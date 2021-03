Soirée Nomade à la Fondation Cartier : Trajal Harrell, « Friend of a Friend »

Le chorégraphe Trajal Harrell convie huit danseurs à la Fondation Cartier pour un live streaming exceptionnel le mardi 30 mars*. Ensemble, ils explorent son répertoire et créent une Soirée Nomade sur mesure, pour et dans l’exposition De nuit en jour de Sarah Sze : six heures de performance ininterrompue, de la tombée du jour au cœur de la nuit. Friend of a Friend est un message d’amitié du chorégraphe à son amie outre-Atlantique, qu’il partage avec le public.

Le chorégraphe et danseur new-yorkais Trajal Harrell et l’artiste américaine Sarah Sze entretiennent une amitié de longue date. Ensemble, ils ont créé en 2010 la pièce The Untitled Still Life Collection où, reliés par un simple fil, Harrell expérimentait avec la matière et Sze, le mouvement.

Alors que l’exposition Sarah Sze, De nuit en jour présentée à la Fondation Cartier est toujours fermée au public, les Soirées Nomades invitent Trajal Harrell à investir ses espaces. Inspiré par les Events de Merce Cunningham, le chorégraphe se penche sur ses propres œuvres et invite, à ses côtés, huit danseurs et danseuses à créer, in situ, une performance inédite, du plein jour à la nuit noire, avec bande-son et costumes. Friend of a Friend est un message d’amitié du chorégraphe à son amie outre-Atlantique, qu’il partage avec le public.

Trajal Harrell est un danseur et un chorégraphe américain. Il s’est notamment fait connaître pour sa série d’œuvres intitulée Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church dans laquelle il confronte l’histoire, la construction et l’interprétation de la danse contemporaine. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des chorégraphes les plus importants de sa génération.

Les spectacles de Trajal Harrell ont été présentés dans des festivals en France (Festival d’Automne à Paris, Festival d’Avignon), à New York (Performa 11), Vienne, Berlin, Rio de Janeiro, Montréal ou aux Pays-Bas, et dans plusieurs lieux à travers les États-Unis. Il s’est aussi produit dans de nombreux lieux culturels tels que le Museum of Modern Art, le New Museum, le MoMA PS1, le Bronx Museum of the Arts, le Barbican Centre, la Fundação Serralves, le Centre Pompidou-Metz et Paris, Kanal Pompidou, Art Basel, Lafayette Anticipations ou encore la Fondation Cartier pour l’art contemporain. En 2018, Tanz Magazine nomme Trajal Harrell « danseur de l’année ». Sa compagnie est actuellement installée au Schauspielhaus de Zurich.

Avec les danseurs et les danseuses : Titilayo Adebayo, Vânia Doutel Vaz, Maria Ferreira Silva, Trajal Harrell, Thibault Lac, Mel Lecornet, Perle Palombe, Stephen Thompson et Ondrej Vidlar.

Création des costumes et de la bande-son : Trajal Harrell

Régisseur costumes : Sally Heard

Production pour Trajal Harrell : Lena Appel et Cause Celebre

Diffusion pour Trajal Harrell/Cause Celebre : Art Happens

Production live streaming : Sombrero and Co

Réalisateur live streaming : Thierry Villeneuve

Production : Les Soirées Nomades, Fondation Cartier pour l’art contemporain

Présenté en collaboration avec Performa

*Live streaming le mardi 30 mars, de 18h à minuit (France) / de 12h à 18h (États-Unis, côte Est).

Photo d’en-tête : Trajal Harrell, « Caen Amour », Festival d’Avignon. Photo © Orpheas Emirzas