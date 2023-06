Nous ne sommes pas préparés à ce qui arrive

BILLET D’HUMEUR

40° en Sibérie, des feux monstres au Canada, un air irrespirable en Amérique, des températures record partout dans le monde, la banquise, pilier de notre climat, qui s’effondre, l’eau des océans jamais aussi chaude, El Nino qui se réveille, des sécheresses éclairs sur tous les continents menaçant les bases de notre alimentation, la planète est, à l’aube d’un été s’annonçant comme meurtrier, en surchauffe absolue.

Chaque humain vivant sur cette planète prend plus ou moins brutalement conscience du drame qui se joue. Et comme toujours, face à l’émergence d’un événement sidérant, plus il nous crève les yeux, moins nous le regardons en face.

Nos regards préfèrent se fixer, avec une application pathétique, sur les avatars d’une normalité du monde presque anachronique : des simagrées politiciennes, des faits divers exhibant la folie des autres et plutôt que la nôtre, et même une guerre qui joue avec la planète et les hommes comme s’il fallait en rajouter pour les détruire. Le défi climatique interroge notre humanité, mais sommes-nous à sa mesure ?

Nos émissions de gaz à effet de serre ne cessent de grimper, nos plans dits d’adaptation — si nécessaires soient-ils — s’avèrent dérisoires, on argue qu’il n’y a soudain plus d’argent dans les caisses publiques pour affronter le pire et maintenant, nos gouvernements se préparent à mater ceux qui s’insurgent contre leur passivité pusillanime en inventant le crime d’écoterrorisme. Ils ferment les yeux en revanche sur des évidences qui relèvent de la plus élémentaire justice humaine : les plus riches, par leur mode de vie et de consommation, produisent infiniment plus de gaz à effet de serre que les plus modestes, comme si la fortune octroyait le droit de détériorer à loisir les conditions d’existences terrestres.

« Nous sommes tous des imbéciles » écrit Serge July dans un édito à Libération. En regardant ailleurs, nous ne voyons pas que notre monde, celui que nous avons connu dans ses paysages, ses cultures, ses modes de vie, ses économies, est en train de changer radicalement. La France n’est pas épargnée, avec une sécheresse gagnant du terrain, modifiant toute l’organisation de nos territoires et de leurs activités, nous obligeant à repenser le partage de l’eau, gérer le retrait des littoraux, défendre nos forêts —poumons vitaux — des intérêts économiques à court terme, rebâtir des villes et des habitats capables de protéger contre les canicules à répétition. Comment le faire sans être dictés, comme d’habitude, par l’urgence et l’aveugle politique de Gribouille ?

Nous ne sommes pas préparés à ce qui nous arrive. Car cela demande des efforts titanesques. En premier lieu, celui de reconsidérer de fond en comble notre relation avec le vivant, avec la nature, la penser à l’aune de la sobriété et non de la démesure. Ensuite, l’effort de bannir la recherche cynique du profit et l’avidité de croissance jamais assouvie. Enfin et surtout, l’exigence de restaurer le sens du long-terme et la prééminence du bien commun, comme interface entre les sociétés, les écosystèmes et la biosphère qui les englobe. Des efforts traduits par un seul mot, appropriable coopérativement par chacun d’entre nous : courage.