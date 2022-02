Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2022, la France assure la présidence du Conseil de l’Union européenne, avec un programme défini autour de trois ambitions : une Europe plus souveraine, un nouveau modèle européen de croissance et une Europe humaine, fière de sa culture, confiante dans la science et le savoir. La Cité de l’Économie, premier musée interactif d’Europe dédié à l’économie – en partenariat avec l’hebdomadaire Paris Match – rend hommage à travers cette exposition photographique à Simone Veil, une femme dont la vie a été marquée par son engagement politique européen.

Simone Veil, un destin européen – installée dans l’élégant Hall Defrasse de la Cité de l’Économie – explore la vie de Simone Veil et son parcours politique européen, à travers 16 panneaux immersifs alliant archives photographiques issues du fonds photo de Paris Match, et extraits sonores des principaux discours ayant ponctué la très riche carrière politique de cette femme exceptionnelle.

L’exposition photo est amplifiée avec des capsules audio pour aller à la rencontre d’une femme engagée pour l’Europe. Chacune de ces archives sonores a été choisie dans la continuité des différentes thématiques abordées.

Le visiteur, saisi par la force d’une image, pourra en découvrir le contexte à la lecture des légendes documentées, et sera accompagné tout au long de l’exposition par la voix de Simone Veil s’exprimant sur des sujets divers comme Une vision pour l’Europe (extrait d’une interview du 2 avril 1979, sur Europe 1), Une enfance insouciante (extrait d’une interview du 23 avril 2006), Discours à Auschwitz (extrait de son discours prononcé le 27 janvier 2005), La légalisation de l’IVG (discours du 26 novembre 1974 à l’Assemblée), Une femme face aux hommes politiques (extrait d’une interview du 23 avril 2006), Une Européenne convaincue (extrait du “Club de la presse” du 22 avril 1979), Une pionnière au Parlement Européen (extrait d’une interview du 17 janvier 1979) ou encore L’Immortelle (discours de Jean d’Ormesson à l’Académie française en 2010).

Discours à Auschwitz le 27 janvier 2005 (recueilli par Europe 1) :

« C’est ici où le mal absolu a été perpétré que la volonté doit renaître d’un monde fraternel, d’un monde fondé sur le respect de l’homme et de sa dignité. Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même planète. Nous appartenons tous à la communauté des hommes. Nous, les derniers survivants, mes camarades, nous, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que le “plus jamais ça” de nos camarades devienne réalité. »

Dans le cadre de la présidence de la France à l’Union européenne, Citéco propose une exposition sur le combat de Simone Veil pour l’Europe mais aussi sur son action politique et sociale pour faire évoluer notre société. »

Philippe Gineste, directeur de Citéco

Simone Veil, une Française européenne

Simone Veil, née le 13 juillet 1927, a été haut fonctionnaire dans la magistrature, première femme nommée Ministre d’État, première femme élue Présidente du Parlement Européen en 1979, eurodéputée jusqu’en 1993. Rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau (elle a été déportée en 1944 sous le matricule 78651), elle n’a eu de cesse tout au long de sa vie de mener plusieurs combats de front, en œuvrant de toutes ses forces, entre mémoire et espérance, pour la construction d’une Europe unie et solidaire, indépendante et en paix. Elle fut également une grande figure du féminisme, avec la loi légalisant l’IVG entrée en vigueur en 1975.

Simone Veil est décédée le 30 juin 2017. Sa dépouille et celle de son mari Antoine, disparu quatre ans plus tôt, ont été transférées au Panthéon le 1er juillet 2018.

Exposition à CITÉCO la Cité de l’Économie – 1, place du Général-Catroux – 75017 Paris

www.citeco.fr

Illustration d’en-tête : Réalisation in situ 2020 par M4U (cf Street Art Fest)