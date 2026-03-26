La biodiversité en infographies – L’urgence du vivant : comprendre pour agir, de Tatiana Giraud, Hervé Bouilly et Catherine Huguet – Préface de Valérie Masson-Delmotte – Tana éditions, 12 mars 2026 – 136 pages

Les éditions Tana présentent ici un ouvrage de vulgarisation scientifique qui propose une approche originale et accessible d’un sujet souvent complexe. À travers plus de 200 infographies, le livre cherche à rendre compréhensibles les connaissances actuelles sur la biodiversité en combinant rigueur scientifique et clarté visuelle. Il aborde ainsi les différentes dimensions du vivant, depuis la diversité des espèces jusqu’aux interactions entre organismes, en passant par les menaces qui pèsent sur les écosystèmes et les solutions envisageables pour les préserver. L’un des apports essentiels de l’ouvrage est de montrer que la biodiversité ne se limite pas aux animaux visibles, mais englobe également une multitude de micro-organismes indispensables au fonctionnement des milieux naturels.

L’originalité du livre réside avant tout dans son format, qui repose presque entièrement sur l’infographie. Ce choix permet de transformer des données scientifiques parfois difficiles d’accès en représentations visuelles claires et synthétiques, facilitant ainsi la compréhension et la mémorisation. L’image devient un véritable outil pédagogique, au service de la transmission des savoirs, et non un simple élément décoratif. L’ouvrage s’inscrit pleinement dans une démarche de médiation scientifique, visant à rendre la science accessible au plus grand nombre.

Au-delà de sa forme, le livre propose une vision globale et systémique de la biodiversité. Il met en évidence le fait que le vivant fonctionne comme un réseau d’interactions complexes et interdépendantes, dans lequel chaque espèce joue un rôle. Cette approche permet de comprendre que la biodiversité constitue un équilibre dynamique essentiel au maintien de la vie sur Terre, y compris pour l’être humain, qui en dépend directement pour son alimentation, sa santé et la régulation du climat. En soulignant ces interdépendances, les auteurs invitent le lecteur à considérer la biodiversité non comme une simple accumulation d’espèces, mais comme un système vivant fragile et profondément connecté.

Par ailleurs, l’ouvrage dresse un constat préoccupant de l’état actuel de la biodiversité, dont 28 % des espèces sont menacées d’extinction. Il met en lumière les effets des activités humaines, telles que la destruction des habitats, la pollution ou encore l’exploitation excessive des ressources, qui contribuent à l’effondrement de nombreuses populations d’espèces. Toutefois, le livre ne se limite pas à un discours alarmiste : il propose également une analyse des causes de cette crise et présente des pistes d’action concrètes. Cette approche équilibrée permet de transformer l’inquiétude en compréhension, puis en engagement.

Enfin, le livre se distingue par sa dimension engagée. En rendant les connaissances scientifiques accessibles, il cherche à sensibiliser le lecteur et à l’inciter à agir à son échelle. Il montre que la préservation de la biodiversité est un enjeu collectif, mais aussi individuel, et que des solutions existent pour limiter les impacts négatifs des activités humaines.

Ainsi, l’idée principale de l’ouvrage repose sur le lien étroit entre connaissance et action : pour protéger efficacement la biodiversité, il est indispensable de la comprendre dans toute sa complexité. Grâce à l’usage des infographies, les auteurs démontrent que cette compréhension peut être rendue accessible à tous, faisant de la diffusion du savoir un levier essentiel pour la préservation du vivant.

Tatiana Giraud était l’invitée de l’émission 28 Minutes sur ARTE le 24 mars :

Tatiana Giraud, biologiste de l’évolution, est directrice de recherche au CNRS et membre de l’Académie des Sciences. Elle travaille notamment sur les mécanismes de spéciation et les interactions entre espèces, en particulier chez les champignons. Ses recherches contribuent à mieux comprendre l’origine et le maintien de la diversité du vivant. Très engagée dans la diffusion des connaissances scientifiques, elle participe également à des projets de vulgarisation afin de rendre ces enjeux accessibles au grand public.

Hervé Bouilly est infographiste et illustrateur spécialisé dans la représentation visuelle de données complexes. Son travail consiste à traduire des contenus scientifiques en images claires, pédagogiques et attractives. Grâce à son expertise en design de l’information, il joue un rôle essentiel dans la mise en forme des infographies du livre, permettant ainsi de rendre compréhensibles des concepts parfois abstraits ou techniques.

Catherine Huguet est directrice artistique et éditrice, spécialisée dans les ouvrages de vulgarisation scientifique. Elle conçoit et coordonne des projets éditoriaux visant à rendre les savoirs accessibles à un large public. Dans cet ouvrage, elle assure la cohérence visuelle et éditoriale, en veillant à l’équilibre entre contenu scientifique et lisibilité graphique.

Valérie Masson-Delmotte est une climatologue française de renommée internationale, spécialisée dans l’étude des climats passés et du changement climatique. Directrice de recherche au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), elle mène des travaux fondés notamment sur l’analyse des carottes de glace, qui permettent de reconstituer l’évolution du climat sur des centaines de milliers d’années. Ses recherches jouent un rôle essentiel pour comprendre les mécanismes du réchauffement climatique actuel. Elle est également connue pour son engagement au sein du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), dont elle a été coprésidente du groupe de travail I entre 2015 et 2023. À ce titre, elle a contribué à la rédaction de rapports majeurs faisant autorité à l’échelle mondiale sur l’état des connaissances scientifiques concernant le climat. Très investie dans la diffusion des savoirs, Valérie Masson-Delmotte s’engage activement dans la sensibilisation du grand public et des décideurs aux enjeux climatiques. Elle intervient régulièrement dans les médias, les conférences et les débats publics, avec la volonté de rendre les données scientifiques accessibles et compréhensibles. Sa participation à la préface de La biodiversité en infographies s’inscrit dans cette démarche, en soulignant les liens étroits entre climat et biodiversité ainsi que l’urgence d’agir face aux bouleversements environnementaux.