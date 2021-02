Petite Histoire naturelle de l’architecture

Le Pavillon de l’Arsenal invite, avec le média Merci Alfred et le studio de graphisme Playground Paris, à imaginer une série de courts films d’animation pour tous les publics de 7 à 77 ans à partir de l’exposition Histoire naturelle de l’architecture, où comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville.

Il s’agit d’une série de 8 vidéos d’une minute, diffusées à partir du 18 février 2021 sur internet et les réseaux sociaux pour comprendre comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville et les bâtiments.

À la fois pédagogiques et ludiques, ces vidéos racontent comment, depuis son invention au néolithique, la ville et l’architecture n’ont cessé d’être façonnées par le climat, les maladies, les invasions, les révolutions agricoles, les énergies disponibles ou même les éruptions volcaniques. Elles s’appuient sur le travail de Philippe Rahm, architecte et docteur en architecture, qui met en lumière le rôle des conditions naturelles, physiques, biologiques ou climatiques dans l’histoire de l’architecture, pour contribuer à imaginer demain une ville mieux armée pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires.

Chaque épisode répond à une question simple et surprenante, mais scientifique : pourquoi nos enzymes sont à l’origine de l’architecture ? Comment le blé à inventé les villes ? Pourquoi les petits pois sont à l’origine des cathédrales ? Pourquoi les arts décoratifs sont avant tout thermiques ? Pourquoi la peur des mauvaises odeurs a fait s’élever d’immenses coupoles ? Comment un brin de menthe est à l’origine de Central Park ? Comment l’éruption d’un volcan a créé la ville moderne ? Pourquoi le pétrole fait pousser des villes dans le désert ? Autant d’interrogations pour des histoires inédites qui interpellent tous les publics dans des films au ton décalé et à la mise en scène rythmée, ludique et colorée. Les collages, animés en motion design, permettent des rapprochements inattendus qui offrent des perspectives surprenantes mais toujours fondées.

Premier épisode en ligne : Pourquoi nos enzymes sont à l’origine de l’architecture ?

Pour comprendre l’origine de l’architecture, il faut revenir à notre condition « homéotherme » et à la nécessité de devoir maintenir notre corps à 37°C. Afin de garder une température constante, indépendamment des conditions extérieures, l’être humain compose entre ses moyens corporels internes que sont les différents mécanismes de thermorégulation (vasodilatation, sudation, contractions musculaires, sécrétion des catécholamines) et des moyens externes, en particulier l’alimentation, l’habillement, la migration et, bien sûr, l’architecture…

Visionner le film

Un livre « L’Histoire naturelle de l’architecture » met en lumière les causes naturelles, physiques, biologiques ou climatiques qui ont influencé le déroulé de l’histoire architecturale et provoqué le surgissement de ses figures, de la préhistoire à nos jours. Induite par un contexte d’accès massif et facile à l’énergie, celle du charbon puis du pétrole, et par les progrès de la médecine (avec l’invention des vaccins et des antibiotiques), l’historiographie politique, sociale et culturelle a, au XXe siècle, largement ignoré les faits physiques, géographiques, climatiques et bactériologiques qui ont façonné de façon décisive, à travers les siècles, les formes architecturales et urbaines.

Relire l’histoire de l’architecture à partir de ces données objectives, matérielles, réelles permet d’affronter les défis environnementaux majeurs de notre siècle et de mieux construire, aujourd’hui, face à l’urgence climatique.

Editions du Pavillon de l’Arsenal – 312 pages