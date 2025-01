Trump 2.0 et la science : promesses et incertitudes

Donald Trump entame son second mandat en promettant un âge d’or de l’innovation scientifique pour les États-Unis. Avec une équipe de conseillers scientifiques fraîchement nommés, dont Michael Kratsios et David Sacks, le président élu semble accorder une attention particulière à des domaines stratégiques comme l’intelligence artificielle (IA). Mais derrière ses annonces péremptoires, de nombreuses zones d’ombre subsistent quant à la réelle portée de sa politique scientifique. Le mélange de personnalités issues de la technologie et de l’industrie suscite des espoirs d’avancées, mais aussi des craintes de régressions sur des sujets sensibles comme le climat, la recherche fondamentale ou les relations internationales en matière scientifique. À l’aube de ce nouveau chapitre, les interrogations se multiplient : la science américaine va-t-elle briller ou vaciller sous l’ère Trump 2.0 ? Nature s’est entretenu avec des spécialistes de la politique scientifique, dont un ancien conseiller scientifique américain, au sujet de l’équipe et des recommandations qu’elle pourrait faire au nouveau Président des Etats-Unis.

Le président élu a rapidement nommé des conseillers spécialisés dans l’IA, mais leurs recommandations pour le reste de la science restent floues. Pendant près de la moitié de la première présidence américaine de Donald Trump, de 2017 à 2021, il n’a pas eu de conseiller scientifique officiel. Son second mandat s’annonce différent. Alors qu’il vient de prendre ses fonctions pour la deuxième fois ce 20 janvier, Trump a déjà proposé des nominations pour trois postes clés de conseillers scientifiques. Certains observateurs espèrent que cela témoigne d’un intérêt accru pour la science et la technologie, mais une grande incertitude demeure quant à la manière dont les conseillers façonneront la science américaine.

Si le Sénat américain confirme sa nomination, Michael Kratsios, qui a occupé le poste de directeur de la technologie pendant le premier mandat de Trump, dirigera le Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) de la Maison-Blanche, qui coordonne la politique scientifique au sein du gouvernement américain. Il sera également le conseiller scientifique du président. David Sacks, investisseur dans le secteur technologique, sera le « tsar de l’IA et de la cryptographie » de la nouvelle administration, ainsi que le président du Conseil des conseillers du président pour la science et la technologie (PCAST), un organe composé de spécialistes de la recherche et de l’industrie, extérieurs à la Maison-Blanche. La roboticienne Lynne Parker, qui a dirigé les efforts en matière d’intelligence artificielle au cours de la première

administration Trump, a été recrutée pour un nouveau rôle consistant à assister à la fois Kratsios et Sacks.

L’importance accordée par Trump à l’IA a entraîné la nomination rapide de ces conseillers, explique Kirstin Matthews, chercheuse en politique scientifique à l’université Rice de Houston, au Texas.

Dans une déclaration sur la plateforme de médias sociaux de Trump, Truth Social, le président élu a déclaré que son équipe de conseillers scientifiques « déclenchera des percées scientifiques, assurera la domination technologique de l’Amérique et inaugurera un âge d’or de l’innovation américaine ».

Une influence puissante ?

Les conseillers scientifiques du président américain peuvent exercer une influence considérable sur la politique. Les spécialistes citent souvent l’exemple de John Holdren, physicien qui a été conseiller scientifique du président et chef de l’OSTP pendant la présidence de Barack Obama, de 2009 à 2017.

« On peut voir les empreintes de Holdren sur toute la politique climatique de la Maison Blanche pendant les huit années où il a été conseiller scientifique », déclare Kenneth Evans, chercheur en politique scientifique à l’université de Rice. M. Obama a également nommé M. Holdren « assistant du président », ce qui lui a permis d’avoir un accès direct au président et d’accroître son influence, explique M. Matthews. « Souvent, le conseil scientifique consiste simplement à être présent dans la pièce où les décisions sont prises, ajoute-t-il. Le premier conseiller scientifique de Trump, le météorologue Kelvin Droegemeier, n’a été nommé que près de deux ans après le début de la présidence et n’a pas reçu la même désignation, ce qui a limité son influence sur la politique, selon les spécialistes.

De nombreux chercheurs ont été déçus par la politique scientifique présidentielle lors de la première administration de Trump. Le président de l’époque a pris des décisions anti-scientifiques sur toute une série de questions. Par exemple, lors de la pandémie de COVID-19, Trump a minimisé les dangers du coronavirus SARS-CoV-2 et a mis à l’écart les chercheurs du gouvernement.

Cette fois-ci, Trump a donné à M. Kratsios le titre d’« assistant du président ». Les chercheurs ont exprimé leur soutien à cette décision. « Je pense que c’est tout à l’honneur de Trump et tout à l’avantage de Kratsios », déclare Holdren à Nature.

Bien que Kratsios n’ait pas de formation en politique scientifique, il a été « un point éclairant dans la première administration Trump », affirme Kenneth Evans. Tobin Smith, vice-président senior des affaires gouvernementales de l’Association des universités américaines (AAU) à Washington DC, affirme que le travail de l’AAU avec Kratsios pendant cette période a été positif, ajoutant que « c’est certainement un technicien plus qu’un scientifique, mais il comprend la science ».

L’expertise scientifique au sein du gouvernement américain est répartie entre de nombreuses agences. L’OSTP a été conçu pour aider à les coordonner et est essentiellement « là pour rassembler les discussions, pour briser les silos », explique M. Evans. Il s’agit d’organiser de vastes projets scientifiques, tels que l’initiative BRAIN, qui fait appel à de multiples agences, ainsi qu’à l’industrie, pour entreprendre l’énorme tâche de cartographier le cerveau humain.

De même, le PCAST, qui est généralement composé de représentants du monde universitaire et de l’industrie, produit des rapports qui orientent la politique scientifique américaine sur un grand nombre de sujets, de la modernisation de la lutte contre les incendies à l’impact des nanotechnologies. Au cours du premier mandat de Trump, le PCAST a été retardé dans son démarrage, sa taille a été réduite et de nombreux membres étaient des dirigeants d’entreprises. Selon les chercheurs, la composition du PCAST sera un indicateur des politiques scientifiques sur lesquelles la seconde administration Trump se concentrera.

À l’ordre du jour

Au cours du premier mandat de Trump, son administration a adopté une approche radicalement différente de celle de l’administration précédente dans de nombreux domaines de la politique scientifique, notamment en imposant des restrictions à la recherche sur les tissus fœtaux et en réduisant les efforts déployés pour lutter contre le changement climatique. Au cours du second mandat de Trump, les spécialistes de la politique scientifique s’attendent à des mesures similaires.

Les observateurs qui ont parlé à Nature disent qu’il y a beaucoup d’incertitudes quant à la manière dont les conseillers de Trump s’inscriront dans son programme. En ce qui concerne l’IA, Trump a promis d’abroger le décret de M. Biden qui prônait la sécurité et l’équité dans le développement de la technologie, affirmant qu’il « entravait l’innovation » et « imposait des idées de gauche radicale ». M. Kratsios a déclaré dans des interviews qu’il était nécessaire d’assurer aux États-Unis un leadership à long terme dans le domaine de l’IA et que les agences scientifiques du pays avaient un rôle à jouer dans l’élaboration de tests standard pour l’évaluation des grands modèles de langage.

La coopération internationale en matière de recherche, en particulier avec la Chine, restera un défi pour l’administration Trump, car les tensions entre les deux pays restent vives. Au cours du premier mandat de Trump, une initiative controversée a été lancée pour empêcher la Chine de voler la recherche américaine. Un certain nombre de chercheurs, pour la plupart d’origine chinoise, ont été arrêtés à la suite de cette initiative.

L’administration du président américain Joe Biden a mis fin à ce programme, l’Initiative chinoise, en 2022, en raison d’accusations de préjugés raciaux. Les questions relatives à la sécurité de la recherche sont un domaine dans lequel M. Droegemeier et l’OSTP sont intervenus au cours du premier mandat de Trump, explique M. Smith. Le chef de l’OSTP a créé un groupe de travail interagences qui a élaboré des orientations, publiées en janvier 2021, à l’intention des chercheurs américains qui reçoivent des fonds fédéraux et ont des liens avec des scientifiques étrangers, sur les types d’informations qu’ils doivent divulguer pour se prémunir contre les conflits d’intérêts, explique M. Smith. Cette approche de base a été poursuivie sous la présidence de M. Biden.

Trump devra également résoudre les questions relatives à l’entrée d’étudiants et de scientifiques étrangers aux États-Unis. Certains alliés de Trump se sont opposés à l’octroi de visas H-1B pour les travailleurs étrangers qualifiés.

Toutefois, les conseils de l’entrepreneur milliardaire Elon Musk, dont les entreprises embauchent des titulaires de visas H-1B, semblent avoir incité Trump à soutenir ces visas. Musk, qui a contribué à hauteur de près de 300 millions de dollars à la campagne électorale du président élu, est un autre conseiller scientifique proche – bien qu’officieux – de Trump et a été nommé coprésident d’un organe consultatif visant à réduire les dépenses publiques.

Musk et son coprésident, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, ont proposé de réduire massivement les dépenses fédérales de 2 000 milliards de dollars. Selon les experts, il sera pratiquement impossible d’atteindre cet objectif, mais toute mesure de réduction des dépenses fédérales aura probablement un impact significatif sur les fonds alloués à la recherche fondamentale qui n’a pas d’applications immédiates.

Dans le passé, les Républicains ont eu tendance à soutenir la science fondamentale, mais certains chercheurs en politique craignent que le parti ait changé et que Trump 2.0 puisse bouleverser cette tendance. Selon Michael Lubell, physicien au City College of New York à New York, qui suit les questions de politique scientifique, « rien ne prouve que Trump et son entourage apprécient la valeur des investissements fédéraux dans la science fondamentale.«

Toutefois, les programmes scientifiques présidentiels ne se traduisent pas toujours en politique. Au cours de son premier mandat, par exemple, Trump a proposé des réductions substantielles de divers budgets scientifiques, mais le Congrès américain a rejeté sa proposition, et les dépenses fédérales en matière de recherche et de développement ont augmenté d’environ 10 % au cours de sa présidence.

Tout cela donne lieu à des prévisions floues pour la suite. « Trump est très changeant », explique M. Holdren. « Il est vraiment difficile de prédire ce qu’il fera vraiment.«

Source : Dan Garisto et al – Nature, 17/01/2025 – Copyright © 2025, Springer Nature Limited

