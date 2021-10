Une bouteille de vin, une pelle à neige, une phrase, un urinoir… Rien de tout ça ne semble particulier. Qui aurait cru que ces objets seraient à l’origine d’une révolution artistique qui changerait complètement notre regard sur l’art ? Et surtout, que ce changement a commencé au beau milieu de la Première Guerre mondiale ? La nouvelle exposition : « Hahaha. L’humour de l’art » au Centre Pompidou de Bruxelles se déroule jusqu’au 16 janvier 2022 permet de découvrir comment les artistes ont intégré l’humour dans leurs œuvres et rompu avec la tradition pour proposer de nouvelles formes.

Cette révolution artistique a commencé en 1917 et a trouvé sa source dans un urinoir renversé. Cette pièce de plomberie ordinaire a été baptisée Fontaine par Marcel Duchamp et est ainsi devenue une œuvre d’art à part entière. Bien qu’il s’agisse d’une plaisanterie, elle n’a pas été sans conséquence. L’humour s’est vu attribuer un rôle définitif dans le royaume de la beauté, entraînant un bouleversement propice à la création et annonçant la transition entre l’art moderne et l’art contemporain. Un siècle plus tard, cet événement est toujours considéré comme une avancée majeure dans l’histoire de l’art.

Que serait devenu l’art du XXe siècle sans cette plaisanterie libératrice, qui a insufflé un vent de légèreté dans un monde qui se prenait trop au sérieux ? L’exposition « Hahaha. L’humour de l’art », organisée en collaboration avec KANAL et le Centre Pompidou s’articule autour de plusieurs thèmes : les caricatures, le jeu de mots, les œuvres-jouets, le canular, la parodie, la dérision et les artistes-bouffons. Au cours de cette exposition, vous découvrirez comment les artistes ont intégré l’humour dans leurs œuvres et rompu avec la tradition pour proposer de nouvelles formes.

De l’exposition Great Zwans (1885) au Dadaïsme, de l’âne « Lolo » aux readymades de Marcel Duchamp, de Man Ray à Marcel Broodthaers, « Hahaha » prend l’humour au sérieux.

Exposition créée et organisée par le Centre Pompidou, Paris et la fondation KANAL, Bruxelles, pour l’ING Art Center.

Un catalogue et un essai pour compléter et approfondir l’exposition

Venant accompagner l’exposition, un catalogue met en lumière la place centrale de l’humour dans l’art moderne et contemporain qui, depuis le célèbre urinoir Fontaine de Marcel Duchamp, a révolutionné notre regard sur l’art. Une plaisanterie qui n’a pas été sans conséquence, l’humour s’étant dès lors vu attribuer un rôle définitif au royaume de l’esthétique débouchant sur un profond bouleversement dans la création qui sera à l’origine de la transition entre art moderne et art contemporain.

Caricatures, jeux de mots, œuvres-jouets, canulars, parodies, dérision, artistes-bouffons, cet ouvrage reprend et approfondit les différents thèmes développés par l’exposition et en explore les origines et prolongements : depuis les caricatures d’Honoré Daumier aux ready-mades de Duchamp, depuis les jeux de mots Dada aux publicités de Jeff Koons.

Prolongeant cette exploration de la place de l’humour en art jusqu’aux œuvres de John Baldessari et de Marcel Broodthaers, il met aussi en lumière la façon dont l’humour reste un outil puissant pour l’art en vue d’émettre sa propre critique.

(Édition bilingue français-flamand avec un cahier de textes en anglais – couverture brochée 23 x 31 cm – 208 pages – 150 illustrations)

Hahaha. L’humour de l’art s’enrichit d’un essai par le commissaire d’exposition Nicolas Liucci-Goutnikov en vue d’introduire le sujet, une anthologie de textes philosophiques et historiques — de Pascal à Montaigne, de Baudelaire à Nietzche — remettant en perspective l’humour comme outil de critique, des citations humoristiques d’artistes et écrivains Dada et surréalistes ponctuent l’ouvrage.

Nicolas Liucci-Goutnikov est conservateur au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, commissaire d’exposition (Rouge, Grand Palais 2018, Prix Marcel Duchamp, Centre Pompidou, 2019, entre autres).

Lieu : ING Art Center. Mont des Arts. Place Royale. B-1000 Brussels

Photo d’en-tête : Exposition HAHAHA.The Humor of Art ING Art Center © Fondation/Stichting KANAL