L’effet castor – Les leçons d’un bâtisseur de mondes, de Ben Goldfarb – Préface de Baptiste Morizot – Editions Actes sud /Collection Mondes sauvages, 4 février 2026 – 384 pages

Un traité environnemental puissant en forme de récit incarné plein d’humour, qui nous embarque magistralement sur les traces des castors, ces ingénieurs naturels au potentiel inégalé et qui, questionne brillamment notre rapport au vivant et nos erreurs écologiques passées.

Dans un style vif et incisif, Ben Goldfarb nous entraîne dans un voyage au pays des castors, à travers l’ensemble du territoire nord-américain, et offre un saisissant plaidoyer pour des relations apaisées entre les humains et cet animal incroyable.

Avec L’effet castor – Les leçons d’un bâtisseur de mondes, le journaliste environnemental Ben Goldfarb signe bien davantage qu’un essai naturaliste : il compose une enquête passionnante, nourrie de science, d’histoire et de rencontres de terrain, qui réhabilite un animal longtemps pourchassé et incompris. À travers une série de reportages menés des Rocheuses au désert du Nevada, des forêts humides du nord-ouest aux plaines surexploitées, il montre comment le castor, en façonnant son habitat, façonne aussi le nôtre.

Le cœur du propos tient dans une idée simple et vertigineuse : le castor est un « ingénieur écosystémique ». Là où il construit des barrages, l’eau ralentit, s’étale, s’infiltre. Les zones humides renaissent, les nappes phréatiques se rechargent, les incendies perdent en intensité, la biodiversité explose. Poissons, amphibiens, oiseaux, insectes : toute une communauté dépend de ces micro-architectures de bois et de boue. Goldfarb détaille avec pédagogie ces mécanismes hydrologiques et biologiques, rendant accessibles des phénomènes complexes sans jamais sacrifier la rigueur scientifique.

L’ouvrage est aussi un livre d’histoire. Il rappelle combien la conquête de l’Amérique du Nord fut indissociable du commerce de la fourrure : le castor, traqué pour son pelage, a presque disparu de vastes territoires. En éliminant cet animal clé, les colons ont involontairement transformé les paysages : cours d’eau rectifiés, zones humides drainées, sols asséchés. Goldfarb met ainsi en lumière une vérité troublante : nombre de nos « catastrophes naturelles » sont les conséquences différées de nos choix passés. L’érosion, la raréfaction de l’eau, certains feux dévastateurs trouvent une part de leur origine dans l’éradication de ces bâtisseurs.

Ce qui fait la force du livre tient également à sa dimension humaine. Goldfarb part à la rencontre de biologistes, de trappeurs, d’agriculteurs, d’ingénieurs et d’activistes qui expérimentent de nouvelles formes de cohabitation. Certains déplacent les castors plutôt que de les abattre ; d’autres installent des dispositifs pour réguler le niveau de l’eau sans détruire les barrages. À travers ces initiatives concrètes, l’auteur esquisse une écologie pragmatique, fondée non sur le contrôle absolu de la nature mais sur la collaboration avec elle.

L’humour et l’autodérision traversent le récit. Goldfarb ne sacralise pas le castor ; il en décrit aussi les nuisances, les conflits qu’il provoque, les tensions qu’il cristallise. C’est précisément cette honnêteté qui rend son plaidoyer crédible. Loin d’un discours idéalisant, il propose une réflexion nuancée sur la notion de « nuisance » : ce qui dérange l’humain peut être vital pour l’écosystème.

Sur le plan stylistique, l’ouvrage se distingue par sa vivacité narrative. Chaque chapitre fonctionne comme un reportage autonome, mais l’ensemble compose une fresque cohérente sur la résilience écologique. Goldfarb excelle à faire dialoguer données scientifiques et anecdotes, analyses globales et scènes locales. Cette alternance donne au livre un rythme soutenu et une forte puissance d’évocation.

En filigrane, L’effet castor interroge notre obsession pour la maîtrise et la rectification des milieux. En cherchant à canaliser les rivières, à drainer les marais, à stabiliser les paysages, nous avons souvent appauvri les systèmes dont nous dépendons. Le castor, en restaurant la complexité et la lenteur, apparaît comme un allié inattendu face aux défis contemporains, notamment le changement climatique et la gestion de l’eau.

Ainsi, l’ouvrage dépasse largement la simple monographie animalière. Il propose une leçon politique et philosophique : accepter que d’autres espèces participent à l’aménagement du monde, reconnaître leur agentivité, et réapprendre à composer avec les dynamiques naturelles plutôt qu’à les contraindre. En refermant ce livre, on ne regarde plus une rivière de la même manière. On y cherche les traces d’un barrage, l’empreinte d’un rongeur obstiné — et l’espoir discret d’un paysage capable de se réparer lui-même.

Ben Goldfarb est un journaliste environnemental américain spécialiste de la conservation et de la gestion des ressources naturelles. Lauréat de plusieurs prix, il est l’auteur de Crossings, une enquête fascinante sur l’écologie des routes, et de Bâtisseurs de mondes (Eager), un traité saisissant sur le rôle écologique des castors couronné par le prix PEN/E.O. Wilson de littérature scientifique.