Mission « Atterrissage sur Mars » pour l’ISAE-SUPAERO

Sept étudiants de l’ISAE-SUPAERO s’apprêtent à relever un défi stimulant : vivre un mois entier dans des conditions simulées de vie sur Mars. Sélectionnés pour participer à une mission à la Mars Desert Research Station (MDRS) dans le désert de l’Utah, aux États-Unis, ces futurs ingénieurs mettront leurs compétences au service de l’exploration spatiale, du 16 février au 15 mars. Encadrés par des partenariats prestigieux avec le CNES et divers laboratoires, ils mèneront des expériences scientifiques novatrices tout en incarnant l’audace et le dynamisme de l’ingénierie française dans la quête martienne.

Une expérience unique associée à un travail de recherche

Cette année encore, l’association américaine Mars Society permet à une sélection d’étudiants de l’ISAE-SUPAERO de vivre dans la peau d’un astronaute analogue. Située dans le désert de l’Utah (USA), la station scientifique, réplique d’une base martienne, accueillera l’équipage de sept étudiants. Au programme des quatre semaines de simulation : la collecte de nombreuses données afin de conduire plusieurs expériences scientifiques.

Véritable situation professionnelle comportant des enjeux scientifiques, cette onzième mission sera commandée par Erin, étudiante en 3ᵉ année ingénieur, déjà membre de l’équipage en 2024. Erin a profité de son premier séjour martien en février dernier pour écrire un journal de bord personnel publié aux éditions Cépaduès (1). Commandante du « Crew 311 », elle aura à ses côtés Quentin, Somaya, Meddi, Isolde, Célyan et Robin. Ils endosseront les fonctions d’astronome, de scientifique, de botaniste, de journaliste, d’agent de santé ou encore d’ingénieur de bord. L’équipage déploiera une dizaine de dispositifs expérimentaux dans la station, notamment en collaboration avec le projet Spaceship France du CNES. Ces derniers sont liés à trois grandes thématiques : les facteurs humains, les conditions de vie des astronautes et le test de matériels.

Ce projet vise à identifier et à développer des technologies innovantes pour l’exploration humaine et robotique de la Lune et de Mars.

Depuis plusieurs années, Spaceship FR confie des expériences aux équipages MDRS de l’ISAE-SUPAERO. « Il nous semble important d’offrir cette opportunité à des étudiants motivés par l’exploration spatiale et susciter des vocations. Cela nous permet également de tester des concepts opérationnels sur des cas d’usage tels que ceux proposés par ces missions analogues« , explique Denis Baron, responsable numérique CNES Spaceship France.

Quatre expériences prévues durant la mission :

● AMAIA : Une IA de support de vie pour astronautes

Le projet AMAIA (Assistant Multifonction pour l’Astronaute par IA/Astronaut Multipurpose AI Assistant), développé par le CNES en collaboration avec des étudiants de l’ISAE-SUPAERO, vise à créer une intelligence artificielle autonome pour assister les astronautes. L’application fonctionne sans connexion internet, elle est intégrée dans une montre portée par chaque opérateur, configurée individuellement

pour répondre à leurs besoins spécifiques. Elle peut notamment répondre aux questions sur les protocoles des autres expériences (assistance aux procédures), chercher des informations dans leur base de données, aider à la rédaction des rapports journaliers, ou encore renseigner sur les conditions environnementales (température ambiante, humidité etc…). AMAIA peut agir comme une confidente pour réduire la charge mentale des astronautes, et les aider à remplir les questionnaires liés aux expériences de facteurs humains.

● Rover en kit : Fabrication sur site extraterrestre

Le projet Rover en kit, mené par le Club étudiant de l’École « Supaeromoon » dans le cadre de la mission MDRS, consiste à concevoir un rover entièrement assemblé et testé sur place. L’objectif est de démontrer la faisabilité d’une fabrication locale sur une base extraterrestre en utilisant des outils comme l’impression 3D. Seules les pièces électroniques complexes sont transportées depuis la Terre, tandis que la structure du rover est fabriquée à partir de matériaux disponibles sur site. Ce projet explore des solutions pour réduire les coûts et les risques liés au transport spatial tout en augmentant l’autonomie des futures stations spatiales.

● MoovToLearn : le bien-être des astronautes

Il s’agira de tester une technologie non invasive, développée par le laboratoire éponyme MoovToLearn, visant à améliorer le bien-être psychologique et l’efficacité des astronautes analogues. À travers des séances combinant méditation, luminothérapie, musicothérapie et sophrologie, cette expérience cherche à induire un état mental favorable à la résolution de problèmes et à limiter les effets de la microgravité. Quatre participants utilisent un dispositif nommé Psio comprenant un programme dédié qui se déroule avant, pendant et après la mission, tandis que trois autres participants servent de groupe témoin. Les résultats sont mesurés via questionnaires et tests psychotechniques pour évaluer l’impact sur leur état d’esprit et leurs performances.

● GreenHab : culture de micro-pousses

La serre de la station, appelée aussi GreenHab, permettra d’étudier l’impact des micro-pousses sur l’alimentation et le bien-être psychologique des astronautes dans un environnement martien simulé. En parallèle, un projet d’éducation scientifique, « Seeds Of Mars« , engage des élèves de lycées et collèges d’Occitanie à cultiver des micro-pousses, afin d’effectuer une comparaison des résultats avec ceux de l’équipage. Ces recherches ambitionnent d’optimiser la production alimentaire et d’améliorer l’expérience psychologique lors de futures missions spatiales.

L’audace française au service d’un rêve universel

Ces étudiants ne se contentent pas d’imaginer l’avenir, ils le construisent. Leur mission illustre une quête mondiale pour repousser les limites de notre compréhension scientifique et des capacités humaines. Bien plus qu’une simple simulation, cette aventure est une déclaration d’intention : le rêve martien est partagé par tous, et la France, aux côtés de nombreux autres pays, entend bien y contribuer.

L’enthousiasme et l’énergie de cette jeune équipe rappellent que l’exploration spatiale n’est pas seulement l’affaire de grandes agences, mais aussi celle des esprits les plus curieux et les plus déterminés. Mars n’a jamais semblé aussi proche – et le futur, si inspirant.

Pour suivre la mission martienne MDRS 2025 en direct :

Site internet : Mars.bde-supaero.fr

Réseaux sociaux : HeyLink.me | MDRS 311

(1) Notre aventure sur Mars – récit de l’équipage MDRS 2024 « Cette aventure sur Mars, notre aventure sur Mars, marquera ma vie entière. Trouverai-je les mots appropriés pour expliquer tout cela un jour ? La planète rouge m’a changée. J’ai grandi, appris, évolué. Je sais maintenant que la science peut motiver de gigantesques projets, qui nous dépassent et qui continueront d’inspirer. » Notre aventure sur Mars d’Erin Pougheon relate son expérience de la mission MDRS 2024. À travers le récit de la journaliste de l’équipage, le livre décrit leurs défis quotidiens et les expériences scientifiques menées pour contribuer à l’exploration spatiale future.

Disponible aux éditions Cépaduès.