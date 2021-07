Les Ailleurs, le festival qui explore les meilleures expériences immersives et multisensorielles mondiales

À la Gaîté Lyrique, ce sont des voyages à travers les Arts immersifs qui sont proposés jusqu’au 18 juillet 2021. Parmi eux, dix œuvres et une majorité d’avant-premières, réparties en trois parcours Voyages sauvages / Transports intimes / Dimensions parallèles. On peut aussi envoûter des méduses, explorer le langage des cachalots, marcher sur une lune imaginaire et poétique, voyager dans le temps, …

Casque VR sur la tête et autres dispositifs innovants, la Gaité lyrique vous fait découvrir de nouvelles contrées, des perceptions altérées, des expériences corporelles inédites. L’occasion de se reconnecter à nos émotions les plus inattendues.

En plus de l’exposition, Les Ailleurs propose des performances artistiques et concerts associant médias immersifs et spectacle vivant, retransmis en ligne ; un cycle de conférences sur la création immersive ; et des masters class où les pionniers de l’art immersif partagent leur travail, dans le respect des conditions sanitaires actuelles.

Voyages Sauvages – Voyages symbiotiques avec le non-humain

The Jellyfish

The Jellyfish est la nouvelle œuvre collaborative en réalité virtuelle de Mélodie Mousset (HanaHana) et Edo Fouilloux. Sous l’eau, on y rencontre des créatures marines fantomatiques, qui bientôt s’animent quand on s’adresse à elles. Une invitation à chanter à travers elles et entrer en symbiose vibratoire avec les méduses, qui répondent en harmonie à la hauteur, la vibration et l’intensité de la voix du participant.

Auteurs : MÉLODIE MOUSSET ET EDO FOUILLOUX | Production : PATCHXR

Format : RÉALITÉ VIRTUELLE | 2020 / SUISSE, FRANCE / 15 MINUTES / TEASER

Paper Beast

Première œuvre en réalité virtuelle du concepteur légendaire Éric Chahi (Another World), Paper Beast est un voyage contemplatif dans une nature sauvage née des profondeurs abyssales d’Internet. Une force inconnue semble peser sur son équilibre, et c’est en se liant avec les créatures qui peuplent ce monde qu’on en percera tous les mystères. Odyssée onirique, ode au génie du vivant… Paper Beast nous fait porter un regard nouveau sur notre monde et nos liens avec notre environnement.

Paper Beast est une balade contemplative dans un monde terraformé qui nous lie à des créatures attachantes. « Un voyage dans une réalité virtuelle aussi réussi que déroutant » selon Cédric Klapisch. Cela représente bien l’ensemble de la sélection, des artistes qui sont « exauceurs de tous les sentiments et de toutes les sensibilités contemporaines » explique Benoît Baume, fondateur du festival Les Ailleurs et de Fisheye.

Auteur : ÉRIC CHAHI | Production : PIXEL REEF |

Format : RÉALITÉ VIRTUELLE – 2020 / FRANCE / 20 MINUTES / TEASER

Of Hybrids and Strings

Une forêt au clair de lune, des fleurs et des créatures étranges, une forme spectrale qui reproduit chacun de nos mouvements… Bientôt, des fils se tissent autour de nous, se connectant aux autres et à soi-même. Avec Of Hybrids and Strings, l’artiste Lauren Moffatt nous emmène dans une fiction spéculative ou game design et réalité virtuelle nous font ressentir de nouvelles formes de relation avec la faune et la flore.

Auteur : LAUREN MOFFATT | Production : FABBULA | Format : RÉALITÉ VIRTUELLE 2020 / AUSTRALIE, ESPAGNE, FRANCE / 15 MINUTES / ANGLAIS / TEASER

La Polyrythmie des cachalots

L’installation sonore binaurale La Polyrythmie des cachalots nous immerge dans la possibilité d’un langage sophistiqué des cachalots. Les sons de cliquetis qu’ils émettent ne seraient que les parties perceptibles de polyrythmies complexes échangées et construites à plusieurs, dont l’orchestration cachée révèle une architecture sonore particulièrement complexe. À la croisée de la biologie sous-marine, la bio-acoustique et l’art sonore, une proposition de conversation animale de l’artiste Antoine Bertin.

Auteur : ANTOINE BERTIN | Production : SOUND ANYTHING | Format : AUDIO 2021 / FRANCE / 15 MINUTES

Transports intimes – Expériences aux frontières de soi-même

The Smallest of Worlds

Nos espaces de vie ne sont pas seulement des lieux de refuge et de confort, ils servent également d’archives, archives de nos histoires et nos souvenirs les plus précieux. The Smallest of Worlds est une archive immersive en réalité virtuelle ; une capsule temporelle à l’échelle mondiale, dans le but de créer une mémoire collective composée des lieux et des moments les plus personnels et intimes qui nous ont aidés à faire face à la période de quarantaine et d’isolement.

Auteurs : BETTINA KATJA, UWE BRUNNER, JOAN SOLER-ADILLON

Production : COLLECTIF THE SMALLEST OF WORLDS | Fprmat: RÉALITÉ VIRTUELLE 2021 / ESPAGNE, AUTRICHE, ALLEMAGNE / 15 MINUTES / TEASER

What Is Left of Reality ?

What Is Left of Reality? explore cette forme nouvelle de détresse existentielle de celles et ceux qui ressentent intensément les bouleversements climatiques du monde. Expérience documentaire présentée sous forme de projection interactive et envoûtants scans volumétriques… on y entre en empathie avec les témoins de cette éco-anxiété (ou solastalgie)..

Auteur : PIERRE ZANDROWICZ, FERDINAND DERVIEUX

Production: ATLAS V | Format : ÉCRANS INTERACTIFS 2021 / FRANCE / 12 MINUTES / ANGLAIS, FRANÇAIS

The Book of Distance

Un voyage dans le temps interactif dans l’émouvante histoire d’immigration de la famille Okita En 1935, Yonezo Okita quitte sa maison d’Hiroshima, au Japon, et commence une nouvelle vie au Canada. Puis, la guerre et le racisme cautionné par l’État viennent tout changer : il devient l’ennemi. Une œuvre en réalité virtuelle à la mise en scène maîtrisée, qui met en évidence la puissance d’évocation des médiums immersifs.

Auteur : RANDALL OKITA / Production : NFB CANADA | Format : RÉALITÉ VIRTUELLE 2020 / CANADA / 27 MINUTES / ANGLAIS, FRANÇAIS, CORÉEN, JAPONAIS, MANDARIN /TEASER

Dimensions Parallèles – Se perdre loin dans le virtuel pour mieux se retrouver au retour

To the Moon

To the Moon utilise des images et figures de la mythologie grecque, de la littérature, des sciences, des films de science-fiction d’espace et de politique, pour nous transporter vers une lune sombre et imaginaire, dont on comprend bientôt qu’elle est une part de nous-même. Dans To The Moon, on est propulsé depuis la Terre, on marche sur la surface de la Lune, se glisse parmi des débris spatiaux, vole entre des vestiges d’ADN, avant d’être soulevé sur la face d’une montagne lunaire puis éjecté dans l’espace. Peut-être le plus beau poème en réalité virtuelle écrit à ce jour.

Auteurs : LAURIE ANDERSON ET HSIN-CHIEN HUANG

Production : CANAL STREET COMMUNICATIONS INC, STORYNEST STUDIOS

Format : RÉALITÉ VIRTUELLE | 2019 / USA, TAÏWAN / 15 MINUTES / ANGLAIS / TEASER

Soundself

Les joueurs commencent à la base d’un arbre. Une voix douce les guide dans un exercice de tonification vocale. Les joueurs remplissent leurs poumons à pleine capacité lorsqu’ils inhalent et émettent des sons longs et prolongés lorsqu’ils expirent. Avec chaque tonalité longue, ils montent plus haut dans le tronc de l’arbre, émergent finalement dans une vue dégagée de l’espace. Au fur et à mesure que la tonification se poursuit, l’espace se déploie en géométries fractales et l’audio s’harmonise avec les sons du joueur. La boucle de rétroaction générée entre la voix du joueur et SoundSelf induit un état méditatif profond.

Auteur : ROBIN ARNOTT | Production : ANDROMEDA ENTERTAINMENT

Format : RÉALITÉ VIRTUELLE | 2020 / USA / 20 MINUTES / ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND / TEASER

O

Un feu brûle dans la nuit noire. Des pas résonnent au loin et un homme épuisé en costume entre. L’homme parle au téléphone en marchant, il semble vaincu. Nous ne comprenons pas le langage de l’homme mais nous pouvons presque ressentir sa tristesse. Qui est-il ? D’où vient-il ? L’homme s’assoit sur un rocher noir géant pour se reposer. Que prépare-t-il ?

Auteur : QIU YANG | Production : HTC VIVE ORIGINALS

Format : RÉALITÉ VIRTUELLE, 360 | 2018 / TAÏWAN / 23 MINUTES / TEASER

Pour permettre l’accès au plus grand nombre ou poursuivre l’expérience de l’immersif chez soi, un service de livraison à domicile (Paris et région parisienne) de casques Oculus Quest a été mis en place.

