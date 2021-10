La braderie de l’Art : Le rendez-vous hors norme de l’art éco-responsable fête ses 30 ans

Depuis 30 ans maintenant, Roubaix devient le temps d’un week-end le lieu d’une Braderie de l’Art pas comme les autres où l’art se crée devant le public et à partir de matériaux bien spécifiques de récupération en provenance des entreprises locales. Le concept ? Pendant vingt-quatre heures non-stop, 150 créateurs internationaux sélectionnés par un jury y recyclent 3000 m3 d’objets et matériaux de récupération pour en faire des pièces originales vendues entre 1 et 300 euros aux 20 000 visiteurs que ce rendez-vous gratuit réunit chaque année. De la récup’, des circuits courts, de l’économie circulaire, tout ça 30 ans avant que ça ne devienne à la mode. Le concept s’est même exporté à Liège, Nantes, Barcelone, Berlin et même Rio de Janeiro.

Art Point M, l’association créée par l’artiste Fanny Bouyagui en 1991 est à l’origine de ce projet orignal et poursuit depuis l’aventure de cette folle braderie dédiée au recyclage artistique et design sous toutes ses formes. La Braderie de l’Art se déroule dans le cadre de La nuit des arts, pendant laquelle, deux fois par an, à la nuit tombée, les musées, galeries d’art, ateliers d’artistes, librairies et restaurants de Roubaix ouvrent leurs portes et accueillent partout dans la ville expositions, animations, performances et installations artistiques.

Une plateforme de création visionnaire depuis 30 ans

La Braderie de l’Art s’engage depuis 30 ans à accueillir les artistes et créateurs dans les meilleures conditions de travail. Une fois sélectionnés sur présentation d’un dossier, les artistes ne paient rien pour pouvoir participer. En préservant la gratuité de leur accueil ainsi que la mise à disposition des matériaux et d’outils de base pour travailler, la Braderie de l’Art est ainsi une véritable plateforme de création, pouvant accueillir des artistes confirmés aussi bien que de jeunes créateurs avec peu de moyens. Portée par l’énergie et la créativité débordantes de Fanny Bouyagui, la Braderie a pour fil rouge d’être à l’affut des tendances du moment ou à venir, de composer chaque année une histoire renouvelée de et par les créateurs sélectionnés.

Re-collecte, un label dédié à la création et au design

La Braderie de l’Art a pour socle le recyclage et le réemploi de matériaux largement destinés à la destruction. Elle accueille toute une génération de designers et de makers ayant intégré la nécessité d’inventer de nouvelles façons de produire et de fabriquer autrement en renouant avec les savoir- faire artisanaux. Le recyclage dans la création n’est pas nouveau mais au cœur de la Braderie de l’Art, il devient un exemple concret et visible de tous ! Cet engagement est reconnu par le Label COP21 en 2015 et se manifeste aussi par la promotion du label RE-COLLECTE. Les valeurs du label RE-COLLECTE réunissent plus de 30 entreprises depuis sa création en 2013. Ensemble, ces entreprises fournissent à la Braderie de l’Art ses milliers de mètres cubes de matériaux, nécessaires aux artistes réunis pour un week-end exceptionnel.

Bienvenue à BrookLille, la destination du tourisme urbain aux milles ambiances

Avec ses retombées locales, la Braderie de l’Art s’inscrit dans une dynamique globale de la métropole lilloise. Installée dans les murs de la Condition publique, la braderie se déroule dans le cadre la Nuit des Arts, évènement ayant lieu en mai et décembre d’un samedi soir au dimanche soir autour de la création artistique contemporaine. Photo, peinture, dessin, céramique, sculpture, design, l’art s’expose dans tous ses états, dans plus de 50 lieux de la ville. Témoignage de la reconversion de Roubaix, ex-ville ouvrière aujourd’hui au-devant de la culture, elle n’est qu’un élément qui hisse Lille métropole au rang de nouveau foyer artistique inspirant et dense que l’on appelle même aujourd’hui « BrookLille ». C’est ce qui a valu à cette dernière d’avoir été Capitale Mondiale du Design en 2020.

La Braderie de l’Art, du samedi 4 décembre de 19h 2h30 au dimanche 5 décembre de 8h30 à 19h à la Condition Publique.

La Condition Publique, du mercredi au dimanche de 13h à 19h – Vendredi de 13h à 22h + événements aux horaires spécifiques (voir programme) – 14 place Faidherbe – 59100 Roubaix +33 (0)3 28 33 48 33

www.laconditionpublique.com