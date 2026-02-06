La forêt du futur – Un défi pour la France, d’Hervé Le Bouler – Editions Delachaux et Niestlé, 17 octobre 2025 – 192 pages

On aurait aussi pu le sous-titrer « Pour une forêt française vivante et résiliente face aux crises de l’écosystème« . Dans La forêt du futur – Un défi pour la France, Hervé Le Bouler entraîne le lecteur bien au-delà d’un simple inventaire des forêts nationales : il propose un véritable voyage à travers la France forestière, riche de sa diversité naturelle et de son histoire pluriséculaire, pour révéler à quel point les arbres et leurs écosystèmes sont aujourd’hui confrontés à des ruptures inédites.

Le constat initial, qui sous-tend tout l’ouvrage, est sans appel : les forêts françaises sont mises à rude épreuve par une combinaison de facteurs — changement climatique, attaques d’insectes ravageurs, maladies, tempêtes et incendies — qui remettent en question tant les pratiques sylvicoles que notre rapport même à ces espaces vivants. Pour l’auteur, ces perturbations ne sont pas de simples épisodes isolés, mais les signes avant-cours d’un changement profond du milieu forestier, un changement qui appelle à repenser collectivement notre manière de gérer ces écosystèmes qui se retrouvent aujourd’hui à la croisée de nombreux enjeux, constituant autant de défis pour les forestiers, la filière bois et les citoyens.

Pour bien comprendre ces enjeux, Hervé Le Bouler commence par nous entraîner dans un voyage à travers le France forestière d’aujourd’hui, pour en montrer la diversité naturelle et le poids de l’histoire, qui se révèle dans sa gestion et ses usages. Il décrit ensuite précisément, dans un langage accessible à tous, le fonctionnement des arbres et des forêts, en faisant une large place aux connaissances scientifiques les plus récentes : impacts du climat, relations entre tous les êtres vivants d’une forêt.

Ce n’est pas un essai alarmiste, mais un texte d’analyse et de propositions éclairées : tout au long des chapitres, Le Bouler mêle connaissances scientifiques récentes — sur le fonctionnement des arbres, les interactions entre espèces ou les effets du climat — à des récits de terrain qui font entendre la voix des forestiers, des gestionnaires et des citoyens engagés. Il explore ainsi des pistes d’action concrètes, parfois innovantes, visant à renforcer la robustesse et la résilience des forêts : favoriser la diversité des essences plutôt que des monocultures fragiles, soutenir la reproduction naturelle et la régénération des arbres déjà adaptés aux nouvelles conditions, ou encore imaginer des formes de gestion qui allient soin du vivant et adaptation aux aléas futurs plutôt qu’une exploitation purement productive.

L’un des enjeux clefs que Le Bouler met en avant est la nécessité de dépasser les approches traditionnelles de « gestion forestière » pour construire une vision collective et connectée de la forêt, où professionnels, élus, scientifiques et citoyens trouvent ensemble des solutions pour maintenir les services écosystémiques essentiels que fournissent les forêts : purification de l’air, puits de carbone, biodiversité, mais aussi espace culturel et patrimonial. Sa démarche, enracinée dans une compréhension fine des processus biologiques autant que des défis sociétaux, invite à voir la forêt non pas comme un simple « stock de ressources », mais comme un système vivant à chérir et à accompagner dans sa transformation.

Ce livre se distingue autant par l’accessibilité de son langage que par l’ambition de ses perspectives : il ne propose ni recettes toutes faites ni solutions magiques, mais un cadre d’analyse qui aide à penser les forêts du XXIᵉ siècle à la lumière des bouleversements en cours. En cela, La forêt du futur constitue une contribution importante au débat public sur l’avenir des écosystèmes forestiers en France, un livre qui appelle chacun à prendre la mesure des défis tout en imaginant, avec pragmatisme et imagination, des voies d’adaptation et de régénération.

Forestier, Hervé Le Bouler a été chargé de missions de recherche pour l’ONF et les instituts forestiers. Ses travaux ont porté sur les techniques de pépinière, la conservation des ressources génétiques et l’impact du changement climatique sur les forêts. Il a piloté le « réseau forêt » de France Nature Environnement et il est conseiller scientifique de l’Institut de France pour le Domaine de Chantilly. Il est l’auteur de Forêts, des racines et des hommes, paru chez Delachaux et Niestlé, 2022.