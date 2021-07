Miguel Chevalier : expositions à travers la France estivale

Cette année, Miguel Chevalier réalise de nombreuses expositions à travers la France. Comme un besoin irrépressible de continuer à nous interroger perpétuellement sur notre relation au monde. Ses thématiques, telles que la relation entre nature et artifice, l’observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés contemporaines, l’imaginaire de l’architecture et des villes virtuelles, la transposition de motifs issus de l’art islamique dans le monde numérique, …

Son œuvre, expérimentale et pluridisciplinaire, prend ses sources dans l’histoire de l’art dont il reformule les données essentielles. Son travail aborde la question de l’immatérialité dans l’art, ainsi que les logiques induites par l’ordinateur, tels que l’hybridation, la générativité, l’interactivité, la mise en réseau. Depuis 1978, Miguel Chevalier utilise l’informatique comme moyen d’expression dans le champ des arts plastiques. Il s’est imposé internationalement comme l’un des pionniers de l’art virtuel et du numérique.

Extra-Natural au Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot (France)

Exposition personnelle jusqu’au 24 octobre 2021

L’exposition Extra-Natural questionne la nature au temps de l’artificiel et propose un parcours au cœur d’une nature réinventée. Les visiteurs découvrent à travers des tableaux réalisés en digigraphie ou lenticulaires et une installation de réalité virtuelle générative et interactive, la génération de fleurs et jardins virtuels Extra-Natural : des plantes filaires et luminescentes, légères et fluides, d’une symphonie de couleurs éclatantes ; des herbacées aux longues feuilles translucides ; des fleurs exotiques aux corolles extraordinaires.

Extra-Natural reflète notre monde actuel où la nature est de plus en plus maîtrisée et conditionnée, où la vie artificielle devient possible.

Software Extra-Natural : Cyrille Henry and Antoine Villeret – Technical Production : Voxels Productions

Film : Claude Mossessian

Musée de Gajac – Du 25 juin au 24 octobre 2021 – 2, rue des Jardins – 47300 Villeneuve-sur-Lot (France)

Tél : 05 53 40 48 00

https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/le-musee-de-gajac-78.html

Coraux Fractals 1 – Intervention artistique sur le Phare de Saint-Tropez

4ème édition de Saint-Tropez Couleur Bleu crée par Agnès Bouquet

Jusqu’au 4 novembre 2021

Film : Claude Mossessian

Coraux Fractals 1 est une œuvre sur toile représentant de grands coraux stylisés aux couleurs fluorescentes (peinture des coraux : Olivier Costa).

Coraux Fractals 1 explore notre relation avec le vivant, visible ou invisible. L’œuvre interpelle sur la fragilité de ces écosystèmes les plus menacés au monde et sur une biodiversité à préserver.

L’œuvre cherche à recréer les conditions d’une symbiose entre l’homme et la nature.

Phare de Saint-Tropez – Quai d’Estienne d’Orves – 83990 Saint-Tropez

Corauxllages 2021 à la Fondation Linda et Guy Pieters, Saint-Tropez

Exposition personnelle

Jusqu’au 29 août 2021

Exposition présentée en parallèle de Saint-Tropez Couleur Bleu

L’exposition Corauxllages 2021 présente la nouvelle œuvre de réalité virtuelle Trans-Seaweed sur écran LCD, des sculptures réalisées par impression 3D ou découpe laser, ainsi qu’une série d’œuvres inédites utilisant la technique des papiers découpés et collés, inspirées par l’univers marin et les coraux, sources d’inspiration extraordinaires. L’artiste présente plus d’une trentaine de compositions intitulés Corauxllages très stylisés qui donnent vie à un ensemble aux couleurs fluorescentes. Mêlant parfois coraux et formes fractales, ces collages très graphiques sont un hommage aux papiers découpés de Matisse.

Fondation Linda et Guy Pieters – Place des Lices – 28 Boulevard Vasserot – 83990 Saint-Tropez

www.fondationlgp.com

