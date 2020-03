Derrière les chiffres, le portrait du coronavirus tueur se précise.

La pandémie de coronavirus suscite une intense activité de la recherche dans le monde entier. Les scientifiques s’activent pour avoir une meilleure compréhension du nouveau virus et pour en trouver la parade. Ils sont aidés par les quantités astronomiques de données qui sont accumulées jour après jour et librement partagées par l’ensemble de la communauté scientifique. Une masse de statistiques parmi lesquelles se cachent vraisemblablement des clés de compréhension. C’est ce que s’attache à faire le professeur Jean-François Toussaint, un spécialiste en la matière, le premier à avoir démontré par l’analyse fouillée de statistiques de différentes natures, les limites de l’homme aussi bien dans son espérance de vie que dans ses performances sportives. Ses recherches sur les chiffres de la pandémie actuelle commencent à révéler des informations d’une importance capitale, dont certaines vont en l’encontre de plusieurs certitudes et affirmations véhiculées ces jours-ci. Le professeur a accepté de partager ses premiers résultats, encore en phase d’exploration, pour les lecteurs de UP’.

Le coronavirus se propage entre 20° et 55° de latitude Nord

Les cartes géographiques de propagation du virus sont largement diffusées par plusieurs organismes. Celles de l’Université Johns Hopkins sont les plus fréquentées, mises à jour en temps réel. Elles font apparaître sur un planisphère, les zones contaminées ; on voit ainsi des taches rouges plus ou moins grandes correspondant à l’intensité du nombre de malades dans un pays donné. Au moment où nous écrivons cet article, la carte de Johns Hopkins est la suivante :

On observe que les zones rouges les plus denses se situent dans une bande située dans l’hémisphère Nord. Jean-François Toussaint et son équipe ont remarqué que cette zone se situait précisément entre 20° et 55° de latitude Nord. « C’est dans cette zone que l’on trouve 99 % de l’expression du virus, c’est-à-dire sa mortalité » affirme le chercheur.

Le virus aurait trouvé sa « niche » de prédilection dans cette zone. Cette constatation suscite plusieurs questions. La première d’entre elle concerne la densité de la population.

La densité de la population n’a pas d’impact

Le virus trouve-t-il son terrain de prédilection dans des zones densément peuplées, ce qui serait logique ? Pour l’équipe du professeur Toussaint, il n’y a aucune corrélation entre la densité de population et la nature de l’épidémie. Les scientifiques ont étudié attentivement des régions très denses comme le Wuhan ou Hubei en Chine. Ils ont regardé des régions encore plus denses comme Macao ou Hong Kong. Ils sont allés voir ce qui se passait dans une région très densément peuplée comme la Corée du Sud. Dans tous les cas, ils n’ont constaté aucun impact de ce facteur densité sur la forme que prenait l’épidémie.

Le gradient Nord-Sud est massif

Les chercheurs ont observé que plus on remonte vers le Nord, plus un observe un écart important qui se creuse entre la date d’entrée du virus dans le pays (la première contamination déclarée) et le moment où la courbe commence à démarrer fortement, c’est-à-dire la première dizaine de décès. A partir du moment où l’on voit sur les courbes logarithmiques le dixième cas survenir, la courbe commence à s’accélérer de façon exponentielle.

Le délai entre le premier cas et le dixième cas, qui marque le début de l’expansion épidémique, ne cesse d’augmenter avec la latitude. « Plus on va dans le Nord, plus c’est long. Et donc plus la virulence de l’agression pandémique diminue. Les pays du Nord de l’Europe ne connaîtront pas, à cause de cela, l’intensité des deux crises majeures que l’on voit en Italie et en Espagne » affirme le professeur Toussaint.

La cible du virus sont les personnes âgées.

Pour l’équipe du professeur Toussaint, le virus, indépendamment de la densité, viserait plutôt une population cible sur laquelle il activerait son expansion. Le facteur de l’âge de la population est un des plus pertinents.

« Le risque explose avec l’âge affirme le professeur Toussaint ; on n’a aucun mort en-dessous de 50 ans puis ça augmente progressivement allant jusqu’à 10% de mortalité entre 80 et 90 ans. 35% au-delà de 90 ans ». Après 80 ans, le risque de décéder du coronavirus, une fois contracté, est 100 fois supérieur à celui d’un quinquagénaire.

Des jeunes protecteurs

En observant la pyramide des âges des pays concernés, les chercheurs ont regardé attentivement le ratio entre les plus de 70 ans et les personnes de moins de 20 ans. Dans une pyramide de pays très jeunes, comme des pays en développement, on constate une base très large et donc un ratio est très faible. C’est le cas dans certaines provinces de Chine, en Iran et même en Corée qui a un ratio de 0.25 c’est-à-dire qu’il y a 4 personnes de moins de 20 ans dans la population pour une personne de plus de 70 ans.

À l’inverse, quand on regarde les populations vieillissantes de l’Ouest européen, que ce soit l’Italie comme l’Espagne, ces pays détiennent les records d’espérance de vie, et ont un ratio qui approche 0.8 : 4 personnes de plus de 70 ans pour 5 personnes de moins de 20 ans.

Le cas de l’Allemagne est intéressant. Ce pays possède une structure démographique de ce type mais on n’y constate aucune explosivité du virus. On peut y voir des raisons organisationnelles et de qualité des systèmes de santé et de prévention. Les Allemands auraient ainsi évité plus que d’autres l’exposition au virus chez les personnes à risque. Toutefois, même si leur politique de tests a été supérieure à celle d’autres pays, ils n’ont pas mis en jeu tout ce que la Corée ou Taïwan ont développé notamment dans les mesures de confinement et de contrôle des populations. L’explication résiderait dans le fait que nous sommes en présence d’un pays avec une forte population âgée mais aussi une forte population jeune. Le groupe des jeunes serait-il protecteur du groupe des personnes plus âgées ? Des personnes de 90 ans au milieu d’une population de personnes de moins de 20 ans dont on sait qu’ils contractent beaucoup moins la maladie que les autres, cette population jeune protégeant ainsi les plus vieux comme s’ils « détournaient l’attention du virus ».

Pour Jean-François Toussaint, « le COVID est une maladie de l’âge qui montre les évolutions de nos insuffisances : cardiaques, respiratoires, rénales, neuronales, etc. Le virus attaquerait ainsi une insuffisance immunitaire entraînant une incapacité des personnes âgées à se défendre contre ce virus ». Il poursuit cette idée : « COVID-19 n’est pas du tout une maladie juvénile. C’est une erreur de dire que les enfants sont des porteurs sains mais hautement contagieux. Les enfants ne sont tout simplement pas concernés par le virus ; ils sont très peu porteurs et ils seraient presque protecteurs. Il faudrait tester cette hypothèse. Dans toutes les populations avec une grande population jeune, il est très peu probable qu’on assiste à des explosions comme on l’a vu en Italie ou en Espagne ». Il ajoute : « Dans les banlieues, les jeunes n’apprécient pas franchement le confinement. Ils disent, ce n’est pas notre maladie ça. On n’est pas malades nous. Ils ont, d’une certaine façon, raison, COVID-19 n’est pas un problème pour eux ! »

L’Afrique pourrait être épargnée

La pyramide des âges en Afrique pourrait être un facteur protecteur qui expliquerait la très faible intensité de l’épidémie dans ce continent.

« Il n’y aura pas d’explosion en Afrique prédit Jean-François Toussaint. Le virus est peut-être déjà passé sur ce continent et n’y a pas trouvé sa niche. Il a vu qu’il n’avait rien à y faire. Il préfère les pays ayant plus de personnes âgées comme les nôtres en Europe ou aux États-Unis, où il trouve son terrain de prédilection ».

L’Afrique compte, au moment où nous écrivons ces lignes, 2239 cas contaminés et 64 décès. Sur un strict plan statistique, le continent noir ne semble pas concerné, même s’il n’est peut-être qu’au début d’une possible évolution. Pour Jean-François Toussaint, « si épidémie africaine il y a, alors elle a commencé vers la fin du mois de février, avec un taux extrêmement faible de développement. Pendant le même temps, l’Italie comptait, depuis le début de son épidémie, 20 000 cas et 1 400 décès, avec une population 20 fois moins importante. »

On peut voir dans ces discordances l’effet de la très forte concurrence entre virus à l’Équateur et sous les Tropiques. Mais on peut aussi trouver deux autres raisons possibles éclairées par le tropisme démographique et géographique. D’abord, parce que la population africaine et jeune et n’entre pas dans les cibles de prédilection de ce coronavirus. Le professeur Toussaint ose « le Covid est devenu une maladie de vieux européens ; c’est peut-être pour cela qu’on en fait tout ce vacarme, — les Européens redécouvrant le visage de la mort —alors que les maladies africaines (paludisme, HIV, … ) continuent à une toute autre allure. »

La deuxième raison tient encore une fois à la géographie : en dessous du 25° parallèle Nord, le coronavirus est très peu contaminant et encore moins létal. Y aurait-il un optimum géographique seulement ? Ou un optimum géographique combiné à un optimum thermique ? On ne le sait pas encore et l’épidémie qui va se dérouler en Inde nous le dira très prochainement.

Profil, vitesse et pic

Un des résultats les plus frappants du travail de Jean-François Toussaint et de son équipe concerne le profil de propagation du coronavirus. Quel que soit le pays touché, quel que soit le moment de son émergence, le virus suit très exactement la même dynamique. « Quand on regarde l’ensemble des régions de Chine en dehors de Hubei et Wuhan, qui est l’épicentre de l’épidémie, on observe que le pic de l’épidémie est toujours atteint en 4 semaines. Seule la Corée a réussi à maintenir cette durée à 3 semaines, ce qui est exceptionnel, sans passer par le confinement. » observe le chercheur.

Il nous explique qu’entre un système de santé iranien et un système de santé italien ou espagnol, ou français par exemple, il n’y a aucune commune mesure. Et pourtant, le virus a passé son pic toujours au bout de 4 semaines. Exactement comme l’ont fait les 30 autres régions de Chine. L’Italie a passé son pic il y a deux jours, samedi 21 mars. « Dans tous les pays dans lesquels on observe le passage au pic et la décroissance, on observe la même montée jusqu’au pic, et quasiment la même durée de 3 à 4 semaines. On peut ainsi prévoir le pic pour début de semaine prochaine en France et pour la fin de la semaine en Espagne ».

Ce profil dynamique du virus qui est le même partout n’exclut pas des différences fondamentales et notamment celles concernant le nombre de victimes. L’Espagne présente un taux de croissance beaucoup plus élevé que la France parce qu’elle a un réservoir de personnes âgées et une structure de pyramide des âges très défavorable. Le rythme de l’épidémie espagnole est le même que celui des autres pays — on peut ainsi prévoir un pic de l’épidémie atteint dans la péninsule ibérique dans le week-end du 3-4 avril prochain— mais le taux de décès sera très élevé, sans doute plus élevé qu’en Italie.

Le coronavirus est un sprinter et non un marathonien

« Ce coronavirus est un sprinter. Ce n’est pas un marathonien » affirme le professeur Toussaint. Comme certains autre coronavirus le nouveau venu possède un vecteur court, des temps d’expansion courts et une vitesse de propagation qui n’est pas du tout celle que l’on constate pour la tuberculose, ou pour Ébola. Pour le coronavirus actuel en parle de semaines, ave Ébola, on parle de plusieurs mois, d’un an et demi.

Le coronavirus qui terrorise le monde monte en une mois et descend en un mois pour finir par s’éteindre. « Mais s’il s’éteint tient à préciser le professeur Toussaint, on sait très bien qu’il est toujours présent ; il est naturellement porté par nombre d’animaux, chauves-souris, pangolins, et autres animaux hôtes principaux ou intermédiaires qu’on ne connaît pas encore. Les cousinages sont importants, on le sait ; ce sont des mutations successives qui sont à un moment donné proposées par le vivant et produisent des interactions homme-animal qui, à un moment donné aboutira à une nouvelle proposition et à une nouvelle pandémie. Un virus cousin apparaîtra qui aura trouvé une autre défaillance dans notre armure et ira sur tel ou tel type de sujets. »

Ce scénario est imprédictible. Autant on peut concevoir le mécanisme général, mais on ne peut pas prédire quand il se produira, ni surtout quelle sera la mutation responsable. Nous sommes, en l’espèce, dans l’aléatoire absolu. Le vivant ne cessant de proposer ses propres options.

Les travaux du professeur Toussaint peuvent nous aider à mieux comprendre la logique de fonctionnement de ce virus, sa propre dynamique et sa nature physiologique. Sa compréhension nous permettra de tirer des leçons de cette épidémie, de valider les différentes options prises par les États pour nous protéger, de comprendre le risque pour mieux le maîtriser.