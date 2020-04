Afin de contribuer à l’effort d’information sur la crise actuelle du coronavirus, UP’ propose à ses lecteurs un accès gratuit aux derniers articles publiés relatifs à cette thématique.

Besoin d’énergie et d’inspiration pour contribuer au monde d’après ? Une e-projection exceptionnelle du film « Artistes de la Vie » sera proposée ce dimanche 19 avril à 20h30. Si la crise du coronavirus questionne votre rôle et place dans le monde, ce film peut vous aider à trouver comment contribuer à une société plus juste et respectueuse du vivant.

En septembre dernier, le film « Artistes de la Vie » est sorti en salle. Dans ce contexte de crise épidémique, le film est disponible en VOD. Une diffusion du documentaire en libre accès est également proposée sur IMAGOtv.fr ce dimanche 19 avril à 20h30, suivi d’un livechat avec l’équipe du film.

Un monde s’effondre. Un monde se créé. L’équipe d’On Passe à l’Acte nous restitue dans un film d’actualité douze années de rencontres avec les « Artistes de la Vie », ces pionniers du vivant qui inventent une nouvelle histoire, en questionnant le sens du travail et la mission que nous nous donnons pour le monde.

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au bien commun. L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilibré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises en cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en œuvrant pour l’harmonie ?