant la ville éternelle, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis n’est pas qu’un simple joyau d’architecture et de paysages. Fondée en 1666 par le Roi Soleil, Louis XIV, cette prestigieuse institution se présente comme un phare du rayonnement culturel français, un lieu où l’art, l’histoire et l’innovation se rencontrent et s’épanouissent.

Depuis 1803, elle réside dans l’écrin fastueux de la Villa Médicis, une demeure du XVIe siècle entourée d’un parc majestueux de sept hectares. Ce site exceptionnel, chargé d’histoire et de splendeur, est un témoin vivant de la quête inlassable de la beauté et de la connaissance.

L’Académie de France à Rome est aujourd’hui bien plus qu’un sanctuaire artistique ; elle incarne une mission plurielle et ambitieuse. Elle accueille, dans un esprit d’émulation et d’excellence, des artistes, créateurs, créatrices, et historiens et historiennes de l’art d’exception. Ces résidences, d’une durée d’un an ou plus brève, offrent à ses hôtes un espace où le temps et l’inspiration semblent suspendus.

Par ailleurs, elle déploie une programmation culturelle foisonnante, embrassant toutes les disciplines des arts et de la création, et s’adresse à un public diversifié, de l’amateur éclairé au curieux avide de découvertes. Enfin, elle se consacre avec passion à la préservation, la restauration et l’étude de son patrimoine inestimable, tant bâti que paysager, tout en veillant à le partager avec le plus grand nombre.

Sous la direction éclairée de Sam Stourdzé, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis continue de conjuguer tradition et modernité, se positionnant comme un laboratoire vivant de création et de réflexion au cœur de l’éternité romaine. Elle demeure ainsi un pont entre les époques, les arts et les cultures, fidèle à son héritage tout en résolument tournée vers l’avenir.

Pour la saison 2024-2025, 16 nouveaux pensionnaires viennent d’être sélectionnés. Grâce à des capsules vidéos, vous pouvez entrer pour quelques minutes dans l’univers de ces artistes et chercheurs pensionnaires et découvrir le projet de résidence qu’ils mèneront toute cette année à la Villa Médicis. Pour accéder aux vidéos, il suffit de cliquer sur le nom de chacun des pensionnaires.

Haig Aivazian – Arts plastiques

Bianca Bondi – Arts plastiques

Jerôme Printemps Clément-Wilz – Ecriture de scénario

Lisa Wajeman – Littérature

Nicolas Daubanes – Arts plastiques

Alessandro Gallicchio – Histoire de l’art

Amalia Laurent – Arts plastiques

Pierre-Yves Macé – Composition musicale

Clovis Maillet – Arts plastiques

Nicolas Sarzeaud – Histoire de l’art

Claudia Jane Scroccaro – Composition musicale

Seynabou Sonko – Littérature

Ana Vaz – Cinéma

Pierre Von-Ow – Histoire de l’art

Louisa Yousfi – Littérature

Abdessamad El Montassir – Arts plastiques