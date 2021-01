« Un Voyage » de Paul Nicklen

La Galerie GADCOLLECTION présente jusqu’au 7 février 2021, pour la première fois en France, 20 tirages exceptionnels, dont 4 en exclusivité mondiale, du photographe canadien Paul NICKLEN. Une exposition qui confère à la galerie son action auprès d’artistes engagés pour la protection de la planète et de l’environnement.

Jusqu’au 7 février 2021, la Galerie GADCOLLECTION présente l’exposition personnelle de Paul Nicklen, en France, un Maître de la Photographie canadien. À travers une sélection de 20 photographies, « Un Voyage » propose une évasion vers les contrées reculées de la planète.

Paul Nicklen est un photographe et biologiste marin canadien spécialisé dans les régions polaires et leur faune. Il a documenté la beauté et le sort de notre planète depuis plus de vingt ans.

Né le 21 juillet 1968 à Tisdale, dans la province de Saskatchewan, au Canada, il devient photographe d’expédition pour le magazine National Geographic, capturant l’imagination d’un public mondial. Nicklen se distingue avec sa ‘marque’ de photographie documentaire qui informe et crée un lien émotionnel avec des sujets sauvages dans des conditions extrêmes.

Son travail offre un accès au royaume sous-marin dont peu de gens sont témoins. L’imagerie sensible et évocatrice de Nicklen a remporté plus de 30 des plus hautes récompenses décernées à tout photographe dans son domaine, y compris le BBC Wildlife Photographer of the Year et la prestigieuse World Press Photo for Photojournalism.

Paul Nicklen a été intronisé à l’International Photography Hall of Fame en 2019, cette même année, il est nommé membre de l’Ordre du Canada.

En 2014, Nicklen a co-fondé SeaLegacy, une organisation à but non lucratif qui a propulsé la conservation des océans sur la scène mondiale grâce à la puissance de la narration visuelle, des campagnes d’impact et du financement de projets de développement durable. Ainsi, Paul Nicklen ouvre un nouveau chapitre progressif dans l’histoire de la conservation des océans : SeaLeagacy incite des millions de personnes à se mobiliser et à se faire entendre pour préserver les lieux vierges menacés par le changement climatique.

En 2020, à l’occasion du cinquantième anniversaire du Jour de la Terre, Paul a annoncé son projet phare : Only One, une plateforme Web présentant un contenu original, poussant les gens à agir et à changer leurs habitudes au profit de l’océan.

Il est également membre de la International League of Conservation Photographers et de la National Geographic Society. Il s’est classé premier dans la catégorie Nature Stories de World Press Photo à quatre reprises et en 2012, il a été nommé Photographe Animalier de l’Année.

Paul Nicklen a également été reconnu pour ses efforts de conservation avec le prix Natural Resources Defense Council BioGems Visionary Award et est un Sony Artisan of Imagery. Il a également reçu un Doctorat honorifique de l’Université de Victoria, pour l’impact de sa photographie sur le changement climatique.

En plus d’être l’un des photographes de la nature les plus acclamés au monde, Paul Nicklen est un conférencier recherché, une figure importante des TED Talks, un auteur et un membre du National Geographic Fellow.

Au cours des deux dernières décennies, Paul Nicklen a collaboré avec des scientifiques, des cinéastes, des défenseurs de l’environnement et des explorateurs pour sensibiliser et inspirer des actions pour des problèmes mondiaux tels que le changement climatique.

Il a par ailleurs écrit de nombreux livres dont Seasons of the Arctic, Bear, Spirit of the Wild, Polar Obsession, et sa dernière monographie, Born to Ice.

Ce n’est donc pas par hasard que la GADCOLLECTION choisit de l’exposer. Son fondateur, en 2008, Gad Edery, grand collectionneur à titre personnel et membre de l’ADIAF, dédie entièrement la Galerie à la photographie. Son but est de faire (re)découvrir des photographes importants qui n’ont pas été dans la spéculation du marché de l’art.

Au cœur historique de Paris, derrière Notre-Dame et l’Hôtel de Ville ; sur les quais de Seine, face à l’Ile Saint-Louis et, aux abords du Marais. Célèbre quartier de Paris connu pour son foisonnement culturel, ses magasins de luxe, son patrimoine historique, sa proximité́ avec les grands musées, il est aussi un rendez-vous incontournable des amateurs d’art du monde entier. C’est là que la galerie GADCOLLECTION ouvre son deuxième espace, dans une des rues les plus chics de la capitale, au 4 rue du Pont Louis-Philippe.

La galerie se consacre exclusivement aux maitres de la photographie moderne et contemporaine. Elle est également la principale galerie au monde spécialisée dans l’épopée de la conquête spatiale avec des photographies uniques des missions Apollo.

Exposition « Un Voyage » à la Galerie GADCOLLECTION, 4 rue du Pont Louis-Philippe – 75004 – Paris – Jusqu’au 7 février 2021

Photo d’en-tête : Majesty Surfacing, 2012 – Yukon, Canada – Photographie originale 79 X 118 cm

