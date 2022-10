Réinventer le système de santé pour en prendre soin

La pandémie du Covid a éprouvé la solidarité de notre système de santé qui a su faire face, mais qui a aussi révélé ses fragilités à cette occasion. Pour tirer pleinement parti des opportunités permises par l’innovation, les partenaires du Think-tank Innovation Days se sont penchés sur une vision prospective à dix ans du système de santé français afin de le rendre plus efficace et efficient, à travers un ouvrage illustré et ludique à destination de l’ensemble des acteurs du soin et des pouvoirs publics.

En 2022, la France avait en mains tous les atouts d’une médecine d’excellence, au sein d’un système de santé universel et protecteur. Après des mois de crise et d’efforts exceptionnels, les métiers du soin, ceux qui prennent en charge les autres, subissaient une crise croissante des vocations.

Le Covid et ses soubresauts ont fini de révéler les failles d’un système performant et sous tension. Grandes réformes ou expérimentations locales n’ont pas apporté de solution miracle. Le système rencontrait de plus en plus de difficultés. Sachant qu’il faut toujours voir dans une crise l’opportunité de changer, la pandémie a été un accélérateur de prise de conscience et le catalyseur d’une profonde, mais saine, remise en question.

Nous sommes en 2032 …

Aussi, le Think tank Innovation Days, pour sa deuxième saison, a réuni 7 de ses partenaires (1) pour œuvrer autour d’une thématique d’avenir, intitulée « 2032 : Comment le système de santé sera-t-il transformé par l’innovation ? – L’Odyssée d’Hygie et Télésphore au cœur du système français ». Une projection à 10 ans motivée par un constat unanimement partagé : la France possède une médecine d’excellence, des chercheurs de talent, des entrepreneurs inventifs et un des dispositifs de protection sociale les plus généreux du monde, mais son système arrive à bout de souffle. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) estime qu’en 2022, le système de soins ne couvre pas la totalité des besoins de santé. Autrement dit, 200 milliards d’euros de dépenses annuelles répondent à un quart des solutions attendues. Il faut reprendre la maîtrise du système, lui fixer un cap, de l’envisager comme un investissement – plutôt que comme un coût – et comme une opportunité de rayonnement technologique. Parmi les tendances incontournables pour notre système de santé, une attention particulière est portée au digital comme facilitateur de la transformation du système (productivité, organisation, qualité du soin, captation des données, autosurveillance) et à la prévention.

L’ouvrage illustré synthétise les points forts du système de santé français en 2032, les innovations qui ont permis cette évolution et les freins qu’il a fallu lever pour y parvenir. Cette projection met en scène Télésphore, un reporter de 32 ans, et son amie Hygie, 28 ans, qui finit ses études de médecine. Tous deux sont convaincus du besoin de réforme du système de santé mais également des solutions qui existent pour le faire.

Repenser la santé de demain en toute liberté

Le Think tank a voulu contribuer à cette réforme en confiant à plus d’une centaine de contributeurs issus de toutes les parties prenantes (chercheurs, soignants, patients, industriels, startuppers, décideurs) d’imaginer les éléments fondateurs d’un système de santé idéal à l’horizon 2032, à ressources budgétaires égales. Un système idéal, mais pas idéalisé ! Celui-ci repose en effet sur des innovations technologiques et organisationnelles existantes ou émergentes, ne demandant qu’à être mieux mises à profit pour améliorer les pratiques, fluidifier les parcours, encourager la pluridisciplinarité, faciliter la prévention. De plus, les évolutions proposées sont mises en regard des freins qui existent et qui sont à lever.

Au cœur de cette démarche prospective : Hygie et Telésphore, deux explorateurs pragmatiques et visionnaires. Les travaux synthétisés dans L’odyssée d’Hygie et Télésphore mettent ainsi en exergue les grandes transformations sanitaires, économiques, sociales et sociétales à l’origine d’un nouveau système national, plus performant et plus égalitaire. Les réflexions identifient également les freins qui interfèrent au quotidien et représentent les principaux obstacles à cette évolution espérée. Avec à la clé des leviers à actionner pour que notre santé en 2032 s’approche au plus près d’un scénario rêvé.

« Le système de santé français doit évoluer afin de pouvoir répondre aux défis d’organisation et de santé publique posés autant par les maladies chroniques ou le vieillissement de la population, que par la pollution, ou encore le réchauffement climatique. Afin d’offrir une approche originale sur ces thématiques, nous nous sommes inspirés de la démarche des militaires imaginant les conflits du futur à l’appui de dessinateurs de science-fiction illustrant leurs scénarios. En proposant à nos contributeurs de se projeter dans 10 ans, et d’imaginer notre système en 2032, nous les avons « libérés » des obstacles sur lesquels buttent généralement les réformes, afin de contribuer de façon originale et pertinente aux réflexions des pouvoirs publics », explique Corinne Blachier-Poisson, Directrice Générale d’Amgen France, représentante d’Amgen Innovations.

La santé 2032 en quatre actes

L’ouvrage « 2032, la santé transformée par l’innovation – L’odyssée d’Hygie et Télésphore au cœur du système français » offre une plongée dans un futur imaginaire, dans lequel le système de santé français a été restructuré à la suite du « Parlement Santé » de 2022 et aux recommandations émises par les 300 citoyens participants. Il se décompose en 4 grands actes :

Acte 1 – En 2032, la santé est globale et citoyenne. Les citoyens sont acteurs et au cœur d’une approche globale de la santé, privilégiant le prédictif et le préventif pour limiter le recours au curatif. Le Parcours Santé vise à préserver la santé de chacun, de la naissance au soir de sa vie.

Acte 2 – En 2032, l’innovation a débordé du soin à la santé. L’innovation étant le nerf de la guerre médicale, la France a repris son leadership sur ses secteurs de prédilection via la priorisation et le financement de projets porteurs. Une dynamique axée sur une politique volontariste de prévention et de prédiction qui a permis de gagner sur les points sanitaires comme économiques. Les données de santé, centralisées et supervisées par l’État pour garantir sécurité et interopérabilité, favorisent ce profond changement de paradigme.

Acte 3 – En 2032, une bonne cohérence entre espaces territoriaux. Pour pallier les problématiques de démographie médicale, de déserts médicaux, de délais d’attente et garantir aux usagers une proximité indispensable aux soins, le gouvernement a transféré certaines compétences de l’État aux collectivités territoriales et en particulier aux régions. Elles sont garantes de l’amélioration du niveau de santé de ses habitants.

Acte 4 – En 2032, de nouveaux acteurs pour de nouvelles pratiques. Les compétences et nouveaux métiers ont fait florès de façon à recentrer chaque acteur de la chaîne de santé pluriprofessionnelle sur son cœur de métier. Tête de pont du dispositif, le médecin peut s’impliquer efficacement dans la prise en charge de ses patients grâce à une formation continue lui permettant de tirer profit de l’évolution des pratiques impulsée par la dynamique d’innovation nationale.

Au fil d’illustrations et de commentaires, chaque acte déroule plusieurs scènes, accompagnées des points clés et priorités de la (re)construction du nouveau système de santé. Une incitation à l’action reposant autant sur les innovations technologiques et organisationnelles que l’engagement humain et politique.

Prolonger la dynamique en cours

Pour rappel, les pistes de réflexions mises en lumière lors de la 2ème saison du Think tank Innovation Days font écho à la 1ère saison et ses recommandations pour rendre l’écosystème de l’innovation en santé français plus performant et résistant aux crises.

Un rapport avec 16 recommandations détaillées a été remis aux représentants des pouvoirs publics début 2021. Certaines d’entre elles se retrouvent dans les propositions du CSIS (Conseil stratégique des industries de santé) du 9 juin 2021, comme l’incitation de l’interopérabilité entre les sources des données de vie réelle ou la mise en place d’une gouvernance nationale afin d’amplifier la politique de soutien à l’innovation en santé.

(1) Les 7 membres de la 2ème saison des Innovation Days sont : Amgen Innovations, BioLabs, France Biotech, la Fondation université Paris Cité, Les patients s’engagent, Roland Berger et Unicancer.