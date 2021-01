La culture confinée se met à la vente à emporter !

Découvrez la réalité virtuelle culturelle, à la maison : Le CENTQUATRE-PARIS, en collaboration avec Diversion cinéma, entreprise en résidence au sein de leur incubateur 104factory, met en place un dispositif de location de masques de réalité virtuelle (VR) pour y découvrir un programme à 360° où art, danse, cinéma et spectacles sont à l’honneur.

Les publics sont invités à réserver leur masque VR en ligne du 9 février au 29 mars, récupérer leur pack VR TO GO sur place ou se faire livrer, pour faire, depuis chez eux, l’expérience de la réalité virtuelle artistique. VR TO GO est un dispositif mis en place par le CENTQUATRE-PARIS en collaboration avec Diversion cinema et imaginé par le Centre Phi, incluant un programme d’expériences 360° déjà primées à l’international.

Vous pourrez grimper en haut de l’Everest, voyager sur Mars ou au cœur des villes-copies de Chine. Vous pourrez vous Immerger dans un spectacle de Bartabas, danser avec la chorégraphe contemporaine Sharon Eyal, plonger dans la peinture romantique d’Arnold Böcklin, découvrir d’étranges mondes animés …

Comment vivre l’expérience VR TO GO ?

Louez votre pack VR TO GO sur le site web du CENTQUATRE.

Recevez via leurs livreurs ou récupérez directement au CENTQUATRE votre pack VR TO GO nettoyé selon un protocole sanitaire minutieux.

Évadez-vous ! Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire à la découverte de VR TO GO. Il vous suffit de vous asseoir confortablement sur une chaise, si possible pivotante, dans une pièce calme. Vous allez probablement regarder tout autour de vous, ne vous mettez pas trop près d’un mur, vous risqueriez de cogner le masque contre celui-ci. Le pack VR TO GO contient :

Un masque de réalité virtuelle

Une sélection de 8 films de réalité virtuelle

Un casque audio

Un guide d’utilisation – en cas de besoin

Un chargeur – en cas de besoin

Un tissu à lentilles

L’équipement est emballé dans deux sacs sans contact et la livraison – ou le retrait sur place – sont orchestrés de façon à ce qu’il n’y ait aucun contact physique entre vous et l’employé, dans le respect des gestes barrières.

Informations pratiques

Pour environ 48h : disponible du mardi au jeudi ou du vendredi au dimanche.

Récupération au CENTQUATRE-PARIS ou livraison à vélo partout dans Paris intramuros et les communes limitrophes de Paris, à l’exclusion de : Saint-Denis, SaintCloud, Suresnes et Puteaux. Le choix d’une livraison responsable à vélo avec la coopérative de cyclo-logistique Olvo a été effectué.

Pack VR TO GO : à partir de 32€ TTC.

Une fois votre réservation faite et réglée, vous recevrez un email de confirmation avec un lien pour une caution de 350€TTC. Cette caution sera débitée si et seulement si le masque est endommagé ou s’il n’est pas rendu à la date indiquée.

Avertissement : La pratique de la réalité virtuelle est déconseillée aux enfants de moins de 13 ans. La pratique de la réalité virtuelle est particulièrement déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes atteintes de troubles sensibles ou physiques (troubles cardiaques, épilepsie, hypertensions, vertige, mal des transports…)