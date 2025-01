Partagez cet article ! Bluesky LinkedIn Email WhatsApp

Jaune citron, bleu saturé, rouge vif et orange soleil : la couleur comme thérapie, c’est le programme vitaminé de la nouvelle exposition de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, Chromotherapia. La photographie couleur qui vous fait du bien. Présentée du 28 février au 9 juin 2025 sous le commissariat de Maurizio Cattelan et Sam Stourdzé, l’exposition invite à parcourir l’histoire de la photographie couleur tout au long du XXe siècle à travers le regard acidulé de 19 artistes. Le parcours composé en sept chapitres nous entraîne dans des mondes vibrants et saturés où la couleur percute la rétine et engage l’esprit.

Souvent décriée et rarement prise au sérieux, la photographie couleur a pourtant permis aux photographes de s’en donner à cœur-joie, de sortir leur palette pour repeindre le monde. Ils sont plusieurs à s’être libérés de l’assignation documentaire du medium photographique pour explorer ce que l’image avait de racine commune avec l’imaginaire en flirtant avec le pop, le surréalisme, le bling, le kitsch et le baroque.

La conquête de la couleur en photographie suit de peu l’invention du médium avec les premiers essais à but scientifique au milieu du XIXe siècle. En 1907, le premier procédé industriel de la photographie couleur s’affirme avec l’autochrome, créé par les frères Lumière. S’ouvre alors un siècle d’expérimentation chromatique : des scènes ordinaires aux réflexions philosophiques et politiques, la couleur transcende le simple outil pour devenir un élément narratif central.

L’exposition invite à traverser les différents états de l’eau par le regard des artistes, de sa représentation à ses enjeux politiques, du bien transformé en ressource à la quête métaphorique de sa source. La plongée dans ce monde liquide ouvre un univers de contradictions à l’heure où les récits sur les origines de l’eau se mêlent à ceux qui conjurent les temps futurs où elle menace par son déluge et son manque, et où le niveau des mers monte en même temps que les rivières s’assèchent.

Toutes ces innovations du quotidien révèlent une image surréelle, hyperréelle, qui réinvente les genres — de la nature morte au portrait — donnant une image du monde joyeuse et colorée. Parmi les artistes de l’exposition, William Wegman (1943, Holyoke, USA) immortalise avec tendresse ses chiens, transformant ses compagnons à quatre pattes en icônes artistiques, Juno Calypso (1989, Londres, UK) détourne les conventions visuelles du cinéma et de la publicité pour interroger les injonctions sur la féminité, tandis qu’Arnold Odermatt (1925, Oberdorf – 2021, Stans, CH), policier-photographe, documente des accidents de la route dans des compositions minutieuses où la poésie se substitue au drame et Walter Chandoha (1920, Bayonne – 2019, Annandale, USA), surnommé « The Cat Photographer », révèle une qualité humaine chez les chats qu’il photographie sur fond saturé et transforme ces animaux de compagnie en icônes photographiques. Ouka Leele (1957-2022, Madrid), quant à elle, utilise les tons vibrants pour capturer la libération des corps dans le contexte de la révolution culturelle et sociétale de la Movida, et Martin Parr (1952, Epsom, UK), grand témoin de nos paradoxes contemporains, dirige son objectif sur des barquettes de frites suggérant avec ironie l’indigestion du monde moderne. Dans les années 2010, Toiletpaper, le magazine co-créé par Maurizio Cattelan (1960, Padoue, IT) et Pierpaolo Ferrari (1971, Milan), à la fois héritier et précurseur, digne descendant de ces artistes et transgresseur absolu, dialogue et parasite cette petite histoire flamboyante et chromatisée.

Qu’il s’agisse de magnifier les détails d’une scène quotidienne, de redéfinir les codes de beauté des magazines ou de capturer des sujets engagés, la photographie couleur offre une vision intensément chromatique du monde. Cette diversité de regards et de pratiques témoigne d’un fil conducteur : la volonté de donner à voir autrement, en insufflant aux images la vie et l’émotion que seule la couleur peut transmettre.

Artistes présentés : Miles Aldridge, Erwin Blumenfeld, Guy Bourdin, Juno Calypso, Walter Chandoha, Harold Edgerton, Hassan Hajjaj, Hiro, Ouka Leele, Yevonde Middleton, Arnold Odermatt, Ruth Ossai, Martin Parr, Pierre e Gilles, Alex Prager, Adrienne Raquel, Sandy Skoglund, Toiletpaper, William Wegman.

Les commissaires

Maurizio Cattelan est l’un des artistes italiens incontournables de la scène artistique contemporaine. Depuis plus de trente ans, ses œuvres mettent en lumière les paradoxes de la société et proposent une réflexion affûtée sur les scénarios politiques et culturels. Par le recours à des images iconiques et à un langage visuel caustique, ses créations suscitent de vifs débats publics, encourageant l’esprit de participation collective. Pour CHROMOTHERAPIA, Maurizio Cattelan ajoute une nouvelle corde à son arc et devient commissaire d’exposition.

Sam Stourdzé est spécialiste de l’image contemporaine et des relations entre art, photographie et cinéma. Il est commissaire de nombreuses expositions et auteur de plusieurs ouvrages de référence. Depuis 2020, il dirige l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, dont il est un ancien pensionnaire. Auparavant, il a dirigé les Rencontres d’Arles et le musée de l’Élysée de Lausanne, et a assuré la rédaction en chef du magazine de photographie ELSE.

L’exposition en 7 chapitres

EARLY BIRDS : Erwin Blumenfeld, Harold Edgerton, Yevonde Middleton et Toiletpaper

COMME CHIEN ET CHAT : Walter Chandoha, William Wegman et Toiletpaper

PAPIER GLACÉ : Guy Bourdin, Hiro et Toiletpaper

FEMME FATALE : Adrienne Raquel, Miles Aldridge, Juno Calypso, Alex Prager et Toiletpaper

STRANGER THINGS : Arnold Odermatt, Sandy Skoglund

FOODORAMA : Martin Parr et Toiletpaper

MAKE A FACE : Hassan Hajjaj, Ouka Leele, Pierre et Gilles, Ruth Ossai et Toiletpaper

Exposition Chromotherapia, la photographie couleur qui vous fait du bien, du 28 février au 9 juin 2025 à la Villa Médicis – Académie de France à Rome

L’exposition s’accompagne d’une publication éditée par Damiani et la Villa Médicis ‘Chromotherapia The Feel-Good Color Photography

Sous la direction de Maurizio Cattelan et Sam Stourdzé

Photo d’en-tête : Maurizo Cattelan & Pierpaolo Ferrari, Toiletpaper © Courtesy of Toiletpaper