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L’intelligence des plantes

L’intelligence des plantes. Sensibilité, communication, apprentissage, personnalité… Quand la science bouscule nos préjugés, de Fleur Daugey – Editions Ulmer, 9 avril 2026 – 192 pages

« Peut-on parler d’intelligence des plantes ? Les arbres-mères existent-ils ? Dans cette nouvelle édition, Fleur Daugey, éthologue, nous plonge au coeur des dernières découvertes en botanique et bouscule nos idées reçues. Elle fait le point sur les controverses autour de la sensibilité, de la communication, de la personnalité ou de la conscience, réelles ou supposées, des plantes. »

Si l’ensemble des biologistes reconnaît les facultés sensorielles des plantes, certains hésitent encore  à parler d’intelligence végétale. Et pourtant, les plantes échangent des informations avec d’autres plantes, et certains animaux sont capables d’apprentissage et de mémorisation, en déployant une forme d’intelligence étonnamment proche de l’intelligence collective des insectes sociaux. Comme nous, elles font partie de la grande famille du vivant : elles font face aux mêmes contraintes et aux mêmes défis pour vivre, survivre et se reproduire.

Sensibilité, communication, intelligence, personnalité… la botanique continue d’explorer ces questions et d’accumuler les preuves qui bousculent nos préjugés. Les récentes découvertes dans le domaine du comportement et de l’intelligence des plantes s’inscrivent dans la lignée des grandes révolutions qui ont fait l’histoire des sciences, de celle qui nous pousse à repenser notre représentation du monde et de nous-même.

Avec cette nouvelle édition de L’intelligence des plantes, Fleur Daugey propose une mise à jour précieuse d’un ouvrage déjà marquant, en intégrant les avancées récentes de la recherche en biologie végétale. Plus qu’une simple réédition, il s’agit d’un enrichissement qui vient consolider et approfondir une idée encore débattue : celle d’une forme d’intelligence chez les plantes.

L’ouvrage explore avec clarté et rigueur les multiples capacités du monde végétal : perception de l’environnement, communication chimique, stratégies d’adaptation, voire formes d’apprentissage. À travers des exemples concrets et des études scientifiques accessibles, il montre que les plantes ne sont ni passives ni isolées, mais qu’elles interagissent en permanence avec leur milieu et avec d’autres organismes. Cette vision dynamique du végétal contribue à déconstruire une représentation longtemps dominante, héritée d’une hiérarchie implicite du vivant.

L’apport principal de cette nouvelle édition réside dans l’actualisation des connaissances. Les recherches sur les réseaux racinaires, les échanges via les champignons (les fameux « réseaux mycorhiziens »), ou encore les capacités de mémorisation des plantes ont considérablement progressé ces dernières années. En les intégrant, Fleur Daugey renforce la crédibilité scientifique de son propos et montre que ce champ d’étude, loin d’être marginal, s’inscrit désormais au cœur des sciences du vivant.

Par ailleurs, cette édition permet de mieux cerner les débats qui traversent la communauté scientifique. L’autrice ne cherche pas à trancher de manière simpliste la question de l’« intelligence » végétale, mais expose les arguments, les résistances et les évolutions conceptuelles en cours. Cette nuance est essentielle : elle évite toute dérive anthropomorphique tout en ouvrant la voie à une redéfinition plus large de l’intelligence.

Au-delà des connaissances, le livre invite à un véritable déplacement du regard. En mettant en lumière la complexité et la sensibilité des plantes, il incite à repenser notre relation au vivant et à sortir d’une vision strictement utilitariste de la nature. Cette réflexion résonne particulièrement dans un contexte de crise écologique, où mieux comprendre les interactions entre les êtres vivants devient un enjeu majeur. Elle renforce une réflexion en pleine évolution et contribue à diffuser une vision plus riche, plus nuancée et plus respectueuse du monde végétal. Un ouvrage qui, une fois encore, invite à revoir nos certitudes et à élargir notre conception de l’intelligence.

Il faut également souligner la qualité remarquable de cette édition proposée par les éditions Ulmer. L’ouvrage se distingue par un soin éditorial évident, tant dans la mise en page que dans le choix iconographique. Les photographies, d’une grande finesse, offrent un regard sensible et détaillé sur le monde végétal, révélant textures, formes et interactions souvent imperceptibles. Elles accompagnent le texte avec justesse et élégance, renforçant à la fois la compréhension et le plaisir de lecture.

Fleur Daugey est écrivaine, journaliste et éthologue. Avant de se consacrer à l’écriture, elle a travaillé dans plusieurs ONG de protection de la nature en France et à l’étranger. Autrice d’une quarantaine de livres à destination de la jeunesse et du grand public, elle s’attache à vulgariser la science animale et végétale mais aussi l’histoire. Elle espère que son travail permet à ses lecteurs de mieux connaître le vivant afin de mieux le protéger. Elle vit dans l’Aveyron.

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