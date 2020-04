Afin de contribuer à l’effort d’information sur la crise actuelle du coronavirus, UP’ propose à ses lecteurs un accès gratuit aux derniers articles publiés relatifs à cette thématique.

Pour le 125e Rendez-vous du Futur, Le centre de création numérique Le Cube nous convie à une rencontre vidéo avec l’iconoclaste Marc Luyckx Ghisi sur le thème : « Que faut-il pour réenchanter le chemin ? ». Nous sommes tous à la recherche du bonheur, d’une façon ou d’une autre, c’est notre quête la plus profonde. Mais nous passons notre existence entière à le chercher au mauvais endroit, en nous servant des mauvais outils.”

Changement de civilisation, nouveau monde, nouveaux enjeux, nouveaux défis, crise et redéfinition des valeurs, comment savoir où aller alors que notre société subit en permanence des changements de paradigmes profonds ?

Dans un monde où les perspectives semblent barrées (crise sanitaire et environnementale, collapsologie, incertitude sur notre avenir) la volonté d’agir, la quête de sens et du bonheur n’ont jamais été aussi fortes. Comment retrouver un équilibre et opérer une transformation positive dans nos vies ? De quelles ressources intérieures et extérieures disposons-nous ? Comment réussir à se reconnecter à la terre et à soi ?

Depuis 2010, « Le Rendez-vous des Futurs » explore le monde qui vient à travers des interviews de personnalités phares de notre époque et des acteurs du changement. A travers des émissions interactives diffusées sur les réseaux sociaux, réalisées en direct et en public, Le Cube vous invite à venir partager le changement.

Un projet collaboratif imaginé par le centre de création numérique Le Cube, Triple C et JD².

