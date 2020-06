Penser demain, avec Sandrino Graceffa

Après la crise sanitaire mondiale du COVID-19, quel serait notre plus grand risque ? La philosophe Hannah Arendt déclarait « Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites ». En effet, le risque serait de reprendre nos vies sur les mêmes bases qu’auparavant, voire pire, par manque de moyens pour penser et agir autrement. A partir de cette hypothèse, le prospectiviste et théoricien de l’économie collaborative, Michel Bauwens, et Christine Marsan, psycho-sociologue, lancent des « conversations » sous forme d’entretiens vidéo pour tenter d’appréhender notre futur proche, Penser Demain. Troisième invité, après Bernard Stiegler et Dominique Méda, Sandrino Graceffa, co-créateur de SmartCoop.

Michel Bauwens (1) et Christine Marsan (2) proposent de réaliser un panorama à 360° des éléments sur lesquels porter notre attention pour appréhender notre futur proche et plus lointain avec de nouvelles bases à la fois conceptuelles et pragmatiques. Pour cela, ils invitent chaque semaine un acteur majeur de cette transition à apporter, selon sa compétence, son expertise, des clés de compréhension politique et économique (principalement questionnés par Michel Bauwens), avec l’éclairage des sciences humaines (principalement sollicités par Christine Marsan).

Objectif ? Mobiliser des avis pluriels et complémentaires pour oser une vision riche, nourrissante, contradictoire offrant aux auditeurs de se faire une opinion indépendante. Penser Demain apporte dans un contexte chaotique global une pierre à la prise de conscience afin de faciliter les modifications de comportements individuels et collectifs.

Les enjeux de la mutation de notre civilisation, avant le Covid-19 et depuis, sont devenus cruciaux.

Rendez-vous pour un nouvel entretien ce jeudi 11 juin 2020 de Penser Demain : conversations entre Michel Bauwens et Christine Marsan et leur invité, Sandrino Graceffa, Chercheur en sciences sociales au sein du Laboratoire interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, co-créateur de SmartCoop, Consultant au sein de ID.Est.

Nouvel invité de cette 3e série d’interview : Sandrino Graceffa

Créee en Belgique en 1998, Smart.coop est l’émanation de travailleurs autonomes de tous horizons qui s’associent, au travers d’une société coopérative, pour se doter des moyens de développer, en toute autonomie, leurs propres activités économiques et de se procurer des revenus socialisés et fiscalisés.

Smart est une « entreprise en commun » au sens où elle apporte une solution originale à ses adhérents pour leur permettre à la fois de créer leur emploi salarié tout en bénéficiant d’une offre de services mutualisés dans de nombreux domaines : juridiques, financiers, administratifs, formations, accompagnement économique, espaces de travail partagés. C’est à la fois mutualiser services et offres, développer un modèle économique innovant basé sur la coopération, la rencontres de métiers différents, les espaces coopératifs et d’entraide.

C’est aussi un autre rapport au travail, il n’est plus question de contrat de subordination ni de précarisation mais de créer de la valeur individuelle et collective, d’apporter de la stabilité et de l’équivalence pour tous les acteurs économiques et de limiter la précarité des travailleurs autonomes tout en encourageant le dynamisme entrepreneurial.

Sandrino Graceffa est l’un des co-créateurs de Smart et architecte de cette nouvelle vision du travail créatif, coopératif et alliant la sécurité de la protection sociale des salariés et la préservation de l’autonomie de l’entrepreneur indépendant. Avec 20 000 coopérateurs et implantés dans 9 pays européens, on peut considérer que Smart est pionnier dans la révolution du modèle du travail et dans l’établissement d’une mutualisation de risques pour des travailleurs autonomes.

Première partie : Travailleur autonome et mutuelle du travail : la philosophie du projet SMART

Deuxième Partie : Rôle des travailleurs autonomes dans la transition écologique ?

Revoir l’interview de Penser demain, avec Bernard Stiegler

Revoir l’interview de Penser demain, avec Dominique Méda

Rubrique dirigée par Michel Bauwens et Christine Marsan, en partenariat avec la P2P Fondation, et Alter’Coop.

Réalisation : Franck Calis pour le Studio Foulescreen / Locobrain.

(1) Auteur de « Sauver le monde : vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer » (Editions LLL, 2015) et le « Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers une société des communs » (Editions Charles Léopold Mayer, 2017).

(2) Christine Marsan est psycho-sociologue, coach, consultante en accompagnement des transformations et mutations et auteure de nombreux ouvrages, comme « Réussir le changement : Comment sortir des blocages individuels et collectifs ? » (Edition de Boeck, 2015) ; « Petit cahier d’exercices pour oser changer sa vie » (Edition Jouvence, 2017)