Plancton, le héros méconnu de la planète, de Tom Jackson et Jennifer Parker – Rédacteur consultant : Andrew Hirst – Editions Delachaux et Niestlé, 16 janvier 2026 – 224 pages

Le plancton est le héros discret mais essentiel de la planète Terre. Transporté par les courants dans les mers, les océans et les eaux douces, il est souvent invisible à l’œil nu – bien que certaines espèces soient plus longues qu’une baleine. À la base de la chaîne alimentaire marine, il soutient la quasi-totalité de la vie océanique et joue aussi un rôle crucial pour les écosystèmes terrestres.

Plancton ouvre une fenêtre fascinante sur ces organismes extraordinaires. Ce livre explore leur incroyable diversité, leur appartenance à une grande variété de groupes vivants – microbes, plantes, animaux – et les nombreuses adaptations qu’ils ont développées pour survivre dans des environnements changeants. Il dévoile leurs cycles de vie, leurs stratégies de croissance, d’ali­mentation et de reproduction, ainsi que les mécanismes de leurs migrations et les phénomènes de « blooms » planctoniques.

Véritable immersion dans l’univers de la vie microscopique marine, cet ouvrage met aussi en lumière les menaces qui pèsent sur le plancton : réchauffement climatique, pollution, raréfac­tion des ressources et surexploitation. Autant de pressions qui entraîneront des répercussions profondes sur l’équilibre global des écosystèmes.

Avec cet ouvrage, Tom Jackson et Jennifer Parker proposent un ouvrage à la fois scientifique et accessible, qui redonne toute sa place à un acteur fondamental du vivant, trop souvent ignoré. Loin d’un simple inventaire, le livre se distingue par sa capacité à rendre visible l’invisible, en mettant en récit un monde microscopique dont dépend pourtant l’ensemble des grandes dynamiques écologiques de la planète.

L’un des grands mérites de cet ouvrage est de faire comprendre que le plancton ne constitue pas un ensemble homogène, mais une mosaïque d’organismes aux formes, tailles et fonctions extrêmement variées. Cette diversité, patiemment expliquée, permet au lecteur de saisir la complexité des réseaux trophiques marins et le rôle structurant du plancton dans la régulation du climat, notamment à travers la production d’oxygène et la captation du carbone.

Le livre se distingue également par la richesse de ses explications sur les mécanismes biologiques et écologiques. Les cycles de vie, souvent méconnus, apparaissent ici comme des stratégies sophistiquées d’adaptation à des milieux instables. Les phénomènes de prolifération planctonique, parfois spectaculaires, sont replacés dans un équilibre fragile, où la moindre perturbation peut avoir des conséquences en cascade sur l’ensemble des écosystèmes marins.

Mais au-delà de l’émerveillement scientifique, l’ouvrage adopte une dimension résolument engagée. En mettant en lumière les menaces qui pèsent sur le plancton, il rappelle que ces organismes, bien que minuscules, sont extrêmement sensibles aux changements environnementaux. Le lecteur comprend alors que la dégradation du plancton ne constitue pas un problème isolé, mais un signal d’alerte global, susceptible d’affecter la biodiversité, les ressources alimentaires et même le climat.

Ce que ce livre apporte en priorité, c’est une prise de conscience. Il change radicalement notre perception du plancton, en le faisant passer d’un élément abstrait ou secondaire à un pilier essentiel de la vie sur Terre. En rendant ce monde microscopique compréhensible et fascinant, il permet de mesurer l’ampleur des enjeux écologiques liés à sa préservation. Ce n’est pas seulement un ouvrage de vulgarisation scientifique : c’est une invitation à regarder autrement les océans et à reconnaître l’importance capitale de ce vivant invisible, dont dépend, en grande partie, l’équilibre de notre planète.

Quant aux images réalisées par Jennifer Parker, elles constituent l’un des grands atouts de l’ouvrage. D’une grande précision et d’une esthétique remarquable, elles donnent à voir un univers habituellement inaccessible, révélant la beauté et la complexité du plancton. Elles ne se contentent pas d’accompagner le texte : elles en prolongent la compréhension en rendant concrètes des formes de vie souvent abstraites. Elles permettent au lecteur de visualiser les structures, les couleurs et les dynamiques de ces organismes microscopiques, tout en suscitant émerveillement et curiosité.

Grâce à elles, le livre devient une véritable expérience visuelle, qui renforce son pouvoir pédagogique et contribue à rendre ce monde invisible à la fois tangible et fascinant.

Tom Jackson est auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique à succès. Il est reconnu pour sa capacité à rendre accessibles les merveilles du monde naturel.

Jennifer Parker est une auteure et artiste engagée dans la conservation de la faune sauvage, diplômée en zoologie, paléoanthropologie et rétablissement des espèces menacées. Elle a publié plusieurs documentaires animaliers pour adultes.

Andrew Hirst est un spécialiste internationalement reconnu du plancton. Ses recherches l’ont mené aux quatre coins du globe, de l’Antarctique au Groenland, en passant par la Grande Barrière de corail.