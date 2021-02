Dans l’intimité de Kandinsky

Jusqu’au 31 décembre 2021, c’est une véritable plongée dans la vie du maitre de l’abstraction que le Centre Pompidou nous propose grâce à une exposition en ligne immersive unique. Exposition en réalité augmentée, expérience interactive, documents personnels inédits, nous découvrons la véritable histoire de celui qui a changé le cours de l’art moderne.

Le Centre Pompidou initie une collaboration inédite avec Google Arts & Culture autour de l’œuvre de Kandinsky. Un projet tout-numérique sans précédent pour s’immerger dans le travail de cet artiste majeur et visionnaire de l’histoire de l’art du XXe siècle. Il s’agit là d’une exposition unique en son genre, nous faisant découvrir l’univers de sons, de formes, et de couleurs de Kandinsky. Elle se répartit en plusieurs univers : « L’artiste qui pouvait voir la musique », « La palette de Kandinsky », « Ecoutez les couleurs », …

Devenu artiste à trente ans, Vassily Kandinsky s’est employé toute sa vie à créer un monde pictural et spirituel considéré aujourd’hui comme un travail pionnier du mouvement abstrait. Il a développé et porté au fil des années une réflexion dépassant le cadre prédéfini de la peinture, rédigeant des écrits majeurs tels Du spirituel dans l’art, l’almanach du Blauer Reiter et Point et ligne sur plan.

Si l’œuvre de Kandinsky et son incidence sur le mouvement abstrait sont relativement connus du grand public, l’homme derrière la toile l’est moins. Grâce à la numérisation en haute définition de milliers d’œuvres et documents d’archives rares (toiles, croquis, esquisses, photographies personnelles, correspondances), cette expérience numérique permet de réunir ses chefs-d’œuvre emblématiques mais aussi de partager ses voyages, découvrir les rencontres qui ont marqué sa vie ou encore approfondir notre connaissance de son don de synesthésie – un phénomène neurologique touchant sa perception sensorielle lui permettant d’associer sons, couleurs et formes. Autant d’éléments fondamentaux pour la compréhension de son œuvre.

Ce projet comporte trois parties.

La première partie, une monographie en ligne, réunit œuvres, photographies, palette, pinceaux et autres objets lui ayant appartenu, issus du très riche fonds Kandinsky légué au Centre Pompidou par sa veuve Nina Kandinsky. Cette exposition en ligne invite le public à entrer dans l’univers, l’intimité de la vie et l’œuvre de l’artiste, à travers un ensemble de documents exceptionnels, pour certains jamais encore publiés.

La seconde partie est une « Pocket Gallery », qui permet de découvrir en réalité augmentée depuis son smartphone ou sa tablette une exposition virtuelle présentant les chefs d’œuvre de Kandinsky conservés par le Centre Pompidou, parmi les plus grands de sa longue carrière.

La troisième partie intitulée « Play a Kandinsky » est une expérimentation interactive inédite dont l’ambition est de réinterpréter à l’aune des technologies modernes le don de synesthésie de Kandinsky, en mêlant intelligence artificielle et une création originale de deux artistes de musique expérimentale, Antoine Bertin and NSDOS.

