Nous sommes « dangereusement mal préparés » aux futures pandémies, avertissent les experts

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) met en garde dans un nouveau rapport cinglant contre le fait que le monde est « dangereusement mal préparé » aux futures pandémies après la crise du COVID-19, qui a fait plus de 6 millions de victimes dans le monde il y a trois ans.

Dans son Rapport sur les catastrophes dans le monde publié ce lundi 30 janvier, l’organisation d’aide humanitaire indique que « de nombreux pays » n’étaient pas préparés à la crise COVID-19 et que « tous les pays restent dangereusement mal préparés à de futures épidémies ».

La FICR a déclaré que les pays « doivent commencer à se préparer dès maintenant, car notre monde devient de plus en plus dangereux », tout en mettant en garde non seulement contre les épidémies, mais aussi contre les catastrophes liées au climat et aux conditions météorologiques.

« La pandémie de COVID-19 devrait être un signal d’alarme pour la communauté mondiale, qui doit se préparer dès maintenant à la prochaine crise sanitaire », a déclaré Jagan Chapagain, secrétaire général de la FICR, dans un communiqué. Jagan Chapagain a ajouté : « Nos recommandations aux dirigeants mondiaux sont axées sur l’instauration d’un climat de confiance, la lutte contre les inégalités et l’utilisation des acteurs locaux et des communautés pour effectuer des travaux permettant de sauver des vies. » « La prochaine pandémie pourrait être juste au coin de la rue ; si l’expérience de COVID-19 n’accélère pas nos pas vers la préparation, qu’est-ce qui le fera ? », a-t-il interrogé.

Plus de 6,8 millions de personnes sont mortes du COVID-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, début 2020, selon les dernières données compilées par l’Université Johns Hopkins. C’est plus de décès qu’aucun tremblement de terre, sécheresse ou ouragan dans l’histoire enregistrée n’a causé, a indiqué la FICR dans son rapport.

Le plus grand réseau mondial d’intervention en cas de catastrophe indique dans son rapport que, d’ici à la fin de l’année, chaque pays devrait avoir mis à jour ses plans de préparation à la pandémie et « devrait avoir examiné la législation pertinente pour voir si elle doit également être mise à jour ». Selon le rapport, les plans de préparation aux pandémies « devraient inclure des mesures concrètes pour renforcer l’équité, la confiance et l’action locale ».

D’ici 2024, selon le rapport, tous les pays devraient adopter un nouveau traité et un Règlement sanitaire international révisé.

Le rapport recommande également que, d’ici à 2025, les pays augmentent le financement national de la santé de 1 % du produit intérieur brut et le financement mondial de la santé d’au moins 15 milliards de dollars par an.

« Si le COVID-19 était un nouveau virus qui présentait de nouveaux défis, il existe d’innombrables mesures et approches communes qui auraient pu atténuer les impacts de la pandémie », a déclaré Mme Chapagain dans le rapport. « Notamment, les gouvernements auraient pu investir beaucoup plus dans la préparation aux situations d’urgence au niveau communautaire. » Et de poursuivre : « Pour s’assurer que nous ne répétons pas les mêmes erreurs, les leçons essentielles de cette pandémie doivent être intégrées dans les lois, politiques, budgets et actions nationales ».

Cette alerte sera-t-elle entendue ou restera-t-elle lettre morte comme celle que lançaient les organisations scientifiques et de santé publique avant la pandémie de Covid-19 ?

