Le changement climatique. Climat, écologie, société et politique, d’Augustin Fragnière, Jacopo Grazioli, Samuel Jaccard, Christophe Randin et Philippe Thalmann – Éditions EPFL Press, septembre 2025 – 208 pages

Dans Le changement climatique, les auteurs proposent une synthèse ambitieuse qui traverse les dimensions scientifiques, écologiques, sociales et politiques du dérèglement climatique, cherchant moins à délivrer un verdict définitif qu’à dresser un panorama lucide et intégré — ils partent du constat que le changement climatique n’est pas qu’un phénomène environnemental abstractionné mais un processus profondément inscrit dans les trajectoires humaines, les rapports de pouvoir, les modalités de gouvernance et les inégalités. Car, où que l’on regarde, les effets du changement climatique se manifestent. La compréhension de ce phénomène et de ses enjeux est désormais essentielle pour toute personne, qu’elle soit étudiante, engagée dans la société ou simplement intéressée par cette question.

Le premier volet de l’ouvrage expose les fondements physiques : les mécanismes de l’effet de serre, les rétroactions, les dynamiques des cycles du carbone, les modèles climatiques — ce qui donne au lecteur non-spécialiste une base rigoureuse pour comprendre ce que “changer de climat” veut dire dans le réel.

Ensuite, les auteurs montrent comment les écosystèmes réagissent : vulnérabilités, résistances, seuils critiques, effondrements locaux, interactions complexes entre espèces, mais aussi “terres d’abondance” qui peuvent devenir fragiles.

Puis intervient le regard sur les sociétés humaines, la justice sociale : les impacts sur l’agriculture, la santé, les migrations climatiques, les risques entre pays du Nord et pays du Sud, les inégalités face au changement. Se déploie alors la question de la justice climatique — comment partager équitablement les responsabilités et les charges ? — Et celle de la gouvernance mondiale, avec ses blocages institutionnels, ses conflits d’intérêts, ses mécaniques de court-terme.

Enfin, les auteurs proposent un panorama des stratégies possibles : atténuation, adaptation, transition énergétique, réformes institutionnelles, innovations (technologiques, sociales) — sans illusions, mais avec des pistes de transformation.

La force de l’ouvrage tient à cette unité de regard : il ne fracture pas le phénomène en silos (science d’un côté, politique de l’autre) mais montre leurs enchevêtrements, leurs rétroactions mutuelles. En cela, il est moins un manuel qu’une méditation collective sur ce que signifie “vivre dans un monde qui change”.

Cependant, certaines limites apparaissent : le livre, dans sa volonté de clarté, ménage parfois la radicalité — les ruptures structurelles profondes sont évoquées, mais sans toujours élaborer les voies d’une désobéissance institutionnelle. De plus, la portée politique même du texte — qui insiste beaucoup sur la gouvernance mondiale, les mécanismes institutionnels — peut donner l’impression que le changement ne dépend que de décisions top-down, en sous-estimant les dynamiques locales, les innovations démocratiques ou les révoltes sociales. Enfin, le défi de la prospective reste ouvert : les scénarios envisagés sont mesurés, mais l’ampleur des ruptures possibles — changements abrupts, effets de seuil — exige qu’on ne se laisse pas piéger encore par le “réalisme modéré”.

Malgré ces réserves, l’ouvrage offre une ressource précieuse : une grille de lecture cohérente, un vocabulaire commun, une conscience renforcée des interdépendances entre climat, vie et société. Le livre fonctionne comme un appel à la vigilance et à l’engagement raisonné : comprendre pour mieux agir, sortir de la passivité, repenser nos institutions, nos infrastructures, nos modes de vie. Il vise à déplacer le “centre de gravité” du débat — non plus axé sur la simple réduction des émissions, mais sur la transformation des cadres sociaux, des rapports de pouvoir, et la redéfinition de ce que nous voulons “habiter” dans un monde incertain.

Les auteurs, Augustin Fragnière, Jacopo Grazioli, Samuel Jaccard, Christophe Randin et Philippe Thalmann, dispensent depuis de nombreuses années un enseignement universitaire sur les enjeux mondiaux du changement climatique, à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et à l’Université de Lausanne.