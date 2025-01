Partagez cet article ! Bluesky LinkedIn Email WhatsApp

L’artiste canadien Terence Gower, figure incontournable de la scène contemporaine internationale, redéfinit les frontières de l’art dans une exposition audacieuse qui se déploie à travers plusieurs médias : sculpture, dessin, gravure, installation, et même architecture à grande échelle. Connu pour sa capacité à transformer des concepts abstraits en formes visuelles frappantes, Gower mêle recherche historique, appropriation d’archives et exploration esthétique pour questionner les liens entre l’art, l’architecture et les idéologies. Il est exposé par Andréhn-Schiptjenko du 1ᵉʳ février au 15 mars 2025.

Cette exposition novatrice met en lumière trois projets distincts, mais connectés par une quête commune : la génération de formes à travers des processus expérimentaux. Du spectaculaire Human Industry (Escalator), où un banal escalator abandonné devient le point de départ d’une réflexion sculpturale, à Gruen in Tehran, une fresque historique qui réactive les visions modernistes de l’urbanisme iranien des années 1960, en passant par Free Association, un mobile aux formes oniriques issues du dessin automatique, Gower transcende les médiums pour proposer une réflexion sur l’abstraction et la mémoire.

Chaque œuvre, en constante reconfiguration selon les espaces où elle est exposée, invite le spectateur à une immersion dans un univers où passé, présent et imaginaire se croisent, révélant l’infini potentiel de l’art comme langage. Cette exposition célèbre non seulement la diversité des formes, mais aussi la capacité de l’art à redéfinir les récits historiques et à imaginer de nouvelles façons d’habiter le monde.

« Trois Installations »

Terence Gower (né en 1965) est un artiste canadien qui travaille en France, à New York, et à Mexico. Il utilise de nombreux médias, notamment la vidéo, la sculpture, le dessin, l’installation, le son et les

constructions architecturales à grande échelle. Travaillant simultanément sur plusieurs corpus d’œuvres, chacune étant en recherche et en production depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, ses

installations sont souvent reconfigurées chaque fois qu’elles sont exposées. Dans le cadre de ses recherches, Gower s’approprie souvent des photographies d’époque, des films de fiction et

documentaires, des documents d’archives et des artefacts historiques. Intéressé par la manière dont les formes abstraites représentent des idées abstraites, y compris des concepts idéologiques, il consacre

une grande partie de son travail à l’étude et à la collecte de formes, principalement dans les domaines de l’architecture et de l’art.

Cette exposition rassemble trois projets qui démontrent chacun un processus différent de génération de formes, dans plusieurs médias différents, y compris la sculpture, le dessin, la gravure et l’installation.

Human Industry (Escalator), 2025 est une suite de sculptures et d’œuvres sur papier basées sur la forme tronquée d’un simple escalator, un artefact commun dans des sites publics et commerciaux qui

regroupent des collections denses d’humains en mouvement, tels que les gares et les centres commerciaux. La série est née d’observations faites au cours d’une randonnée d’une journée en Basse Autriche pendant l’été 2023, relatées dans un court récit qui est présenté à côté des œuvres dans l’installation :

« Vers la fin de la randonnée, je suis passé devant un petit entrepôt entouré d’une cour remplie de broussailles. Au bout de cette cour, la carcasse colossale d’un escalator en acier inoxydable était abandonnée parmi les herbes sauvages, comme une baleine échouée. Cet exemple frappant de notre habitat humain était comme le grand final de cette journée. Cette forme puissante a rapidement trouvé sa place dans cette série de sculptures et de dessins réalisés dans des matériaux qui renvoient directement aux objets et à leur contexte. »

Gruen in Tehran (2018 – en cours) est une peinture murale monumentale accompagnée d’une série de douze gravures qui emploient la xylographie, l’aquatinte, la sérigraphie, la typographie et des techniques

numériques. Le projet est basé sur des recherches dans les archives de Victor Gruen à la Bibliothèque du Congrès (Washington, DC), et raconte l’histoire de l’invitation de Gruen par le Shah d’Iran à concevoir

un nouveau plan d’urbanisme pour la capitale iranienne au début des années 1960. L’histoire professionnelle de Gruen – de l’exilé juif autrichien concepteur de magasins dans le New York des années 1930, à son invention de la typologie des centres commerciaux dans la Californie des années 1950, en passant par l’urbaniste mondialement reconnu des années 1960 – est détaillée dans un court essai historique qui accompagne les douze estampes de la série. L’œuvre met en avant le marquage performatif de Gruen l’urbaniste, qui dessinait ses plans sur des photographies aériennes, créant ainsi des compositions géométriques conçues pour façonner la manière dont nous, citadins, vivons dans les villes que nous habitons. Ces formes géométriques fascinantes, qui s’entrelacent dans la peinture murale comme une composition complexe de céramique islamique, sont toutes réalisées à l’aide d’encres et de peintures contenant des pigments achetés au bazar de Téhéran.

Free Association (2010 – en cours) offre au spectateur un nuage de formes fragmentaires suspendues, découpées au laser dans de l’aluminium de 6 mm et recouvertes d’une variété d’émaux colorés. Cette

œuvre s’inspire de la technique psychanalytique éponyme, qui consiste à extraire des phrases, des images et des souvenirs de l’inconscient du patient. Les formes qui composent la sculpture ont également été tirées de l’inconscient de l’artiste, apparemment au hasard, à l’aide du dessin automatique, et ces dessins à la plume et à la gouache ont ensuite été utilisés comme des croquis pour les formes suspendues du mobile.

Parmi les projets personnels récents de Terence Gower, citons l’exposition rétrospective Embassy à Power Plant, Toronto en 2024, présentée en tandem avec son installation Public Spirit au Musée des beaux-arts du Canada. En 2023, Gower a été invité à intervenir sur deux sites architecturaux emblématiques : la Glass House de Phillip Johnson (New Canaan, CT) et le Pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone, en utilisant l’installation et la performance musicale pour examiner les caractéristiques sociales et acoustiques de chaque site. Ses commandes publiques les plus récentes sont le groupe de sculptures monumentales en béton Six Formes pour la région Rhône-Alpes (France), Noguchi Galaxy pour la New York School Construction Authority, le pavillon extérieur temporaire SuperPuesto pour le Bronx Museum of Art, le Workshop Pavilion pour MUSAC, León (Espagne), ainsi que deux interventions architecturales contextuelles à Oaxaca (Mexique) et à Bali (Indonésie).

Ses dernières expositions personnelles ont eu lieu à l’Americas Society de New York, au Block Museum of Art d’Evanston (IL), à la Galería Labor et à El Eco de Mexico, à la Monte Clark Gallery de Vancouver, au

Neubauer Collegium de Chicago, au Hirshhorn Museum de Washington, au Gävle Konstcentrum en Suède, et à Yvon Lambert à Paris. Parmi les expositions collectives récentes, citons la XIIIe Biennale de la Habana, à Cuba, la 12e Biennale de Gwangju, en Corée, Pacific Standard Time, à Los Angeles, ainsi que des expositions collectives à la Galerie Lelong, au New Museum et au MoMA PS1, à New York, au Musée

des beaux-arts du Canada, à Ottawa, au Witte de With, à Rotterdam, MACBA, CCCB et Centro de Arte Santa Mónica, Barcelone ; Tensta Konsthall, Stockholm ; Museo Jumex et Museo Tamayo, Mexico ; CAPC,

Bordeaux ; et l’Institut d’art contemporain Villeurbanne, Lyon.

Gower a reçu des bourses de recherche de la Fondation Guggenheim, de la Smithsonian Institution, du Conseil des Arts du Canada, de la Graham Foundation, de l’Université de Göteborg et du New York State

Council on the Arts. Outre de nombreux articles et entretiens, quatre monographies ont été publiées sur l’œuvre de Gower : Terence Gower : El Marge, Havana Case Study, Display Architecture : Terence Gower Pavilions, Ciudad Moderna : Terence Gower Videos, et deux sont à paraître : Embassy, et Form, Model, Syntax, Display.

Exposition « Terence Gower – Trois expositions », du 1ᵉʳ février au 15 mars 2025 – Andréhn-Schiptjenko – 56 rue Chapon 75003 Paris

(Horaires d’ouverture : mardi-vendredi : 11h-18h /samedi : 13h-19h)

==> Vernissage le samedi 1ᵉʳ février 2025, 16 h – 20 h

Photo d’en-tête : Terence Gower, Gruen in Tehran, 2018, portfolio de 12 estampes : gravure sur bois, typographie, sérigraphie, 54 x 38 cm chacune