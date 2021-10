Explorer l’invisible : spectacles, installations et débats

L’Ecole Normale supérieure Paris-Saclay se transforme en exoplanète en ébullition et lance en même temps le festival CURIOSITas et l’événement EXPLORER L’INVISIBLE, trois semaines de créations et de débats dans le cadre de Némo, la Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France.

Explorer l’invisible est un événement entre arts et sciences en Île-de-France, pour envisager la Terre comme une planète à découvrir. Les institutions et organisations culturelles du réseau Exoplanète Terre conjuguent leurs forces pour organiser ce grand événement arts-sciences : Explorer l’invisible. Inédit dans ses ambitions et ses formats, cet événement se déploie à l’échelle de la Région Île-de-France afin d’explorer l’invisible visant à témoigner de la richesse et de la diversité des aventures de création menées au croisement des arts, des sciences, des technologies et de leurs développements dans les laboratoires de recherche, écoles et universités, théâtres et équipements culturels, en lien étroit avec leurs territoires d’expression.

Exoplanète Terre : envisager la Terre comme une planète à découvrir

Il y a cinquante ans, la vue de notre planète bleue depuis la Lune par la mission Apollo avait ouvert à une conscience globale sur la fragilité de notre « vaisseau spatial Terre ». Si cette vision avait fait basculer les imaginaires en contribuant à l’émergence d’une conscience écologique, elle n’a pas abouti à une communauté planétaire suffisamment solidaire pour empêcher les effondrements géo-climatiques provoqués par l’industrialisme humain. Face aux instances politiques minimisant l’urgence écologique et climatique en cours, il nous faut porter un nouveau regard sur ces enjeux, à la fois éco-social et anthropotechnique. Pourquoi ne pas envisager de nouveau la Terre comme une exoplanète à découvrir, habiter, inventer, pour (re)penser notre interdépendance avec elle ?

Autour de ces préoccupations, artistes et scientifiques s’inspirent et collaborent, croisant arts et sciences en vue de nouvelles explorations de notre Exoplanète Terre. Outre les préoccupations écologiques, certains interrogent, par le prisme de l’art, des sciences et de leurs rencontres, les futurs plus ou moins désirables de l’humanité.

Lancement à l’ENS Paris-Saclay, clôture au CENTQUATRE – PARIS

Explorer l’invisible s’inscrit dans le cadre de Némo-Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, programmée du 9 octobre 2021 au 9 janvier 2022. Il en constitue la séquence arts & sciences, inaugurée le 9 novembre à l’ENS Paris-Saclay (1). En écho à la Biennale, la thématique Explorer l’Invisible forme l’architecture de sa programmation Au-delà du réel. Installations, performances, spectacles, projections, rencontres et débats sont disséminés du Plateau de Saclay et des communes de l’Essonne au CENTQUATRE à Paris, en passant par un large éventail de lieux partenaires en Région Île-de-France.

L’événement Explorer l’invisible s’adresse autant aux communautés scientifiques, étudiants et chercheurs, qu’au grand public, avec un important volet d’ateliers de formation et d’initiatives participatives. Il éclaire une dynamique de collaborations articulant étroitement les expérimentations et les créations conduites dans et hors de l’Université, par des artistes et chercheurs de toutes disciplines. Cybernétique et agriculture, mondes virtuels, expériences 3D, physique du Temps et des trous noirs, ambivalence de la surveillance numérique, écologie des datas, futur de l’informatique quantique et science-fiction à l’ombre de Philip K.Dick… Autant de thèmes envisagés comme des passages vers l’invisible de nos (ir)réalités contemporaines.

Médiation et circulation des publics

Explorer l’invisible est une aventure sociologique et topographique autant qu’artistique et scientifique. Il révèle les interstices des relations entre arts, sciences et société comme autant de territoires à découvrir, à travers un large éventail d’expériences et d’actions de médiation visant à mobiliser un large public, curieux et engagé.

Familier ou non de l’art contemporain et des avancées de la recherche, ce public en construction croise étudiants, chercheurs, enseignants, jeunes publics, familles, cercles associatifs, habitants de la Région île-de-France,—de Saclay au CENTQUATRE-PARIS—en passant par l’Essonne et la 2e couronne du Grand Paris, pour appréhender ces territoires comme une planète à découvrir.

Explorateurs de ces lieux, vous êtes invités à embrasser toutes les facettes de la rencontre entre arts et sciences, via des temps forts et parcours thématiques proposés par les membres d’Exoplanète Terre et leurs partenaires. Le fil rouge de l’exploration vous invite à entrer par le geste, la pensée, l’expérience active de la rencontre, dans un large programme d’ateliers, de master-class publiques, de dévoilement de travaux de création et de recherche en cours, comme d’œuvres longuement mûries. Ces multiples formats témoignent de l’effervescence d’un dialogue entre arts et sciences, en prise directe avec les mutations du monde contemporain. Une série de visites sera organisée pour les élèves du dispositif d’égalité des chances « Cordées de la Réussite ».

(1) La soirée de lancement a lieu à l’ENS Paris-Saclay mardi 9 novembre 2021 de 18h à 23h. Réservation obligatoire pour les spectacles et pour la navette vers Paris.