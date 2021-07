Jardin d’été au Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Voici une parenthèse apaisante et rafraîchissante au cœur de Paris : Durant l’été, le musée se met « au vert » à travers une programmation gratuite qui fait la part belle aux questions liées au vivant et à l’environnement.

Avec des animations adaptées à tous, Jardin d’été c’est l’occasion de (re)découvrir le musée et son écrin de verdure tout en s’amusant. Jardin des contes, balades vertes, atelier Dessine-moi un herbier, rencontres des Jeudis d’été… Autant d’animations ludiques et gratuites, afin d’offrir aux visiteurs, petits et grands, en famille ou entre amis, une programmation estivale qui leur convient.

Cette année, la programmation s’étend aux arts vivants avec un spectacle inédit de marionnettes Bozo du Mali et deux concerts : la flûtiste Naïssam Jalal, qui dévoile un univers musical personnel et vibrant, et un concert singulier de musique modale avec le flûtiste Jocelyn Mienniel et le joueur de sitar Ashraf Sharif Khan – ragas indiens et improvisation jazz au programme.

À l’abri derrière la palissade de verre qui protège le musée de la rumeur urbaine, à l’ombre des parasols ou sur les transats de la Clairière du Candi, Jardin d’été offre une palette inattendue d’activités et de découvertes inspirantes.

Programme

Activités En accès libre (dans la limite des places disponibles)

Le jardin des contes

Une plongée dans un monde où l’imaginaire est roi. Installés confortablement dans le jardin du musée, les participants se laissent guider par la voix des conteurs et transporter à travers les histoires, légendes et autres récits venus d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. / Abri Jardin / Tous les samedis à partir du 10 juillet, de 15h à 18h – dès 6 ans

Les balades vertes

Au cœur du jardin du musée, les conférenciers accompagnent les visiteurs dans une découverte inédite et personnalisée du jardin, les participants pouvant choisir sous quel angle arpenter le jardin : environnemental, artistique ou encore ethnobotanique. / Jardin du musée / Tous les jours sauf le lundi à partir du 4 juillet, de 15h à 18h – visites flash (20 min) Départ toutes les 15 minutes – dès 8 ans.

Atelier Dessine-moi un herbier

Cet atelier propose aux participants d’oublier un instant la ville et son agitation. Accompagnés d’un conférencier, les visiteurs plongent dans le jardin du musée et partent à la découverte des végétaux qui le composent. Munis de leur carnet, ils suivent le guide, empruntent des chemins tortueux, observent les arbres et s’amusent au détour des sentiers à reconnaître les espèces végétales, sans oublier de laisser libre cours à leur créativité pour illustrer leur herbier dessiné. / Abri Jardin / Tous les dimanches à partir du 11 juillet, de 15h à 18h – séances de 20 min Départ toutes les 20 minutes.

Les jeudis d’été : Écouter le vivant

Dans le théâtre de verdure, les soirs de nocturne, les visiteurs sont invités à mettre à profit le temps que donne l’été pour écouter le vivant. À travers des rencontres qui font se confronter disciplines, pratiques et points de vue, ces séances proposent d’explorer différentes façons de se mettre à l’écoute du vivant : en le transcrivant, en l’enregistrant ou en parlant avec.

Chaque session se décompose en deux séances : une conversation, au cours de laquelle deux personnalités venant d’univers différents confrontent leurs perspectives et la semaine suivante, une initiation pour découvrir et ressentir notre capacité d’écoute du monde vivant. / Théâtre de verdure.

Sentir le vivant

Conversation entre Joséphine Palliez et Bruno Moulia / Jeudi 8 juillet, 19h

Enregistrer le vivant

Conversation entre Fanny Rybak et Robin Meier / Jeudi 22 juillet, 19h

Transcrire le vivant : peinture, poésie

Conversation entre Marielle Macé et Thomas Lévy-Lasne / Jeudi 19 août, 19h

Puis, en écho à ces rencontres, seront proposées les 15 et 29 juillet puis le 26 août, des séances qui inviteront les visiteurs à découvrir une pratique régénérante dans un environnement exceptionnel, celui du jardin du musée : bain de forêt, bulle relaxante, baume de poésie… l’occasion de faire une pause, se détendre et expérimenter sa capacité à écouter le vivant.

Des animations

Une Chasse aux livres , un livre mystère à retrouver et d’autres animations en lien avec les collections du musée et de la médiathèque à examiner à travers la thématique de la nature. / Les vendredis à 15h et 17h au théâtre de verdure et/ou au salon de lecture Jacques Kerchache

Des quizz Ludiques et participatifs, des quizz familiaux pour découvrir le site du musée et ses collections. Confortablement installés à l’ombre, il sera question de rapidité, de réflexion et d’observation ! / Les mercredis à 15h et 17h au théâtre de verdure.

Et tout au long de l’été, le salon de lecture Jacques Kerchache vous propose des jeux des 4 continents à disposition ainsi qu’une sélection de livres et BD à lire sur place ou dans le jardin.

Spectacle et concerts

Théâtre de verdure, en accès libre dans la limite des places disponibles

Masques et danses des maîtres du fleuve Marionnettes Bozo du Mali / Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 à 16h

Peuples de pêcheurs installés le long des rives du fleuve Niger, les Bozo sont reconnus pour leurs masques aux formes animales : les marionnettes bozo. La légende désigne ce peuple mandingue, aussi appelé “maîtres du fleuve”, comme les descendants de Faaro, esprit de l’eau et dieu créateur du monde. La sortie des masques et marionnettes, temps fort des fêtes rituelles organisées par les associations de jeunes du village, est accompagnée de danses exécutées au rythme des chants et des tambours et célèbre le mythe des origines des Bozo et leur relation au monde animal. Cette forme de théâtre total, où les danseurs masqués alternent avec les grands masques d’animaux réels ou imaginaires, matérialise le lien entre le monde des esprits et celui des hommes.

Ces rassemblements festifs représentent un moment important de la vie sociale, où les chants qui accompagnent les masques adressent un message à la communauté : ils se font critiques des comportements perçus comme négatifs et encouragent la bonne conduite de l’individu dans la société. Réunissant sur scène dix acteurs et musiciens, ce spectacle inédit présentera la grande variété des bozo, des masques de jours à l’image du cheval, de l’antilope et de l’oiseau aux masques de nuit représentant le scorpion, le crocodile et le poisson capitaine.

En coproduction avec la Maison des Cultures du Monde.

Naïssam Jalal Om Al Aagayeb / Dimanche 18 juillet 2021 à 17h

Depuis plusieurs années, la flûtiste Naïssam Jalal brille par sa virtuose capacité à tisser les liens entre les différentes cultures musicales et les champs esthétiques. Enregistré au Caire avec 12 musiciens égyptiens, ce projet est une déambulation dans l’Égypte musicale d’hier et d’aujourd’hui, un récit personnel et introspectif, petit bijou de vie et de poésie. « J’ai vécu au Caire de 19 à 22 ans, une vie libre, magnifique et à la fois extrêmement douloureuse. Le Caire m’a nourrie, m’a rejetée, m’a recueillie. J’y ai rencontré la violence de nouveau, la haine, la joie, l’amour, la foi et le rire légendaire de son peuple blessé. J’ai quitté le Caire en 2006. J’ai claqué la porte de l’Égypte, enfermant tous les souvenirs, lumineux, douloureux. En novembre 2016, la porte s’est rouverte, la blessure aussi. J’ai décidé de retourner au Caire. Au bout de ces chemins, il y avait mes fantômes, je devais leur faire face. J’ai écrit le répertoire de cet album en me fondant sur mes souvenirs, la mémoire de mes sensations. Les thèmes se déversaient, coulaient de ma voix, de mes doigts comme des évidences. » Une coproduction de la Fondation Royaumont, Les couleurs du Son et Tour’n’sol Prod

Ragas indiens et improvisation jazz

Concert de l’Académie de musiques transculturelles / Dimanche 22 août 2021 à 17h

Étudier la musique est aujourd’hui devenu une singulière aventure. Dans un monde où les notes circulent plus vite que les hommes, nul n’est plus prisonnier des frontières qui l’ont vu naître. Chacun peut désormais choisir son destin : explorer des rythmes lointains, pénétrer d’autres formes de pensées… L’ère du « dialogue des cultures » est arrivée ! Le musée du quai Branly–Jacques Chirac s’associe donc à la Fondation Royaumont pour lancer une nouvelle Académie. Elle vise à faire dialoguer des maîtres de tradition, des « passeurs » et de jeunes musiciens, compositeurs, improvisateurs, chanteurs venus de tous horizons. Par-delà les concepts de modernité et de tradition, au-delà même des cultures, l’Académie propose de découvrir ou approfondir une pratique traditionnelle issue de différentes géographies culturelles et d’expérimenter le processus de création transculturelle. Pour cette première édition, le rôle du « passeur » est confié au flûtiste Jocelyn Mienniel, artiste en résidence à Royaumont (2020-2022), et celui du « maître » au joueur de sitar Ashraf Sharif Khan. Jocelyn Mienniel mènera l’exploration du champ de l’improvisation autour de la musique modale, dans le but d’explorer de nouveaux langages, tandis que son invité, Ashraf Sharif Khan initiera à l’univers des ragas et des modes de la musique indienne. Le musée accueillera le concert des deux maîtres et de leurs académiciens, fruit de leur semaine de rencontres et de travail. L’Académie de musiques transculturelles est organisée par la Fondation Royaumont, en partenariat avec le musée quai Branly – Jacques Chirac, avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, du groupe ADP et de la Sacem. Jocelyn Mienniel est en résidence à Royaumont (2020-2022). Il est directeur artistique de la Compagnie Drugstore Malone qui bénéficie de l’aide à la structuration par la DRAC Île-de-France.

… le quai Branly l’été, c’est aussi

Le festival gratuit Hip Hop Collections #3

Le samedi 3 juillet de 18h30 à 21h, à suivre en ligne sur la chaîne YouTube du musée ou sur place au théâtre Claude Lévi-Strauss (réservation préalable sur la billetterie en ligne du musée).

Des visites flash gratuites du plateau des Collections

Pour les visiteurs munis de billets d’accès les mardis, jeudis, vendredis et samedis, et des visites contées flash les mercredis et dimanches, de 15h à 18h (départs toutes les demi-heures – durée 20 mn).

Les expositions

Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique (jusqu’au 3 octobre),

Désir d’humanité. Les univers de Barthélémy Toguo (jusqu’au 5 décembre),

Gularri. Paysage de l’eau au nord de l’Australie (jusqu’au 26 septembre)

Installation The African Shed Laboratory de Kemi Bassene (jusqu’au 26 septembre).

Jardin en accès libre et gratuit – Activités gratuites – Accès au musée selon la tarification en vigueur

Musée du quai Branly–Jacques Chirac, 37 quai Branly – 75007 Paris / T. 01 56 61 70 00

www.quaibranly.fr